Из-за значительных потерь оккупанты планируют провести "мобилизацию" на временно захваченных территориях, - Генштаб ВСУ

Из-за потерь россияне планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно оккупированных территориях, мужчинам запрещено покидать населенные пункты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку в фейсбуке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 11 сентября по поводу российского вторжения.

Начались двухсотые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Ведет воздушную разведку, постоянно пытается улучшить тактическое положение, принимает меры по улучшению логистического обеспечения своих подразделений и обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения.

Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. От этого пострадали 28 населённых пунктов. В частности, Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении - неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области;

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Борщева;

на Славянском направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Долгенькое и Дмитровка;

на Краматорском направлении - у Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки;

на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

на Авдеевском направлении – вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки;

на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка;

на Запорожском направлении - возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Вольного Поля, Красного и Малиновки;

на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Мирное, Степовая Долина, Белая Криница, Сухой Пруд, Любомировка, Безымянное и Новая Заря.

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Противник продолжает нести потери. На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении. За предыдущие сутки в населенный пункт Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов.

Из-за значительных потерь в живой силе российские захватчики планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно захваченных территориях. Сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты.

В ответ на успешные действия Вооруженных сил Украины российские захватчики проводят "контрмеры". В населенных пунктах, на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей, оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне произведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.

В то же время Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.

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Продолжается деоккупация Украины. В общей сложности, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

За сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 23 удара, в ходе которых было уничтожено четыре зенитных ракетных комплекса, поражены четыре опорных пункта и пятнадцать мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. В результате огневого воздействия за сутки поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военная техника противника в районах сосредоточения. В зону поражения также попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них.