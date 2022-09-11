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Оккупанты бегут из Казачьей Лопани в Белгород, - председатель Дергачевской громады Задоренко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска бегут из Казачьей Лопани в Харьковской области.
Об этом сообщил глава пограничной Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисты убегают на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба", - говорится в сообщении.
Также Задоренко опубликовал фото местных жителей Казачьей Лопани, поднявших флаг Украины.
Топ комментарии
+25 Олександр Дніпро
показать весь комментарий11.09.2022 12:22
+18 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий11.09.2022 12:14
+18 Epic musikk
показать весь комментарий11.09.2022 12:31
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російський Білгород зараз ідеальлне місце яке можна накрити Хімарсами і знищити 1000-чі росіян
А там і ПроФФесор підтягнеться
місцевим населенням 😠
"На земле" это на подвале?
Слава цій жинці, що зберігла Прапор України!!!
Поволока ОМАНи спадає але гниди ще сидять на самій верхівці. То буде дуже важке очищення . Гадина в домі кусається люто наостанок! Бережімося і розчавімо потвору! І там , і тут. Все буде Україна!