ВСУ продвинулись на 70 км на Харьковщине и могут захватить Изюм в течение 48 часов, - ISW

ВСУ в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью освободить Изюм уже через 48 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска прорвали российские линии на глубину до 70 километров в некоторых местах и захватили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября – это больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля", - говорится в сообщении.

По данным международных аналитиков, украинское контрнаступление в Харьковской области разгромляет российские войска и разрушает ось российского направления на северный Донбасс.

Отмечается, что российские войска не проводят контролируемый вывод войск и поспешно бегут из юго-восточной Харьковской области во избежание окружения вокруг Изюма.

"Раньше российские войска ослабляли северную ось Донбасса, передислоцируя подразделения из этого района на юг Украины, усложняя усилия по замедлению украинского наступления или, как минимум, развертыванию прикрытия для отступления", - обращают внимание аналитики.

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Впрочем, теперь украинские отвоевания, как отмечают ISW, не ограничиваются только районом Изюма.

Предполагается, что украинские войска освободили Большой Бурлук 10 сентября, что позволит разместить силы Украины в пределах 15 километров от международной границы.

"Украинские войска, скорее всего, освободят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они этого еще не сделали. Освобождение Изюма станет самым значительным украинским военным достижением с момента победы в битве за Киев в марте. Это устранило бы российское наступление на северо-западе Донецкой области вдоль автомагистрали E40, которую российские военные пытались использовать для обгона украинских позиций вдоль линии Славянск - Краматорск", - объясняют в ISW.

Аналитики добавляют, что успешное окружение россиян, которые бегут из Изюма, приведет к уничтожению или захвату значительных сил оккупантов и усугубит проблемы армии РФ и морального духа.

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Между тем, ISW обращают внимание и на проблемы россиян в "эвакуации", указывая на то, что украинские силы по крайней мере частично закрывают котел в некоторых районах.