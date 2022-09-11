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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Николаевская область (1871) Одесская область (3106) Херсонщина (3521)

Враг терпит потери и отступает. В течение 10 сентября уничтожены 80 рашистов, 8 танков, 1 гаубица, 3 склада с боеприпасами, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,корсар,техніка

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 10 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая.

Продолжаются позиционные бои, в результате которых происходит продвижение войск и закрепление территорий. Враг предпочитает контрбатарейную борьбу, пытаясь избежать прямого столкновения. Терпит потери и отступает.

В течение боевого дня враг совершил 20 авиационных ударов вдоль линии столкновения по нашим позициям и близлежащим территориям.

В ответ нашей авиацией отработано 10 ударов, но ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 350 огневых задач.

Читайте также: ВСУ продвинулись до нескольких десятков километров на некоторых участках фронта на юге, - ОК "Південь"

Атакуя районы сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского, склады боеприпасов вокруг и в самом Херсоне, а также по результатам огневых поражений по позициям врага, обеспечены его потери в количестве 80 рашистов, 8 танков, 17 единиц авто-бронетехники, 1 гаубицы "Мста-Б", 1 беспилотного разведчика типа "Орлан-10". Уничтожены 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах. Очередная паромная переправа в районе Новой Каховки критически поражена без возможности дальнейшего использования.

Угрозы ракетных ударов остаются актуальными. Неприятель задействует тактическую и стратегическую авиацию, системы и комплексы наземного базирования. Кроме того, в Черном море, держась в ракетобезопасном районе, вдоль крымского побережья маневрируют 13 боевых кораблей, среди которых 2 надводных ракетоносителя, держащих наготове 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Читайте также: Для усиления российской группировки на оккупированную Херсонщину прибыло подразделение "кадыровцев" численностью до 1300 человек, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+15
майте на увазі завжди - за згорілою руснею буде інший проект
"зелена жадібна жаба в хаті"....
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11.09.2022 02:35
+8
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
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11.09.2022 04:13
+6
‼️Бойові підрозділи рф тікають з ХЕРСОНЩИНИ 😱
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11.09.2022 02:14
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Правила форума Совет форумчан
‼️Бойові підрозділи рф тікають з ХЕРСОНЩИНИ 😱
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11.09.2022 02:14 Ответить
Ні, не тікають з Херсонщини. Поки що…
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11.09.2022 09:24 Ответить
майте на увазі завжди - за згорілою руснею буде інший проект
"зелена жадібна жаба в хаті"....
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11.09.2022 02:35 Ответить
як Україна після всіеї цієій зуйні не піде на кацапів?
то вони знову прийдуть в Україну з танкамі т-34...
білакацам мовчять - в вас життя на перший залп ЗСУ.
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11.09.2022 02:58 Ответить
ага, дуже багато пльоток, шо наступ на Харківщині планувався, і робився, без інформування ЗЕцыцька і всього лягушатніка.... ой, певно шось буде😁😁
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11.09.2022 06:04 Ответить
Між іншим, Арестович повідомив, що контрнаступ на півдні був "розводом".
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11.09.2022 03:44 Ответить
Він це також про@бав, оркакул...
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11.09.2022 07:23 Ответить
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
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11.09.2022 04:13 Ответить
а ви шо і правда думали шо ваші ракети по Украіні з беееелгорода пройдуть і ніхто не замітить?
вам в кацапскй рай.. і не стонать - падлюки потні...
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11.09.2022 04:24 Ответить
херсон коли наш - тоді і відбубенітсься!
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11.09.2022 04:31 Ответить
алярм алярм! - украінці своє беруть.
Добрий, не до кожного, вечір...
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11.09.2022 04:37 Ответить
аліо - кацапня хоче знищіти Україну і все зробить для цього.
а разбросаних шматками бурятів - сонячникам рости!
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11.09.2022 05:17 Ответить
буряти кацаповоенні! - велкам в Україну.
обміна не буде - ваша ціна ноль...
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11.09.2022 05:41 Ответить
А как же фуфайки с валенками?
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11.09.2022 06:07 Ответить
не на часі..
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11.09.2022 06:18 Ответить
сцикунье кацапське - ваше рішення вдарити ядером по Україні?
це буде ваш приговор.
і десь себе ловлю шоби ви дали нам причіну ********* вас вщент і забути...
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11.09.2022 06:38 Ответить
ґундосий все запише на себе - 4ри рази...
не перший раз зелене *********...
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11.09.2022 07:12 Ответить
Генералы Залужный и Забродский выпустили коммюнике совместное...его уже успел проанализировать Виталий Портников на странице Ютьюба...в принципе все ясно и понятно...за исключением одного...что творится в башке КГБшного негодяя и подонка...
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11.09.2022 08:53 Ответить
кацапоармія номер 2 - вас в *** вже ніхто не ставить,
навіть пинати сук зле...
кацогвардейци.. мать іх не прічем.
беларуси - хочете вмерти в Україні? - це к нам і ***** без обід шо б потім...
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11.09.2022 09:46 Ответить
 
 