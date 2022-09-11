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Оккупанты бегут в сторону Луганска и России. В Станице Луганской 12-километровая очередь, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай,сергій

На пункте пропуска в Станице Луганской наблюдается очередь протяженностью 12 километров. Оккупанты бегут в сторону Луганска и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии РБК-Украина.

"Мы фиксируем очень много техники подбитой, на трассах находится, скорее всего оттягивают где-то из Изюмского направления. Партизанское движение стало более активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электробашнях украинские флаги и, кстати, их не снимали: или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся. Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации", - отметил глава региона.

По словам Гайдая, сейчас план - окончательно отбить Изюм и Лиман, а затем взяться за деоккупацию Луганской области с той стороны, как раз на Сватово, Кременную, Рубежное.

"И уже достаточно мощно будем, я уверен, освобождать Луганскую область, потому что негде там закрепиться, таких мест нет. Те наши города они полностью разрушили, когда шли в наступление. Поэтому я не вижу, где они там будут закрепляться, за что цепляться?" – добавил он.

Смотрите также: Над селом Песчаное на Луганщине поднят украинский флаг, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+44
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11.09.2022 14:58
+39
Прикиньте шановне панство, ЭТО сколько ж вонючей ваты выедет с Украины, с купянска эти ****** тысячами выезжали на *********, це ж свято якесь, земля очиститься
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11.09.2022 14:48
+37
Як варіант. Їх можна і на поверхню не підіймати. Спускати їжу, вода там є - капає.
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11.09.2022 14:47
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Котел , потом на шахтах будут работать . Не кормить же их в тюрьме .
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11.09.2022 14:42 Ответить
Як варіант. Їх можна і на поверхню не підіймати. Спускати їжу, вода там є - капає.
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11.09.2022 14:47 Ответить
Отстраивать, что разрушили до кровяных мозолей и сильнее...
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11.09.2022 14:52 Ответить
Нахрен такие работники нужны. Лишать гражданства и не пускать обратно в страну.
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11.09.2022 15:34 Ответить
Послание Зеленскому?.. Я рада что генералы вышли публично!

