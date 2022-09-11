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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15392) война (46939) Генштаб ВС (4301) ликвидация (1952) уничтожение (3854) техника (1544) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 650 человек, 242 самолета, 213 вертолетов, 2 154 танка, 1 263 артсистемы и 4 617 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 сентября потери личного состава противника составляют около 52 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 52 650 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2154 (+18) ед.,

боевых бронированных машин - 4617 (+33) ед.,

артиллерийских систем - 1263 (+4) ед.,

РСЗО - 311 (+0) ед.,

средства ПВО - 162 (+0) ед.,

самолетов - 242 (+3) ед.,

вертолетов - 213 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),

крылатые ракеты - 216 (+1),

корабли /катера - 15 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед.,

специальная техника - 117 (+1).

Смотрите также: Только за три дня защитники Украины уничтожили воздушные цели врага на $157,5 млн долларов, - Командование Воздушных сил. ИНФОГРАФИКА

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 650 человек, 242 самолета, 213 вертолетов, 2 154 танка, 1 263 артсистемы и 4 617 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+21
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11.09.2022 09:34
+15
Я так розумію тут показана лише знищена техніка, а захоплена як трофей в статистику не входить. А їх там сотні.
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11.09.2022 09:34
+14
3 літаки!!! Оооо!
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11.09.2022 09:27
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непогана кількість кандидатів на отримання бєлих жігулєй
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11.09.2022 09:27 Ответить
3 літаки!!! Оооо!
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11.09.2022 09:27 Ответить
Це логічно. Оскільки у рашистів посипався харківський фронт, то для прикриття своїх військ вони вже не можуть використовувати артилерію, бо її або нема в тому районі, оскільки ще до недавна це був тил, або з нею втрачений зв'язок. Тож доводиться використовувати літаки входячі в зону ураження української ППО.
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11.09.2022 10:01 Ответить
А як же тоді С300, яка обстріляла сьогодні Краматорськ?
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11.09.2022 10:29 Ответить
Краматорськ в зоні прориву?
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11.09.2022 10:35 Ответить
https://t.me/box_of_pandora/22279
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11.09.2022 09:33 Ответить
Я так розумію тут показана лише знищена техніка, а захоплена як трофей в статистику не входить. А їх там сотні.
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11.09.2022 09:34 Ответить
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11.09.2022 09:34 Ответить
А Ермак что?
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12.09.2022 19:24 Ответить
Наверное теперь готовит подлянку Залужному или уголовное дело. Не сказал про Север, теперь Москва не довольна агентом.
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12.09.2022 19:26 Ответить
Генерал СВР "10.09.2022г, в утреннем отчете президенту лаптєсй ***** безвозвратные потери живой силы личного состава только ВС РФ составили 56990 человек.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября - это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести".

Разом - 77 358 "груз 200"
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11.09.2022 09:53 Ответить
Во, уже лучше, а то вчера токо 300 орков утилизировали в черный пакет. Тут как с ковидом, на выходных орки отдыхают как и каранавирас
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11.09.2022 09:54 Ответить
Кількість знищених залежить від швидкості "негативного наступу". Чим швидше тікають, тим менше гине.
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11.09.2022 10:18 Ответить
Кацапы реально упоротые, идти на убой ради *****, когда твоя страна багата на природные ресурсы, валежник хоть влагалищем жуй скоко его, ну что за *****. газ, нефть, алмазы, уголь и прочие ништяки. что вам ******* ****** не хватает. Шоб все руские детки сдохли в муках от рака крови и лейкемии как их батющка цар никола второй с его вылупками а на их могилы мочился членин
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11.09.2022 09:57 Ответить
строгий ты.
но - справедливый.
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11.09.2022 10:14 Ответить
Да він просто естет !
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11.09.2022 10:52 Ответить
А кацапосамальоти не піддаються кацаповіртальотам, так тримати фініш недалеко.
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11.09.2022 10:50 Ответить
Замочено 5 афганов мардвы.

Генерал СВР

Forwarded from

GeneralSVR(reserv)

Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.

Итого более 77000 штукав мардвиниен каннибалав.
Лугандонов несчитано.
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11.09.2022 13:08 Ответить
 
 