РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13368 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
13 686 34
война (46939) Харьковщина (4134)

Оккупанты бегут из Казачьей Лопани в Белгород, - председатель Дергачевской громады Задоренко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска бегут из Казачьей Лопани в Харьковской области.

Об этом сообщил глава пограничной Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисты убегают на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба", - говорится в сообщении.

Также Задоренко опубликовал фото местных жителей Казачьей Лопани, поднявших флаг Украины.

Читайте также: Украина впервые перехватила стратегическую инициативу в войне. Наше наступление оказалось на порядок эффективнее, чем все, что может сделать армия РФ, - Бутусов

Оккупанты бегут из Казачьей Лопани в Белгород, - председатель Дергачевской громады Задоренко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
11.09.2022 12:22
+18
Зайшла в Гугл відносно Ізюма і Куп'янськ. Уже зафіксовано, що звільнені 10 вересня 2022. До кордону менше 40км. Перемога буде за вами
показать весь комментарий
11.09.2022 12:14
+18
показать весь комментарий
11.09.2022 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
200а армія капітулює
показать весь комментарий
11.09.2022 12:13 Ответить
Хаймарсами може і не треба, бо амери будуть "стурбовані", а ось градами чи смерчами по цих колонах орків і зрадників ****** треба було б.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:29 Ответить
В Бєлгороді кацапствуючі малороси мабуть створять Східну Слобожанську Україну
А там і ПроФФесор підтягнеться
показать весь комментарий
11.09.2022 12:38 Ответить
Зайшла в Гугл відносно Ізюма і Куп'янськ. Уже зафіксовано, що звільнені 10 вересня 2022. До кордону менше 40км. Перемога буде за вами
показать весь комментарий
11.09.2022 12:14 Ответить
оце переляк у них
показать весь комментарий
11.09.2022 12:45 Ответить
Вiд переляку заiкатися починають...Тут шось iнше..
показать весь комментарий
11.09.2022 13:01 Ответить
Все выжившие свинособаки приехавшие убивать украинцев должны быть наказаны после войны!
показать весь комментарий
11.09.2022 13:30 Ответить
Тікають орки , аж гай шумить тільки намагаються прикрити свої дупи
місцевим населенням 😠
показать весь комментарий
11.09.2022 12:19 Ответить
То не місцеве населення з ними тікає, то зрадники і колаборанти!!!
показать весь комментарий
11.09.2022 13:42 Ответить
Скатертью дорога.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:21 Ответить
З такими уродами схлеснулись -- брати *****.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:21 Ответить
Цуко, когда ж они так драпать из Запорожской области будут..
показать весь комментарий
11.09.2022 12:22 Ответить
Недождусь 🙏🙏🙏❤️💙💛‼️Мелитополь ждёт ЗСУ🙏🙏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀
показать весь комментарий
11.09.2022 12:56 Ответить
и Херсон....
показать весь комментарий
11.09.2022 17:05 Ответить
"Если в ближайшие дни «не будут внесены изменения» в проведение спецоперации, то Р. Кадыров пообещал выйти на руководство страны, чтобы объяснить им ситуацию «на земле». "
"На земле" это на подвале?
показать весь комментарий
11.09.2022 12:22 Ответить
а еще этот ******** сказал что скоро Одессу захватит)))и самое главное ""НАТОвское оружие будет подавлено духом наших бойцов."....ну форменый клоун даже "судный день" от медведа отдыхает силой духа будут 155мм снаряды натовские отбивать)
показать весь комментарий
11.09.2022 12:25 Ответить
"Силой духа",це він про те,що від його дирківців такий сморід,що можна прирівнювати до газової атаки?
показать весь комментарий
11.09.2022 12:50 Ответить
Как бы там не было пленных кадыровцев меняют незамедлительно и по выгодному курсу. А это показывает внутренний "табель о рангах".
показать весь комментарий
11.09.2022 12:58 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 12:22 Ответить
драпають виб*лядки.....
показать весь комментарий
11.09.2022 12:25 Ответить
Слава Незламним і Нескореним Жителям Харківщини!!!
Слава цій жинці, що зберігла Прапор України!!!
показать весь комментарий
11.09.2022 12:26 Ответить
Що робити з тими ,хто залишився?
показать весь комментарий
11.09.2022 12:28 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 12:31 Ответить
Побыстрей бы.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:22 Ответить
треба ускорить цей процес!!
показать весь комментарий
11.09.2022 12:56 Ответить
Пьём с соседями по дому украинцами за победу Украины. Пьём вишнёвку, которую я привёз из Львова ещё до войны и хранил для этого случая. Уверен, что скоро смогу во Львове пополнить свои запасы.
показать весь комментарий
11.09.2022 12:57 Ответить
вы уже их сейчас можете пополнить
показать весь комментарий
11.09.2022 17:07 Ответить
Василь Зілгалов

Поволока ОМАНи спадає але гниди ще сидять на самій верхівці. То буде дуже важке очищення . Гадина в домі кусається люто наостанок! Бережімося і розчавімо потвору! І там , і тут. Все буде Україна!
показать весь комментарий
11.09.2022 13:12 Ответить
І гнид багато. Хотілоь, щоб не повторили помилок 2014 р.: необхідно провести люстрацію, заборонити проросійські партії, покарати колаборантів та зрадників. Але не думаю, що Зе може це зробити.
показать весь комментарий
11.09.2022 13:42 Ответить
Задовбують порохоботи-емігранти, які втекли з країни і щось там підгавкують проти влади під час війни, прикриваючись патріотизмом.
показать весь комментарий
11.09.2022 13:51 Ответить
 
 