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армия РФ (15392) боеприпасы (1942) война (46939) Каховка (94) Херсонщина (3521)

ВСУ ударили по складу боеприпасов врага в Каховке. Он до сих пор детонирует

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховка

В Каховке на Херсонщине после удара ВСУ уже несколько часов детонирует склад БК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Местные ТГ-каналы сообщают, что боеприпасы все еще детонируют.

Пока официального подтверждения этой информации нет, впрочем в сети распространяется видео, на котором зафиксированы взрывы.

Смотрите также: ВСУ уничтожили склад оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
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11.09.2022 08:30
+50
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11.09.2022 08:39
+43
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11.09.2022 08:33
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11.09.2022 08:30 Ответить
Це чудово. Проте не могли б з'ясувати долю полоненого Сичевого. Є повідомлення про те, що його передали білорусам.
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11.09.2022 08:32 Ответить
З якого це переляку його б передали білорусам? Нісенітниця, як на мене.
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11.09.2022 08:41 Ответить
зеленский, як на мене, це ще більше нісенітниця. проте нісенітниця реальна. Щоб спростувати або підтвердити інформацію, було б правильно, якщо б журналісти спробували з'ясувати, що відбувається.
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11.09.2022 08:46 Ответить
Щоб щось з"ясовувати, треба надати докази, що твоя інфа має якесь підгрунтя. Посилання, факти, докази пліз до студії. Чекаю.
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11.09.2022 09:12 Ответить
Российское ФСБ сейчас рассылает методички своим ботам в которых просят сейчас, когда украинские войска активно наступают по всему фронту - везде, где только возможно, максимально хаять украинское правительство, хоть где-то, с помощью своих халуев они пытаются одержать хоть какую-нибудь победу..
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11.09.2022 10:45 Ответить
Хаять правительство совершенно бесперспективно и бесполезно. Оно само себя дискредитировало по самое "не могу". Достаточно посмотреть на деятельность властей в комплексе, что в свое время и будет сделано. Если нужны картинки, обращаю внимание на картинку из ОП, где беня едва ноги не свесил на голову зеленского. беня - это подозреваемый в отмывании денег в США, США помогают нам, а мы прикрываем того, кого США подозревают в отмывании денег. Так каих тебе методичек не хватает?
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11.09.2022 11:03 Ответить
Манером твого колеги ЗЕлупобота - а факти де, що розсилають? Бамагу з підписами і печатками давай!
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11.09.2022 11:50 Ответить
Так ты что, не поддерживаешь предупреждения СБУ и всячески поддерживаешь ФСБ, судя по твоим комментам?
Ещё раз: Российское ФСБ сейчас рассылает методички своим ботам в которых просят сейчас, когда украинские войска активно наступают по всему фронту - везде, где только возможно, максимально хаять украинское правительство, хоть где-то, с помощью своих халуев они пытаются одержать хоть какую-нибудь победу..
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11.09.2022 13:44 Ответить
ну вам сектантам, тЮлька особисто роздає
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11.09.2022 13:48 Ответить
"Асабісто"!
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11.09.2022 17:36 Ответить
Вчера,на Ютубе выложили ролик:Харьков они захватили-попытался что то доказать,да какой там(кошка моя более сообразительная😄).Бесит,что боты берут ники женщин/домохозяек....
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11.09.2022 11:27 Ответить
"азовцы" опять в пролете ? А ведь их там каждый день пытают.
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11.09.2022 09:45 Ответить
чомусь нагадало приготування попкорну в микрохвильовій печі...
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11.09.2022 08:32 Ответить
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11.09.2022 08:33 Ответить
Лінза відать апять пакуріла...
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11.09.2022 08:33 Ответить
Доброго ранку, Каховки, Таврійськ. Ми молемось за вас! Скоро вже...
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11.09.2022 08:34 Ответить
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11.09.2022 08:39 Ответить
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11.09.2022 08:50 Ответить
і завтра не читайте. і вуха заткніть і очі закрийте.
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11.09.2022 12:36 Ответить
Сержант ЗСУ перевёл дух, протёр причиндалы и зачехлил орудие.
Склад боеприпасов содрогался от множественных оргазмов.
Он старался на него не смотреть, но яркие всполохи пламени выхватывали из темноты его потное со следами возбуждения лицо, на котором то и дело вспыхивала довольная улыбка насытившегося мужчины.
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11.09.2022 09:22 Ответить
Если это ваше, батенька, то смело беритесь за перо
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11.09.2022 09:57 Ответить
Які ж "молодці" й бідолаги мародери "другої армії світу". Представте, їм приходиться воювати одночасно з героями з ЗСУ й кадировським бидлом одночасно.
Вже скоро кацапські пропагандисти будуть волати, що так не чесно й звертатися до Червоного Хреста за допомогою
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11.09.2022 10:11 Ответить
Я б порадив в Лігу сексуальних реформ.
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11.09.2022 11:52 Ответить
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11.09.2022 13:34 Ответить
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11.09.2022 13:35 Ответить
Ну от прямо бальзам на душу...
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11.09.2022 15:05 Ответить
Орки массово бросают курить.
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11.09.2022 17:31 Ответить
 
 