В Изюме - украинские флаги, но до сообщения Генштаба ВСУ об освобождении города говорить рано, - мэр Марченко

В субботу, 10 сентября 2022 года, над Изюмом снова взвился сине-желтый флаг.

Об этом сообщил городской голова Валерий Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы наконец счастливы, что сможем снова вернуться домой, но и в то же время огорчены, зная, какой ценой это добыто. От имени всей Изюмской громады я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим ВСУ. Их подвиг навсегда будет высечен в истории Украины, а мы, изюмчане, всегда будем достойно почитать наших защитников", - говорится в обращении Марченко.

Об окончательном освобождении Изюма от оккупантов до официального сообщения Генерального штаба говорить пока рано, отметил мэр.

Читайте также: ВСУ продвинулись на 70 км на Харьковщине и могут захватить Изюм в течение 48 часов, - ISW