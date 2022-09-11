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Ночью Николаев подвергся мощным обстрелам, повреждены жилые дома, 9 человек ранены, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Сегодня ночью оккупанты обстреляли Николаев, по предварительным данным, 9 человек получили ранения.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Повреждены жилые дома.

По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", - говорится в сообщении.

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Ще трохи, і цей терор припиниться...
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11.09.2022 07:49 Ответить
Цього і треба було чекати.
Москалі мстиві..
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11.09.2022 08:06 Ответить
Другого выхода и выбора нет‼️Или ЗСУ их или рашисты уже проявили себя - мрази хуже Гитлера и сралина вместе взятых - НЕЛЮДИ ВЫРОДКИ
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11.09.2022 08:36 Ответить
Хаотичный ракетный террор по жилым домам и инфраструктуре городов и сел,говорит о том ,что мавзолейный крысеныш не знает что делать дальше...
Крыса загнанная в папкан просто мстит за то что все просрано до последней копейки...
Шизофрения переросла в маразм...
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11.09.2022 08:36 Ответить
Так справа в тому, що стріляє не мавзолейний, а стріляють прості росіяни з москви, пітера, калуги, воронежа, ростова та інших міст, яких так любили і мабуть до цього часу ******* в Миколаєві. І ті прості росіяни знають, що стріляють по мирних, по жінках, дітях, по їх оселі і взалюбки роблять це, бо ви всі для них хахли, хоч і розмовляєте на їм зрозумілій мові. Це така росія, це такий їх "русский мир", але миколаївці ніяк не можуть вигнати із себе їх мову, культуру, кіно, церкву. А росіяни таким чином дають не забувати про себе, що вони їм "брати" і стукаються в гості, правда по ночах і ракетами.
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11.09.2022 10:35 Ответить
Вина офиса в этом Война идёт за слово руський.Но только мы есть роськие,руськие от.рРось.рассея же от рассеяных народов называть ее рос...это предательство Руси,Роси. Вы,укры,запроданцы,притом тупые Всемир.истор.гов мы есть росичи,они народ голядь,вятичи...
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11.09.2022 11:51 Ответить
 
 