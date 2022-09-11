ВСУ ударили по складу боеприпасов врага в Каховке. Он до сих пор детонирует

В Каховке на Херсонщине после удара ВСУ уже несколько часов детонирует склад БК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Местные ТГ-каналы сообщают, что боеприпасы все еще детонируют.

Пока официального подтверждения этой информации нет, впрочем в сети распространяется видео, на котором зафиксированы взрывы.

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