https://youtu.be/oUV2U1RVujU
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11.09.2022 14:58 Ответить
Не розумію, яка черга на Станиці Луганській? Вона ж глибоко на окупованій території. То звідки і куди їдуть? з території, окупованої після 24 лютого на територію, окуповану в 2014 році?
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11.09.2022 15:12 Ответить
Теж не розумію. Може на тлі загальної ейфорії робляться такі заяви.
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11.09.2022 15:45 Ответить
Від Лисичанську до Станиці майже однаково, як від Чугуєва до Купянська.
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11.09.2022 16:19 Ответить
какие нах шахты? о_о позакрывать их к херам, все до одной. Хватит уже, услышали донбасс.
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11.09.2022 15:17 Ответить
Зараз їх черга Україну слухати.
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11.09.2022 16:20 Ответить
Треба не промахнутись.
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11.09.2022 14:43 Ответить
НЕ ТИКАЮТ А ПЛАНОВО РАСПЫЛЯЮТСЯ....
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11.09.2022 14:45 Ответить
Вони ж казали: Перегруповуються.
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11.09.2022 14:48 Ответить
Пошло хгавно по трубам
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11.09.2022 14:48 Ответить
Прикиньте шановне панство, ЭТО сколько ж вонючей ваты выедет с Украины, с купянска эти ****** тысячами выезжали на *********, це ж свято якесь, земля очиститься
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11.09.2022 14:48 Ответить
І я так подумав. Скільки ж їх возз'єднається зі своєю метою. Яке ж свято!
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11.09.2022 14:51 Ответить
..а скільки цієі мразоти повернеться назад і буде далі паскудити життя свідомим українцям!(( І нічого не зробиш.
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11.09.2022 14:53 Ответить
Ти Правий на 100 відсотків!!! Зараз має відбутися очищення
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11.09.2022 14:53 Ответить
Головне їх потім назад в України не пускати, бо документи України у багатьох на руках, чи пропускати цих "українців" через фільтраційні табори де будуть працювати патріоти України.
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11.09.2022 14:55 Ответить
В чому драматизм ситуації для русні: тамтешня вата 8 років сиділа мовчки і вела чорний список всіх, кому хоче помститися. Зараз, після приходу братушек, вона себе максимально проявила. Місцеві побачили, відчули і тепер самі будуть рвати на шмаття без жалю. Тому, вибір не великий. Тільки ставати на педалі.
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11.09.2022 15:05 Ответить
"черга довжиною 12 кілометрів" - невже це орки в черзі стоять? Може то місцеві "любітєлі руского міра" звалюють на свою "історічєскую родіну"?
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11.09.2022 14:49 Ответить
Саме так.
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11.09.2022 14:52 Ответить
Бояться коли страшно
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11.09.2022 14:50 Ответить
Гарні новини у вересні
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11.09.2022 14:53 Ответить
а как дышал! как дышал!
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11.09.2022 15:02 Ответить
а у мокшан наоборот..... причем, многие, знающие историю расеи, отмечают, что по обычаю проблемы начинаются в августе, а в октябре кончаются жопой....
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11.09.2022 15:10 Ответить
Вся паРаша це одна велика дупа, де тільки два міста живуть більш менш по людськи,
тому кінець паРащі це свято для всього світу.
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11.09.2022 15:15 Ответить
..Ви натякаєте на другу Велику Жовтневу революцію у смердячій? То можна... якраз на 105-тиріччя першої! Потім громадянську війну років на пять... Історію треба не тільки знати, ії треба ще й обов*язково відчути практично!
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11.09.2022 15:45 Ответить
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11.09.2022 15:21 Ответить
трохи напрягає постійний пі3дьож від цього Гайдая. вчора вже заявляв мало не про взяття Листчанська, а зараз лише будуть бої за Сватово і Рубіжне? нащо брехати?
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11.09.2022 14:54 Ответить
Шо ви хочете? Достатьно того шо він не вліз в колаборацію.
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11.09.2022 14:58 Ответить
На карту подивись лапоть.
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11.09.2022 14:59 Ответить
Русня мандруй к своим рязаням
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11.09.2022 15:38 Ответить
Треба бити по тій черзі, не жаліти їх !!! Смерть рашистським окупантам !!!
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11.09.2022 14:56 Ответить
👍👍👍
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11.09.2022 15:16 Ответить
Нехай зйобуються і якнайбільше. Полегшать життя всім нам і правоохоронним оранам. Бо нєт тела - нєт дєла. А так , в юридичній процедурі будуть відволікатися масси людей і коштів. А на виході як завжди пшик у вигляді трьох років умовно з річним випробувальним терміном.
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11.09.2022 14:57 Ответить
пусть лучше валят сразу на Марс..
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11.09.2022 14:58 Ответить
А Марс за что?
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11.09.2022 15:05 Ответить
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11.09.2022 14:58 Ответить
А хіба Ізюм ще не під повним контролем ЗСУ?
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11.09.2022 14:59 Ответить
Под полным будет тогда, когда наши бойцы зайдут в каждый дом и проверят, чтоб не было таких как ты
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11.09.2022 15:40 Ответить
Тікайте,тварі,поки є можливість,бо інакше вам буде піз###да.
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11.09.2022 14:59 Ответить
отжатые у мокшан десятки единиц техники!
https://twitter.com/i/status/1568916723998367744
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11.09.2022 15:00 Ответить
не отжатые, а брошенные с полным БК и горючкой. Бежали аж лапти сверкали
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11.09.2022 15:41 Ответить
какаяразница...., лут, он и в Африке лут......
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11.09.2022 15:47 Ответить
А що нема чим ***....ти по тій 12- кілометровій черзі???
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11.09.2022 15:02 Ответить
рузьким і собакам виходу нема.
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11.09.2022 15:02 Ответить
.. та хватить вже собак принижувати!!! Майте совість! Ну рівняти собак до смердячих рузьких... це не зовсім добре!
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11.09.2022 16:11 Ответить
Брехня,вини не тікають,а їдуть на екскурсію в Москву карусельку подивитись яку путлер вчора відкривав.
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11.09.2022 15:03 Ответить
кстати каруселька вчера и поламалась,кацапы час сидели на верху чертового колеса ждали пока починят...Что ни делает дурак,
Все он делает не так.))))
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11.09.2022 15:07 Ответить
а чего мацква с большой буквы?
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11.09.2022 15:42 Ответить
При всем уважении к Гайдаю, такие вещи должен озвучивать Генштаб.
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11.09.2022 15:06 Ответить
А при чем тут Гайдай? Вчера массово начала появлятся видео с бегством
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11.09.2022 15:33 Ответить
Да знаю. Но ведь просили не облегчать задачу врагу.
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11.09.2022 15:44 Ответить
Sergey Naumovich

20 мин. ·

Україну в ці хвилини надовго або назавжди добровільно лишають виборці Партії регіонів, ОПЗЖ та інші любителі росії і путіна. Бояться етнічних/політичних чисток на сході країни, послухавши страшилки російської пропаганди. Черги на кордонах в бік РФ розтягнулися на кілометри. Це явище я б назвав Великим очищенням. Процес ідеальний, бо добровільний! Росія у тебе в душі - самостійно відправляйся на росію! На черзі - Крим.
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11.09.2022 15:11 Ответить
******* авіацією по цих колонах на КПП!
Там лише кацапня, колаборанти та зрадники!!!
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11.09.2022 15:15 Ответить
Ось що лайкає Валерій Залужний
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11.09.2022 15:43 Ответить
В листі мінфіну рф від 26.08.2022 року під номером 09-0-06/90526 зазначено, що "Согласно информации, предоставленной Минобороны, по состоянию на 24.08.2022 в ходе проведения специальной военной операции на Украине погибли 48759 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации".

