Оккупанты бегут из Луганска. Продвижение огромное. Услышим хорошие новости из Сватова, Кременной и Рубежного, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководитель Луганской ВГА Сергей Гайдай обнародовал информацию о наступлении ВСУ в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Гайдай отметил: "Продвижение огромное. Точечно идут бои, но в основном оккупанты убегают.
Возможно, уже завтра услышим хорошие новости из Сватова, Кременной и Рубежного. Украинское знамя, которое минувшей ночью партизаны подняли над администрацией в Кременной на своем месте, и сейчас рашисты уже все поняли, поэтому снимать не решаются.
Россияне и коллаборанты бегут из Луганщины, едут в сторону России, упаковывают чемоданы, в частности рашисты Луганска, Алчевска и других городов, которые были оккупированы еще в 2014 году. Очереди на выезд – километровые.
Сообщение для коллаборантов: повторения 2014 года не будет, накажем каждого!
Ждем команду от военных, чтобы заходить, и мы уже готовы налаживать жизнедеятельность деоккупированных населенных пунктов.
В каждой громаде будет военная администрация для скорости принятия решений".
Пожалуйста, подождите...
а мені сьогодні примарився чудовий кольоровий сон: до кабінету Боневтіку на Печерську входять три генерали і дають йому аркуш з якимось текстом про мухожука
він кривиться, кличе Єрмака, але дарма - і тоді підписує
і потім Україна три дні гуляє щосили!
То добре, що каZZапи перезнiмають серiал
"1941. Драп вiд Бреста до Чмоскви за 3 мiсяцi"
Зараз то актуально
фсбшних штирлицов надо немедленно убирать из власти и проводить расследование (не отставка).
и западные союзники должны помочь в этом вопросе.
несколько месяцев назад был задержан Медведчук и до сих пор никаких результатов. нет результатов расследований по вагнеровцам ... нет ничего.
дальше так продолжаться не может, необходимо действовать
На початку літа С.В.Гайдай публічно висловив свою затаєну ідею визволення рідної Луганщини (він сам - уродженець Сіверськодонецька, але ніяк не "Сєвєроданєцка", бо кривавого сталіна вже давно нема). Тоді його ідея не могла бути здійснена. Бо наші хлоп'ята гинули, як мухи, воюючи проти танків та гармат орків лише автоматами, та й то з мізером патрон.
Тепер - трошки краще. Найголовніше, щоб свою ідею СМ.В.Гайдай, разом із Генштабом, звичайно, втілював тільки з огляду на збереження життя кожного нашого бійця...
Слава Богу, слава Україні.