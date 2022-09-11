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Украина впервые перехватила стратегическую инициативу в войне. Наше наступление оказалось на порядок эффективнее, чем все, что может сделать армия РФ, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинская армия 8 сентября захватила стратегическую инициативу. Прорыв оказался блестящим и стремительным.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире Радио НВ.

По словам журналиста, Россия постоянно диктовала инициативу.

"Именно Россия владела инициативой до 8 сентября 2022 года. С самого начала войны, с 24 февраля по 8 сентября. Мы всегда были вынуждены реагировать на российскую инициативу, на их удары. Они постоянно диктовали место, где им удобно, время, тактику. Впервые 8 сентября Украина перехватила стратегическую инициативу в войне. Это мы определили место, время, тактику. Мы захватили вдруг российскую армию внезапно. Наше наступление оказалось на порядок эффективнее, чем то, что может сделать армия РФ в Украине. Блестящий, современный, стремительный прорыв, где удалось вообще все. Это блестящая наступательная операция, которая навеки войдет в учебники военного искусства. Это будут исследовать поколения по всему миру", - сказал Бутусов.

Читайте также: Бутусов о наступлении на Харьковщине: Это не демонстрация того, что российская армия решила побежать домой. Это украинская армия подготовила операцию
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Топ комментарии
+23
Чтобы Лерино предсказание сбылось:
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11.09.2022 12:05
+22
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11.09.2022 12:04
+20
Слава ЗСУ!!!
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11.09.2022 12:01
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11.09.2022 12:00 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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11.09.2022 12:01 Ответить
Бо військові не поінформували ОПу і отже не було зливу інформації окупантам!
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11.09.2022 12:03 Ответить
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11.09.2022 12:04 Ответить
Чтобы Лерино предсказание сбылось:
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11.09.2022 12:05 Ответить
Ну не вперше, а вже вдруге. Вперше Україна заволоділа ініціативою коли анонсувала наступ на Херсон і почала знищувати мости через Дніпро та знищювати військові склади. Вже від тоді РФ була вимушена перекидати свої війська не туди куди сама визначила, а реагувати на ситуацію яку створювали ЗСУ.
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11.09.2022 12:09 Ответить
Це була перша фаза. Другу ми спостерігаємо зараз. Все взаємопов'язано, у тому то і філігранність гри від ЗСУ.
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11.09.2022 16:28 Ответить
Чекаємо ввечері відосик який герой Буратіна. Розповідатиме взахльоб.
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11.09.2022 12:10 Ответить
Чим би дітя не маялось, головне, щоб не заважало військовим.
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11.09.2022 12:27 Ответить
Юра, мы все ******
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11.09.2022 12:12 Ответить
все це чудово але за Бахмутом хренові справи👇

Necro Mancer

@666_mancer

·

46 мин

А вот на Горловско-Бахмутском направлении не всё так радужно: #Кодема захвачена противником и, похоже, укрепрайон рядом с ней тоже
видео
https://twitter.com/i/status/1568878029442797569

👇



Ватний Дрезден

@***********

·

11 мин

По Бахмуту ***** якась, музиканти все ж таки пхнуть вперед підори
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11.09.2022 12:12 Ответить
Инерция , нет смысла брать Бахмут если Изюм всё.Хотя, это же руские , чемпионы по ****** об бетон
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11.09.2022 12:24 Ответить
***** конец.Он покойник ,его свои же ватники сожрут.Зимбабве военных поражений не прощает , а какая это область Украины была уже никому не интересно
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11.09.2022 12:50 Ответить
Это не "Жест доброй воли" , а военно поражение. Будем посмотреть На ужа на сковородке
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11.09.2022 14:51 Ответить
тільки ти забув додати що це інфа від 1тв,сру від 09.09 , який сенс було це тут тикати?
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11.09.2022 12:24 Ответить
Дякую, що заспокоїв😍
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11.09.2022 12:46 Ответить
Teper nado bolse dumat kak bolse zaniat teritoriji gde netu ukrepleni,tem samim tysiacu novoj texniki.Tanki sotniami kak trofeji dostalos i drugoje,plenix sotniami vziali kak obmen eto vot vazno pervuju ocered.A tut zaberut obratno kak i otdali potom s tyla zajdut
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11.09.2022 12:29 Ответить
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11.09.2022 12:30 Ответить
Зелена худоба дограється , що не дочекавшись нашої перемоги , будуть
драпати з нашоі краіни !!

Зеленський , скільки можна знущатися над нашими захисниками та волонтерами ?😡
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11.09.2022 12:36 Ответить
...и тем не менее, вопрос с Елдаком надо решать.
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11.09.2022 12:43 Ответить
Давно пора‼️У нас же есть морские котики‼️
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11.09.2022 13:06 Ответить
Lesya Olexandra Porutska is with Lesya Porutska-Sakovych.

13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?

Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.

Чи в Єрмака інші плани? (с)

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11.09.2022 13:19 Ответить
никакой этот не генерал, уже опровергли. зам по РАО.
Березовец, мудак, хайпонул, - боггер херов.
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11.09.2022 16:31 Ответить
Ви, богемна наволоч, коли вже залишите Україну?
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11.09.2022 15:28 Ответить
 
 