Детальніше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1568939290104659968?t=KYeG_36a3NVKwfL0fT5yzA&s=19
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11.09.2022 15:48 Ответить
то виходить дані генштабу вірні. Це хорошо.
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11.09.2022 15:53 Ответить
Ні, дані Генштабу ЗСУ занижені на 3059 ліквідованих рашистів.
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11.09.2022 16:07 Ответить
.. а хто рахував лугандонську мразоту? А вагнерівців? А русьГвардію? Це ж не МО смердячої рашки!
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11.09.2022 16:15 Ответить

на зрадникiв, манкуртiв та колаборантiв Женевська конвенцiя не розповсюджується.

Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
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11.09.2022 17:16 Ответить
Може я трохи не в темi. але.... а чого там черга - своi вертаються додому...хм? Там що, митний контроль???? Чого "своiх до себе" не пускають???
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11.09.2022 17:17 Ответить
Там в основном все наши кто сотрудничал с оккупантами. Их очень серъезно проверяют, держат сутками на границе. Боятся диверсантов.
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11.09.2022 17:44 Ответить
Все звісно звучить гарно, але знаєте, що дивно? Що Луганську область не чіпають... що б це означало? Якраз рівнесечко по кордоні Луганської області звільнення закінчуються....

ПІДОЗРІЛО, ******* договорняками!
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11.09.2022 20:05 Ответить
В Мелитополе торговка нижним бельем грозится сдать рашистам пустые квартиры
(фото, видео)

https://ria-m.tv/news/295207/v_melitopole_torgovka_nijnim_belem_grozitsya_sdat_rashistam_pustyie_kvartiryi_%28foto_video%29.html

12 августа 2022



Так случилось, что Центральный и "Образцовый" рынки Мелитополя стали рассадником сепаратистов.

Здесь с шампанским отмечали день рассеи прямо разложив еду на прилавках с товаром.
Хотя, похоже, некоторым предпринимателям все равно что отмечать, хоть день освобождения Африки, лишь бы повод выпить был. Именно этот рынок облюбовали российские солдаты. Здесь к ним особенно любезны.

Дошло до того, что на этом рынке коллаборанты уже даже не выходя из-за прилавка записывают видеообращения в которых призывают жалеть русских солдат. Прославилась на фоне бюстгальтеров и трусов местная любительница «узкого мира» Инна Шелудько. После просмотра этого видео всем покупателям рекомендовано обходить стороной этот киоск. Или, как минимум, держать язык за зубами, чтобы не оказаться в плену у рашистов.

Себя эта дама необъятных размеров называет блогером. И частенько выкладывает разного рода откровенную «дичь» в эфире вроде восхищения российской пайкой в виде дармовых макарон и тушенки от оккупантов.



Однако этим Шелудько решила не ограничиваться. Жители Мелитополя, которые выехали из города из-за своей проукраинской позиции стали жаловаться на то, что богиня маркетинга в сфере трусов и бюстгалтеров грозится направо и налево сдать в комендатуру адреса пустующих квартир из которых эвакуировались люди. Мелитопольцы задают резонный вопрос: что делать в таком случае?









Но и это еще не все. Коллаборантка из Мелитополя уже договорилась до обвинения жены Президента Елены Зеленской в том, что она просит у мирового сообщества помочь Украине с поставками оружия в борьбе со страной-террористом россией. А от самого Зеленского мелитопольская коллаборантка требует стать на колени перед путиным. Как говорится, без комментариев.



В случае, если вам известны факты сотрудничества каких-либо лиц с оккупантами Мелитополя, просим анонимно подавать указанную информацию на специально созданный электронный ящик: [email protected]

Подробнее о возможных формах сотрудничества с оккупационной администрацией и формате предоставления информации - в чат-боте Мелитопольского городского совета:

Вкладка «Сообщить о коллаборанте».
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11.09.2022 20:22 Ответить
Задумался... что сделать с нашими ватниками в Латвии, чтобы они утикали не оглядываясь обратно в родные ***** дидов. Вызвать ракеты ***** сюда не очень хочется.
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11.09.2022 23:06 Ответить
Спілкування виключно латиською мовою. Найкращий рецепт.
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12.09.2022 00:17 Ответить
 
 