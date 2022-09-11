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Оккупанты сбежали с территории приграничной Золочевской громады на Харьковщине, - поселковый председатель Коваленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Российская армия ушла с территории приграничной Золочевской громады в Харьковской области.

Об этом сообщил глава громады Виктор Коваленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Люди видели, как они садились в автобусы и выезжали из временно оккупированных населенных пунктов, это Турово, Макарово. На сегодняшний день, по данным местных, москали отошли оттуда в сторону Казачьей Лопани, а российские военные, стоявшие возле Уд, покинули свои позиции и отошли на территорию РФ", – рассказал он.

Также Коваленко добавил, что около 02:30 оккупанты обстреляли Золочев, повреждены два дома.

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Германия распрощалась с российским газом навсегда. Немецкие энергокомпании заключают контракты на закупку СПГ на 15-20 лет.

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11.09.2022 14:36 Ответить
Харківщина по ходу вже вся наша. Пишуть у Вовчанську місцеві ходять з нашими прапорами! Слава ЗСУ! Віримо Залужному!Але чекаємо підтвердження,тому що деякі гарячі голови біженці хочуть повертатися,не спішіть!!!!
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11.09.2022 14:40 Ответить
На Харківщині військовою операцією командує генерал Сирський. Так вірьте і йому теж.
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11.09.2022 17:17 Ответить

"Село Гнилиця у Великобурлуцькому районі Харківської області перейшло під контроль ЗСУ"(с)
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11.09.2022 15:06 Ответить
https://aqqwer.livejournal.com/289549.html
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11.09.2022 15:10 Ответить
Пора бити кацапів на їхній території! Бо вони будуть лупити по нас звідти. (Хоча вони і так з своєї території шмаляють)
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11.09.2022 15:13 Ответить
Когда закончится война, наши генералы будут нарасхват во всех военных академиях мира.
Такого опыта, какой есть у украинских стратегов, нет и никогда не было больше ни у кого.
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11.09.2022 17:31 Ответить
 
 