Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 650 человек, 242 самолета, 213 вертолетов, 2 154 танка, 1 263 артсистемы и 4 617 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 сентября потери личного состава противника составляют около 52 650 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 52 650 (+400) человек ликвидировано,
танков - 2154 (+18) ед.,
боевых бронированных машин - 4617 (+33) ед.,
артиллерийских систем - 1263 (+4) ед.,
РСЗО - 311 (+0) ед.,
средства ПВО - 162 (+0) ед.,
самолетов - 242 (+3) ед.,
вертолетов - 213 (+1) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),
крылатые ракеты - 216 (+1),
корабли /катера - 15 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед.,
специальная техника - 117 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября - это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести".
Разом - 77 358 "груз 200"
но - справедливый.
Генерал СВР
Forwarded from
GeneralSVR(reserv)
Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.
Итого более 77000 штукав мардвиниен каннибалав.
Лугандонов несчитано.