Бутусов о наступлении на Харьковщине: Это не демонстрация того, что российская армия решила побежать домой. Это украинская армия подготовила операцию
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Украинские защитники в Харьковской области полностью переиграли РФ интеллектом, разведкой и мотивацией бойцов.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью Радио НВ.
"То, что произошло, это не демонстрация того, что российская армия просто решила побежать домой. Нет, это украинская армия, командование подготовили операцию, определили оптимальное место и время, сосредоточили для удара скрытые наши лучшие, очень мотивированные подразделения, командиры были готовы. Во время этой операции было полностью преимущество в маневре, в мышлении. Украина переиграла полностью РФ интеллектом, разведкой и мотивацией бойцов", - подчеркнул журналист.
По словам Бутусова, была достигнута абсолютная тактическая внезапность.
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Он отмечает крайне низкое качество связи в частях российской армии РФ.
- В сумме с неумением работать гибко и страхом перед начальством это создает гремучую смесь, ведущую к катастрофе, - подчеркивает эксперт и в качестве примера обрисовывает ситуацию: после взлома украинскими танками первой линии обороны врага легкая моторизированная пехота прорывается на оперативный простор. Второй и третьей линии обороны нет.
- Некоему полковнику докладывают это, и вот он полчаса, нервничая, думает, как это передать выше - генералам. По командной цепи. Такие плохие известия передавать страшно.
И вот эти полчаса, которые кажутся вам пустяковым временем, в реалиях прорыва приравниваются к километрам или даже десяткам километров, которые проходят украинские «Хамви» и другая техника. Пока эту информацию передадут наверх, пока примут решение (если вообще примут), десятки километров будут уже пройдены украинскими войсками.
По словам Игаля Левина, подобная ситуация - кошмарный сон для командующих: потеря управляемости, отсутствие обратной связи, медленность принятия решений, трусость перед старшими и отсутствие гибкости.
Эксперт считает, что прямо сейчас на востоке Украины происходит блицкриг в своей классике:
- Вспарывания линии обороны на самом неочевидном участке и дальнейший прорыв. Никаких задержек, никакого зацикливания на очагах сопротивления, никаких проволочек, только натиск, только стремительные охваты.
Наступление это один из самых сложнейших видов оперативного искусства, напоминает Игаль Левин. По его мнению, то, что делают сейчас ВСУ, «это высший уровень, который несомненно войдет в учебники военного ремесла ведущих армий мира» https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/11/515144/
Рысью размашистой, не раскидистой, поротно, домой, в болота, к ******!
Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
В списку є Муженко.
Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду".
Этим он и был виноват перед зелёной мразью.
Залужний подав список на нагородження керівництва ВСУ.
Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
В списку є Муженко.
Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду". Почну складать «розстрільний»!
до речі якщо фільтрувати триндьож терориста диркіна то можна виловити багато інтересного...
Помниться, еще не так давно Елдак пытался прощупать почву на счет "снести" Залужного (естественно, под как-нибудь благовидным предлогом, типа на повышение). Но статья, которую прочитали везде, еще и в соавторстве с депутатом ЕС, дала зелупоглазому ответ, - сносить будет не залужного, а Елдака.... Возможно, вместе с зе-лупой, а может и без... У Вовы пока еще есть выбор.
Он еще и генерал с огромным военным опытом с 2014 года воевавший, герой Украины , а сейчас он служит в Генштабе.
Так что Забродский еще и один из тех, кто куёт украинскую победу вместе с Залужным.
Ну и куда деться всяким ермакам от этого факта?
Ну а далі - суд Лінча. Щоб не було повадно. Бо інакше, на нових виборах, матимемо знов, ту саму х"рню.