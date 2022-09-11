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ВСУ продвинулись на 70 км на Харьковщине и могут захватить Изюм в течение 48 часов, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

ВСУ в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью освободить Изюм уже через 48 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска прорвали российские линии на глубину до 70 километров в некоторых местах и захватили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября – это больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля", - говорится в сообщении.

ВСУ продвинулись на 70 км на Харьковщине и могут захватить Изюм в течение 48 часов, - ISW 01

По данным международных аналитиков, украинское контрнаступление в Харьковской области разгромляет российские войска и разрушает ось российского направления на северный Донбасс.

Отмечается, что российские войска не проводят контролируемый вывод войск и поспешно бегут из юго-восточной Харьковской области во избежание окружения вокруг Изюма.

"Раньше российские войска ослабляли северную ось Донбасса, передислоцируя подразделения из этого района на юг Украины, усложняя усилия по замедлению украинского наступления или, как минимум, развертыванию прикрытия для отступления", - обращают внимание аналитики.

Смотрите также: Российские войска попали в котел в Изюме, - Бутусов. ФОТО

ВСУ продвинулись на 70 км на Харьковщине и могут захватить Изюм в течение 48 часов, - ISW 02

Впрочем, теперь украинские отвоевания, как отмечают ISW, не ограничиваются только районом Изюма.

Предполагается, что украинские войска освободили Большой Бурлук 10 сентября, что позволит разместить силы Украины в пределах 15 километров от международной границы.

"Украинские войска, скорее всего, освободят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они этого еще не сделали. Освобождение Изюма станет самым значительным украинским военным достижением с момента победы в битве за Киев в марте. Это устранило бы российское наступление на северо-западе Донецкой области вдоль автомагистрали E40, которую российские военные пытались использовать для обгона украинских позиций вдоль линии Славянск - Краматорск", - объясняют в ISW.

Аналитики добавляют, что успешное окружение россиян, которые бегут из Изюма, приведет к уничтожению или захвату значительных сил оккупантов и усугубит проблемы армии РФ и морального духа.

Читайте также: Оккупанты подтвердили, что ушли из Изюма

Между тем, ISW обращают внимание и на проблемы россиян в "эвакуации", указывая на то, что украинские силы по крайней мере частично закрывают котел в некоторых районах.
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Топ комментарии
+30
а чому "можуть захопити Ізюм"?
Наскільки я зрозумів з пабліків, Ізюм вже взято, в Ізюмі вже йде зачистка від окупантів та зрадників.
Та навіть в Лимані - вуличні бої йдуть.
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11.09.2022 10:49
+24
🤪

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11.09.2022 10:47
+17
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11.09.2022 11:01
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🤪

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11.09.2022 10:47 Ответить
Дивлюсь на карту,значить таки Лисичанськ в розвитку української Армії. Завітайте до Оленівки. Вона поряд
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11.09.2022 10:49 Ответить
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11.09.2022 10:49 Ответить
а чому "можуть захопити Ізюм"?
Наскільки я зрозумів з пабліків, Ізюм вже взято, в Ізюмі вже йде зачистка від окупантів та зрадників.
Та навіть в Лимані - вуличні бої йдуть.
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11.09.2022 10:49 Ответить
захіжні експерти не встигають за нашими)
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11.09.2022 10:50 Ответить
Ну он Бутусов недавно викладав карту. На ній більша частина Ізюму ще під руснею, але російські війська, як вони ******* казати, у "котлі"
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11.09.2022 10:57 Ответить
Ні вже все. Ізюм та ізюммький район зачищено.
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11.09.2022 11:37 Ответить
Ізюм стоїть на ОБОХ берегах Сіверського Дінця Кацапи при відступі міст підірвали і східна частина мабуть у їх руках залишилася
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11.09.2022 13:42 Ответить
Горкин стрелец предлагает отдать нам белгород
Патриотическая инициатива: Гиркин предложил отдать Украине часть Белгородской области
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11.09.2022 10:49 Ответить
о я бачу московити таки вчепилися за ідею заговора - треба ж якось відбілити своє вялічіє
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11.09.2022 10:59 Ответить
гиркин пытается выпросить тотальную войну (как-будто сейчас она не настоящая), а ему подавай всеобщую мобилизацию и "вставай страна огромнаяяяя....." Понять мальчика из интеллигентной московской еврейской семью можно, - у него скоро суд в Гааге. Он сейчас пытается, как Остап Ибрагимович, перевернуть шахматные доски и убежать от аматоров. Но тут Гарику не улымнется, - каждому свое. гиркину- гиркине, путину-путина, чепушиле, -чепушилово)
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11.09.2022 11:28 Ответить
Здався у якості 300кілометрової демілітаризованої зони уздовж кордону України. Зі знищенням, обов'язково, залізниці повністю та великих автотрас.

