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Оккупанты сбежали с территории приграничной Золочевской громады на Харьковщине, - поселковый председатель Коваленко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия ушла с территории приграничной Золочевской громады в Харьковской области.
Об этом сообщил глава громады Виктор Коваленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Люди видели, как они садились в автобусы и выезжали из временно оккупированных населенных пунктов, это Турово, Макарово. На сегодняшний день, по данным местных, москали отошли оттуда в сторону Казачьей Лопани, а российские военные, стоявшие возле Уд, покинули свои позиции и отошли на территорию РФ", – рассказал он.
Также Коваленко добавил, что около 02:30 оккупанты обстреляли Золочев, повреждены два дома.
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