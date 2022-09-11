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Бербок о поставках Германией оружия Украине: Ситуация изменилась на 180 градусов. Будем помогать, сколько будет необходимо

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Германия изменила свою позицию относительно военной помощи Украине на 180 градусов после российского полномасштабного вторжения. Берлин будет предоставлять украинцам вооружение, сколько это будет необходимо.

Об этом заявила глава МИД Анналена Бербок на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы на 150% на стороне Украины и украинского народа. И мы будем с ними столько, сколько Украина и украинский народ в нас будут нуждаться", - заявила Бербок.

По ее словам, до 24 февраля Германия не поставляла Украине оружие, поскольку это могло стать для России основой вторжения, но сейчас ситуация изменилась на 180 градусов.

Читайте также: Бербок в Большой Дымерке пообещала дальнейшую помощь с разминированием: "То, что я здесь вижу, более чем ужасно"

"Мы будем поставлять Украине оружие столько, сколько в этом будет необходимость", – сказала глава МИД Германии.
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Топ комментарии
+24
холодньій расчет, ставка на победителя......
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11.09.2022 13:59
+14
Так, але обсяги збільшіть, будь ласка
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11.09.2022 14:01
+14
Озброєна до зубів , організована, вмотивована Україна звісно винесе ******** за урал це вже стає з кожним днем очевидніше...
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11.09.2022 14:06
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Надеемся .
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11.09.2022 13:57 Ответить
Кацапам не буде не сподівайтесь.
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11.09.2022 13:58 Ответить
холодньій расчет, ставка на победителя......
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11.09.2022 13:59 Ответить
Коли побачили вражаючі успіхи ЗСУ на Харківщині- заспівали по- іншому! От ***** продажні!
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11.09.2022 15:03 Ответить
НУ так воно є в житті,завжди поважають розумного і сильного
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11.09.2022 15:39 Ответить
Ніт, просто останнє опитування в Німеччині показало, що 70 відсотків населення "за" надання військової допомоги Україні. Демократія в дії.
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11.09.2022 23:56 Ответить
Немцы и мадьяры ещё те проститутки. За язык бл...ь всех повесить...
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11.09.2022 19:05 Ответить
Дякую за підримку, пані найбільш привабливий міністр ЕС.
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11.09.2022 14:00 Ответить
Ви ще перегляньте міністерок оборони. Бо там, в ЄС, у них зараз сам і жінки.
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11.09.2022 15:10 Ответить
Так, але обсяги збільшіть, будь ласка
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11.09.2022 14:01 Ответить
Ну да,как пошли в наступление,так все и поменялось.А,ладно,вы главное помогайте,а мы обещаем с вас не ржать(громко).
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11.09.2022 14:02 Ответить
Так а чим ви можете допомогти, якщо в самому Бундесвері миші вішаються?