А захоплювати чи окупувати - звісно ж не здався.
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11.09.2022 14:47 Ответить
Вы нам еще за севаштополь ответите макаки черножопые ипучая кацапня
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11.09.2022 10:51 Ответить
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

1 ч

Либералы и имперцы сошлись в мнении, что Путин - нехороший человек, так как не отменил празднование дня Москвы в то время, как в Украине "гибнут наши мальчики"
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11.09.2022 10:52 Ответить
Це добрі новини! Але думаю, що для орди головне Південь(Херсон, Каховка, Мелітополь, ЗАЕС, Бердянськ,Маріуполь), а той занюханий бамбас то для відволікання уваги,сил і "а раптом пощастить".
Головні проблеми на Півдні.
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11.09.2022 10:52 Ответить
Метою "спецоперації" проголошено саме допомога "лднр", а окупація Луганської області подавалась як надважливе досягнення. Якщо нам зараз відвоювати хоча б Лисичанськ, за поребриком це буде ще той шок.
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11.09.2022 11:14 Ответить
Що означає "захопили"? Що за дурнуваті терміни? Може звільнили?
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11.09.2022 10:57 Ответить
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11.09.2022 10:58 Ответить
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11.09.2022 11:01 Ответить
До Москвы не только отходили, но и отдавали, предварительно спалив.
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11.09.2022 11:15 Ответить
Пару днів тому якийсь кацап написав у ФБ про 110 річницю "бородінского сражєнія" як про "дєнь слави русской арміі".
Нехай вже проводять широкомасштабну реконструкцію тих подій, включаючи підпал москви.
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11.09.2022 11:32 Ответить
Так, буде чудовий жест доброї волі. Дійсно, ми давно вирішили, що та Москва нам ніколи не була потрібна - то один хоче взяти, то другий. Столицю переносимо у Симбірськ, туди ж і Мавзолей.
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11.09.2022 11:48 Ответить
Правильно - головне ставити перед собою реалістичні плани. Драпати до Уралу наснаги та моторесурсу - не вистачить. А мацква - це цілком досяжна мета...
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11.09.2022 15:01 Ответить
занюханий Донбас лаптєві тримали для удару в тил після початку операції на Мелітопольському напрямку. Так як і сховані в районі Енергодару. А тепер, коли 58 армія "передислокувалась" залишились тільки вагнерівці в районі Бахмута. мінімум тиждень орки будуть збиратися та перераховувати один одного, ще тиждень пис ати рапорти про втрати техніки (вони мастаки пускати пилюку в очі). Сумніваюсь, що лаптеві втримаються в Херсоні. "Князья гор" навряд чи допоможуть.
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11.09.2022 11:08 Ответить
Під Херсоном наші їх потроху колошматять, але не спішять атакувати. Бо кацапам там діватись нікуди. І ті кацапи під Херсоном вже володіють інформацією про харківські події - це 100%. Їм залишається тільки молитися, як тому оркові на переправі через Дніпро. Але Бог їх не почує, як не почув того орка.

"Очікування смерті гірше самої смерті" (с)
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11.09.2022 11:38 Ответить
Наступ був гарним -- за нього я писав ше 2 міс. назад.
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11.09.2022 11:11 Ответить
Отстой єтот ИСВ, все ихние карти не соответствуют реальности
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11.09.2022 11:22 Ответить
головне оп зливати дезу про подальші дії - та до нового року до Уралу можна дійти
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11.09.2022 11:35 Ответить
Ізюм уже звільнено. Є відео на ютуб. Весь ізюмський район теж. Аналітики не встигають за ситуацією на фронті.
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11.09.2022 11:36 Ответить
Реально - це проблема аналітиків. Історія людей нічому не вчить. Бо давно вже відомо - якщо рашка/совок сипляться, то сипляться так, що треба масштаб карт міняти на значно крупніший, аби стрілочки, які показують масштаб драпака уміщувались... Єдина відміна від другої світової, коли вони драпали теж на сотні кілометрів - все ж таки ******** автотранспорт в них в якійсь кількості наявний, тому десятками тисяч в полон не потрапляють.
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11.09.2022 15:08 Ответить
Крысы путлера пользуются топографическими картами Украины 1950 года которые рисовали крысы Джугашвили...
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11.09.2022 12:10 Ответить
левій и правій легион берет в клещи єти сиракузі коницойи крілатіми драгунами у серебряніх латах..палатки кострі..и морит голодом орді варваров с тарабарских земель..ватніх готов и мокшо гунов..
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11.09.2022 12:19 Ответить
 
 