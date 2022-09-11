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В Изюме - украинские флаги, но до сообщения Генштаба ВСУ об освобождении города говорить рано, - мэр Марченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В субботу, 10 сентября 2022 года, над Изюмом снова взвился сине-желтый флаг.
Об этом сообщил городской голова Валерий Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы наконец счастливы, что сможем снова вернуться домой, но и в то же время огорчены, зная, какой ценой это добыто. От имени всей Изюмской громады я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим ВСУ. Их подвиг навсегда будет высечен в истории Украины, а мы, изюмчане, всегда будем достойно почитать наших защитников", - говорится в обращении Марченко.
Об окончательном освобождении Изюма от оккупантов до официального сообщения Генерального штаба говорить пока рано, отметил мэр.
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Поволока ОМАНи спадає але гниди ще сидять на самій верхівці. То буде дуже важке очищення . Гадина в домі кусається люто наостанок! Бережімося і розчавімо потвору! І там , і тут. Все буде Україна!
13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?
Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.
Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.
Чи в Єрмака інші плани? (с)
Якщо жодного ні підтвердження, ні спростування нема - то це означає, що обидві сторони воліють факт полону зберегти в таємниці. Полону підполковника - це так собі, ну, старший офіцер, навіть не полковник, чого його приховувати? А от факт полону генерала - є чого приховувати, є причини: його потрібно міняти, за будь-яку ціну. Тому обом сторонам ПОТРІБНО мовчати з цього приводу. І не інакше.
Значить, полонено саме Сичового. Іншої логіки тут нема.