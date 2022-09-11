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В Изюме - украинские флаги, но до сообщения Генштаба ВСУ об освобождении города говорить рано, - мэр Марченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

В субботу, 10 сентября 2022 года, над Изюмом снова взвился сине-желтый флаг.

Об этом сообщил городской голова Валерий Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы наконец счастливы, что сможем снова вернуться домой, но и в то же время огорчены, зная, какой ценой это добыто. От имени всей Изюмской громады я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим ВСУ. Их подвиг навсегда будет высечен в истории Украины, а мы, изюмчане, всегда будем достойно почитать наших защитников", - говорится в обращении Марченко.

Об окончательном освобождении Изюма от оккупантов до официального сообщения Генерального штаба говорить пока рано, отметил мэр.

Читайте также: ВСУ продвинулись на 70 км на Харьковщине и могут захватить Изюм в течение 48 часов, - ISW
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Топ комментарии
+24
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11.09.2022 13:11
+23
ЗСУ звільнили село Великі Хутори Шевченківського району Харківської області.
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11.09.2022 13:07
+17
Lesya Olexandra Porutska is with Lesya Porutska-Sakovych.

13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?

Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.

Чи в Єрмака інші плани? (с)

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11.09.2022 13:16
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ЗСУ звільнили село Великі Хутори Шевченківського району Харківської області.
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11.09.2022 13:07 Ответить
Ізюм наш! Повертаємось.
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11.09.2022 13:08 Ответить
Ізюм був є і буде Уераїнським
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11.09.2022 13:10 Ответить
Василь Зілгалов

Поволока ОМАНи спадає але гниди ще сидять на самій верхівці. То буде дуже важке очищення . Гадина в домі кусається люто наостанок! Бережімося і розчавімо потвору! І там , і тут. Все буде Україна!
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11.09.2022 13:11 Ответить
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11.09.2022 13:11 Ответить
Lesya Olexandra Porutska is with Lesya Porutska-Sakovych.

13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?

Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.

Чи в Єрмака інші плани? (с)

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11.09.2022 13:16 Ответить
Є побоювання що ***** насрати навіть на своїх генералів
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11.09.2022 13:21 Ответить
Якщо ху@лу на@срати на своіх генералів , то є інші генерали , яким не сподобається те , як кремлівський га@ дон поступає зі своїми хенералами і зможуть змусити його дотриматися Женевськоі конвенціі по обміну полоненими !
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11.09.2022 13:28 Ответить
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11.09.2022 13:24 Ответить
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11.09.2022 13:41 Ответить
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11.09.2022 13:43 Ответить
Минуло 5 повних діб з моменту полонення генерала касапів Сичового. Це час достатній не стільки для підтвердження цього факту, як для його спростування, якщо це навіть не фейк, а просто помилка з ідентифікацією - хоч би від однієї сторін війни.
Якщо жодного ні підтвердження, ні спростування нема - то це означає, що обидві сторони воліють факт полону зберегти в таємниці. Полону підполковника - це так собі, ну, старший офіцер, навіть не полковник, чого його приховувати? А от факт полону генерала - є чого приховувати, є причини: його потрібно міняти, за будь-яку ціну. Тому обом сторонам ПОТРІБНО мовчати з цього приводу. І не інакше.

Значить, полонено саме Сичового. Іншої логіки тут нема.
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11.09.2022 13:50 Ответить
Конєчно,адже це повинен озвучити найвеличніший.
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11.09.2022 17:23 Ответить
 
 