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ВСУ ударили по складу боеприпасов врага в Каховке. Он до сих пор детонирует
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Каховке на Херсонщине после удара ВСУ уже несколько часов детонирует склад БК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Местные ТГ-каналы сообщают, что боеприпасы все еще детонируют.
Пока официального подтверждения этой информации нет, впрочем в сети распространяется видео, на котором зафиксированы взрывы.
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Ещё раз: Российское ФСБ сейчас рассылает методички своим ботам в которых просят сейчас, когда украинские войска активно наступают по всему фронту - везде, где только возможно, максимально хаять украинское правительство, хоть где-то, с помощью своих халуев они пытаются одержать хоть какую-нибудь победу..
Склад боеприпасов содрогался от множественных оргазмов.
Он старался на него не смотреть, но яркие всполохи пламени выхватывали из темноты его потное со следами возбуждения лицо, на котором то и дело вспыхивала довольная улыбка насытившегося мужчины.
Вже скоро кацапські пропагандисти будуть волати, що так не чесно й звертатися до Червоного Хреста за допомогою