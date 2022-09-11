Ночью Николаев подвергся мощным обстрелам, повреждены жилые дома, 9 человек ранены, - Сенкевич
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Сегодня ночью оккупанты обстреляли Николаев, по предварительным данным, 9 человек получили ранения.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Повреждены жилые дома.
По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", - говорится в сообщении.
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