Бербок о поставках Германией оружия Украине: Ситуация изменилась на 180 градусов. Будем помогать, сколько будет необходимо
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Германия изменила свою позицию относительно военной помощи Украине на 180 градусов после российского полномасштабного вторжения. Берлин будет предоставлять украинцам вооружение, сколько это будет необходимо.
Об этом заявила глава МИД Анналена Бербок на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы на 150% на стороне Украины и украинского народа. И мы будем с ними столько, сколько Украина и украинский народ в нас будут нуждаться", - заявила Бербок.
По ее словам, до 24 февраля Германия не поставляла Украине оружие, поскольку это могло стать для России основой вторжения, но сейчас ситуация изменилась на 180 градусов.
"Мы будем поставлять Украине оружие столько, сколько в этом будет необходимость", – сказала глава МИД Германии.
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Проти кацапів ви би і три дні не протримались!
На 180 градусів, на 150% - широке вживання цифр. У Фрау Бербок аналітичний склад розуму, не просто аналітичний, а ще вона бачить процеси... Але чогось не вистачає - більш широкого кругозору. Наприклад - участь у форумі YES на це вказує. Якщо вона знала, що форум YES піар неофедалізму на політичних трупах, та для яких брудних справ це використовується - Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно приїздив до Києва, привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним. Про це пише «Європейська правда»(ще та інфо помийка). (https://glavcom.ua/country/politics/prezident-ssha-skhiljav-zelenskoho-do-perehovoriv-iz-putinim-zmi-874567.html) Це після кратного збільшення військової допомоги та коли ще візит Блінкена не вистиг та коли БАйден заявляє, що не хоче зустрічатися із путіним! А ситуацію в Україні визначає не "еліта" YES, а суспільство, яке не дуже шанує цю "еліту". Саме цікаво, що поведінка Бербок співпадає із інформаційною політикою держЗМІ DW)) Це Німеччина - тут такий Ordnung, від ЗМІ до політиків!) Напр. в США там повний "джаз", різниця відчутна.
Питання кругозору походить від її освіти - Лондонська школа економіки не вивчає літературу як дзеркало процесів у суспісльстві, правда? Успіх Бербок завдяки її талантам в першу чергу - 90% підтримки в партії, теж цифра показова. Фрау Бербок може сама в цьому переконатися, якщо почитає критику на постмодернізм в літературі Німеччині. Там можно щось побачити цікваве... чому Бербок найпопуляніший політик в Німеччині)))
Тут ще цікаве інше. Як в Німеччині із її "ordnung", сильною філософської школу (формує мислення), звязок між літературою та процесами у суспісльстві не став наукою дисципліною?! Що, що - в Німеччині це мало бути першим у світі. Це парадокс... але не зовсім. Цей парадокс можна пояснити, якщо подивитися на "Фауста" Гете як антиутопію, яку не роспізнали. А ця антиутопія змінила світобачення німецького суспісльства. За теперішньою сірою Німеччиною (можна переконатися ВЖЕ і DER SPIEGEL l - стаття про ХДС) є різнокольорова, але вона часів Гете і Шіллера. Ось її дістати і Німеччина буде іншою... а рано чи пізно це відбудеться.
Ще цікаве явище- це стилі віршів та пісень. Якщо взяти для порівняння сусідів - Польшу, стилі віршів і пісень відрізняються. Не зрозуміло поки що це світобачення чи це просто культура?
З Німеччиною, суспільством треба розмовляти. Тільки підхід має бути іншим, тут інша "література" і інший потенціал розвитку, це не англосакси. Питання де - Der Spiegel, Die Welt, Die Zeit...но точно не DW)) Тема антиутопії "Фауста" Гете може бути ключем. Явище "Бербок" - це тільки початок нових процесів в Німеччині, зявляться нові і вінших партіях, літературі, музиці, науці. Просто Бербок може чи точніше має потенціал це все прискорити. А причиною цього всего є нова війна в Європі, для України це актуально.
До речі про англосаксів. Якщо ЄС і Німеччина, "прокачає" талант Бербок можна вирішити багато питань та протиріч. Спілкування про "літературу" із Трасс чи Блінкеном(чи навіть Байденом)) дасть можливість їй зрозуміти процеси, щоб донести це в Європі. Напр. справдню Ліз Трасс можна побачити в її відкритих працях, не все так просто)) Ну, це так зі сторони.