Проти кацапів ви би і три дні не протримались!
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11.09.2022 14:05 Ответить
Озброєна до зубів , організована, вмотивована Україна звісно винесе ******** за урал це вже стає з кожним днем очевидніше...
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11.09.2022 14:06 Ответить
значить "звіринець"поповниться леопардами адже німці поставили і поставляють гепарди
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11.09.2022 14:09 Ответить
Ага. Тільки позавчора мудак Шольц вкотре відмовився продати (не дати, а продати!) 100 БМП Marder. Ваше "всім чим можем" з німецької по нашому перекладається як "на тобі небоже, що мені негоже".
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11.09.2022 14:10 Ответить
США іх взбодрили.
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11.09.2022 14:20 Ответить
Чай " За Динамо"- взбодрит вашу маму!
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11.09.2022 15:04 Ответить
Поки що це лише "бла-бла-бла".
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11.09.2022 14:26 Ответить
як можно вірити хвойді?
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11.09.2022 14:26 Ответить
Тетка сериозна.
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11.09.2022 15:07 Ответить
Візит Бербок у вихідні дійсно сюрприз, як і ця заява - Німеччина поступово змінюється...цікаве тут інше. Про роль особистості в ці часи.
На 180 градусів, на 150% - широке вживання цифр. У Фрау Бербок аналітичний склад розуму, не просто аналітичний, а ще вона бачить процеси... Але чогось не вистачає - більш широкого кругозору. Наприклад - участь у форумі YES на це вказує. Якщо вона знала, що форум YES піар неофедалізму на політичних трупах, та для яких брудних справ це використовується - Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно приїздив до Києва, привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним. Про це пише «Європейська правда»(ще та інфо помийка). (https://glavcom.ua/country/politics/prezident-ssha-skhiljav-zelenskoho-do-perehovoriv-iz-putinim-zmi-874567.html) Це після кратного збільшення військової допомоги та коли ще візит Блінкена не вистиг та коли БАйден заявляє, що не хоче зустрічатися із путіним! А ситуацію в Україні визначає не "еліта" YES, а суспільство, яке не дуже шанує цю "еліту". Саме цікаво, що поведінка Бербок співпадає із інформаційною політикою держЗМІ DW)) Це Німеччина - тут такий Ordnung, від ЗМІ до політиків!) Напр. в США там повний "джаз", різниця відчутна.
Питання кругозору походить від її освіти - Лондонська школа економіки не вивчає літературу як дзеркало процесів у суспісльстві, правда? Успіх Бербок завдяки її талантам в першу чергу - 90% підтримки в партії, теж цифра показова. Фрау Бербок може сама в цьому переконатися, якщо почитає критику на постмодернізм в літературі Німеччині. Там можно щось побачити цікваве... чому Бербок найпопуляніший політик в Німеччині)))
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11.09.2022 15:09 Ответить
Чому Бербок найпопуляніший політик в Німеччині можна зрозуміти і через постмодернізм в музиці, піснях. Приклад. Die Toten Hosen // Alle sagen das (https://www.youtube.com/watch?v=n1XeIJHfYiI) від 09.08.22. Ця після в стилі рок показує відношення суспільства Німеччини до політиків і ЗМІ. Бербок не героїня цієї пісня, тому що надає перевагу не правдивості, а ПРАВДІ. Мало того, Вона має силу-дар цю правду доносити як переконання, тому що бачить процеси. З іншого боку пробувати брехати перед Бербок марна справа... ну герр Шольц знає))
Тут ще цікаве інше. Як в Німеччині із її "ordnung", сильною філософської школу (формує мислення), звязок між літературою та процесами у суспісльстві не став наукою дисципліною?! Що, що - в Німеччині це мало бути першим у світі. Це парадокс... але не зовсім. Цей парадокс можна пояснити, якщо подивитися на "Фауста" Гете як антиутопію, яку не роспізнали. А ця антиутопія змінила світобачення німецького суспісльства. За теперішньою сірою Німеччиною (можна переконатися ВЖЕ і DER SPIEGEL l - стаття про ХДС) є різнокольорова, але вона часів Гете і Шіллера. Ось її дістати і Німеччина буде іншою... а рано чи пізно це відбудеться.
Ще цікаве явище- це стилі віршів та пісень. Якщо взяти для порівняння сусідів - Польшу, стилі віршів і пісень відрізняються. Не зрозуміло поки що це світобачення чи це просто культура?
З Німеччиною, суспільством треба розмовляти. Тільки підхід має бути іншим, тут інша "література" і інший потенціал розвитку, це не англосакси. Питання де - Der Spiegel, Die Welt, Die Zeit...но точно не DW)) Тема антиутопії "Фауста" Гете може бути ключем. Явище "Бербок" - це тільки початок нових процесів в Німеччині, зявляться нові і вінших партіях, літературі, музиці, науці. Просто Бербок може чи точніше має потенціал це все прискорити. А причиною цього всего є нова війна в Європі, для України це актуально.
До речі про англосаксів. Якщо ЄС і Німеччина, "прокачає" талант Бербок можна вирішити багато питань та протиріч. Спілкування про "літературу" із Трасс чи Блінкеном(чи навіть Байденом)) дасть можливість їй зрозуміти процеси, щоб донести це в Європі. Напр. справдню Ліз Трасс можна побачити в її відкритих працях, не все так просто)) Ну, це так зі сторони.
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11.09.2022 17:14 Ответить
Мені подобається ця жіночка, але ж є така... як той Шольц.
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11.09.2022 15:21 Ответить
Не треба публічно "підтримувати", треба мовчки постачати озброєння.
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11.09.2022 16:09 Ответить
DANKE! ДЯКУЮ! THANKS! DHYANYA (санскріт)!
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11.09.2022 16:42 Ответить
які ж ви всі циніки
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11.09.2022 16:44 Ответить
Реально німчура нічого немає. Свої дивізії вони ліквідували, техніку поставили в гаражі а все інше роблять за чужі гроші. Рашці роблять ходову для Тигрів, 4 осних КАМАЗІВ, ваговози, моторчики для дронів, спорядження для орків.... А рашка могла б образитись....
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11.09.2022 16:50 Ответить
Тварюки безхребетні. Шімеччина - зе вже не західне суспільство засноване на цінностях. Це безхребетне плем'я яке підтримує переожця. З ними не можна на одному гектарі срати сідати.
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12.09.2022 01:17 Ответить
 
 