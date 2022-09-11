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Партизаны в Херсоне подорвали "военкомат", куда российские оккупанты недавно привезли пополнение, - Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские партизаны подорвали здание "Территориального центра комплектования 178" в Херсоне. В нем российские оккупанты обустроили "военкомат".
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации от партизан Движения сопротивления "Південь" УГА, в Херсоне взорван дом "Территориального центра комплектования №178" на улице Паровозной, известный в Херсоне как "военкомат", - отметил он.
Братчук добавил, что, по словам местных, здание использовалось для размещения российских военных, и что в него, вероятно, заселили новое пополнение.
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і це чудово!!
Тільки цікаво скільки ще орки в Херсоні зможуть триматися
Алчевськ UA @AlchevskUA
Йдуть важкі бої за Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. З'явилася інформація, що рашисти намагаються виграти час, аби бойовики забрали майно з Луганська. Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштаба!
Вельми зайняті.
Хапають авто, пралки, техніку, меблі, чистять склади і все що можуть відібрати..
Просто московія продовжує традиції Орди, коли всіх чоловіків з захоплених територій гонить у бій поперед себе - це по-перше.
А по-друге - вже багато кажуть, що коли ми звільнимо Херсонщину, то Буча з Ірпенем здадуться квіточками.
Со слов офицеров рф, уже 10 сентября было дано устное распоряжение командирам подразделений прекратить обстрел и оставаться на занятых позициях. Эта информация подтверждается источниками с обеих сторон. ВСУ подтвердили, что 10 числа не было зафиксировано ни серьезных боев, ни артиллерийского обстрела со стороны россиян.
По предварительной информации, русня может быть пропущена с правого берега Днепра на левый, в результате чего они смогут отойти в Крым, если оставят матчасть, технику, оружие и боеприпасы.