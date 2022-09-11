Оккупанты бегут из Луганска. Продвижение огромное. Услышим хорошие новости из Сватова, Кременной и Рубежного, - Гайдай

Руководитель Луганской ВГА Сергей Гайдай обнародовал информацию о наступлении ВСУ в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Гайдай отметил: "Продвижение огромное. Точечно идут бои, но в основном оккупанты убегают.

Возможно, уже завтра услышим хорошие новости из Сватова, Кременной и Рубежного. Украинское знамя, которое минувшей ночью партизаны подняли над администрацией в Кременной на своем месте, и сейчас рашисты уже все поняли, поэтому снимать не решаются.

Россияне и коллаборанты бегут из Луганщины, едут в сторону России, упаковывают чемоданы, в частности рашисты Луганска, Алчевска и других городов, которые были оккупированы еще в 2014 году. Очереди на выезд – километровые.

Сообщение для коллаборантов: повторения 2014 года не будет, накажем каждого!

Ждем команду от военных, чтобы заходить, и мы уже готовы налаживать жизнедеятельность деоккупированных населенных пунктов.

В каждой громаде будет военная администрация для скорости принятия решений".

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