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Партизаны в Херсоне подорвали "военкомат", куда российские оккупанты недавно привезли пополнение, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Украинские партизаны подорвали здание "Территориального центра комплектования 178" в Херсоне. В нем российские оккупанты обустроили "военкомат".

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации от партизан Движения сопротивления "Південь" УГА, в Херсоне взорван дом "Территориального центра комплектования №178" на улице Паровозной, известный в Херсоне как "военкомат", - отметил он.

Братчук добавил, что, по словам местных, здание использовалось для размещения российских военных, и что в него, вероятно, заселили новое пополнение.

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Топ комментарии
+23
Мабуть , кадирівцям , які підтягнулися туди , настав кирдик
і це чудово!!
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11.09.2022 13:31
+22
Кто-то им обоим дал по морде с правой руки. Думаю, их в Кремль вызывают и там бьют за плохую работу.
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11.09.2022 13:42
+15
В Крыму "самодемилитаризовался" Су-34: российский истребитель рухнул в поле
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11.09.2022 13:46
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Мабуть , кадирівцям , які підтягнулися туди , настав кирдик
і це чудово!!
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11.09.2022 13:31 Ответить
Якщо так, то вони вже не кадировці, а кирдиковці
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11.09.2022 14:04 Ответить
полетіли не до раю
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11.09.2022 13:35 Ответить
Боже, бережи наших партизан
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11.09.2022 13:38 Ответить
Кто-то им обоим дал по морде с правой руки. Думаю, их в Кремль вызывают и там бьют за плохую работу.
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11.09.2022 13:42 Ответить
Лучше бы с ноги.
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11.09.2022 13:43 Ответить
кирдик козойобам
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11.09.2022 13:44 Ответить
Звільнення Херсона це питання часу
Тільки цікаво скільки ще орки в Херсоні зможуть триматися
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11.09.2022 13:44 Ответить
Було поповнення і нема поповнення
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11.09.2022 13:44 Ответить
збери сєпара. нова гра від ЗСУ.

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11.09.2022 13:45 Ответить
Кацап застряг в тєкстурах.
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11.09.2022 14:19 Ответить
Мовчать про ситуацію на Правобережній Херсонщині...
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11.09.2022 13:46 Ответить
В Крыму "самодемилитаризовался" Су-34: российский истребитель рухнул в поле
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11.09.2022 13:46 Ответить
видимо это то, о чем Гайдай говорил....
Алчевськ UA @AlchevskUA
Йдуть важкі бої за Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. З'явилася інформація, що рашисти намагаються виграти час, аби бойовики забрали майно з Луганська. Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштаба!
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11.09.2022 13:48 Ответить
Дуже сподіваюсь, що це не те поповнення, що орки похапали на Херсонщині.
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11.09.2022 14:00 Ответить
Поки що вони нікого не схопили.
Вельми зайняті.
Хапають авто, пралки, техніку, меблі, чистять склади і все що можуть відібрати..
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11.09.2022 14:04 Ответить
Та дай-то Бог!

Просто московія продовжує традиції Орди, коли всіх чоловіків з захоплених територій гонить у бій поперед себе - це по-перше.

А по-друге - вже багато кажуть, що коли ми звільнимо Херсонщину, то Буча з Ірпенем здадуться квіточками.
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11.09.2022 14:08 Ответить
Великам ту Юкрейн, суки! 🖕
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11.09.2022 15:17 Ответить
В сети появилась информация, что командование вс рф в Херсонской области с вечера 9 сентября начало вести переговоры с командованием "Юг" ВСУ об сдаче и оставлении оккупированных территорий

Со слов офицеров рф, уже 10 сентября было дано устное распоряжение командирам подразделений прекратить обстрел и оставаться на занятых позициях. Эта информация подтверждается источниками с обеих сторон. ВСУ подтвердили, что 10 числа не было зафиксировано ни серьезных боев, ни артиллерийского обстрела со стороны россиян.

По предварительной информации, русня может быть пропущена с правого берега Днепра на левый, в результате чего они смогут отойти в Крым, если оставят матчасть, технику, оружие и боеприпасы.
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11.09.2022 15:39 Ответить
касапам вірити - себе не поважати. намахають 100%. не можна іх випускати в жодному разі. Або хай здаються всі, зі всіэю технікою, озброэнням, або хай залишають все і тікають самі голі через Дніпро по одинці плавом, поки ще э час і можливість.
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11.09.2022 19:40 Ответить
Русне верить нельзя...
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11.09.2022 19:19 Ответить
 
 