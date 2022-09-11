Украина впервые перехватила стратегическую инициативу в войне. Наше наступление оказалось на порядок эффективнее, чем все, что может сделать армия РФ, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская армия 8 сентября захватила стратегическую инициативу. Прорыв оказался блестящим и стремительным.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире Радио НВ.
По словам журналиста, Россия постоянно диктовала инициативу.
"Именно Россия владела инициативой до 8 сентября 2022 года. С самого начала войны, с 24 февраля по 8 сентября. Мы всегда были вынуждены реагировать на российскую инициативу, на их удары. Они постоянно диктовали место, где им удобно, время, тактику. Впервые 8 сентября Украина перехватила стратегическую инициативу в войне. Это мы определили место, время, тактику. Мы захватили вдруг российскую армию внезапно. Наше наступление оказалось на порядок эффективнее, чем то, что может сделать армия РФ в Украине. Блестящий, современный, стремительный прорыв, где удалось вообще все. Это блестящая наступательная операция, которая навеки войдет в учебники военного искусства. Это будут исследовать поколения по всему миру", - сказал Бутусов.
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Necro Mancer
@666_mancer
·
46 мин
А вот на Горловско-Бахмутском направлении не всё так радужно: #Кодема захвачена противником и, похоже, укрепрайон рядом с ней тоже
видео
https://twitter.com/i/status/1568878029442797569
👇
Ватний Дрезден
@***********
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11 мин
По Бахмуту ***** якась, музиканти все ж таки пхнуть вперед підори
драпати з нашоі краіни !!
Зеленський , скільки можна знущатися над нашими захисниками та волонтерами ?😡
13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?
Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.
Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.
Чи в Єрмака інші плани? (с)
Березовец, мудак, хайпонул, - боггер херов.