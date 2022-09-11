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Россия отказалась от намерения проводить "референдумы" на оккупированных территориях из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

псевдореферендум

Российские власти отложили на неопределенный термин "присоединение" оккупированных территорий востока и юга Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Собеседники пояснили журналистам, что единственная причина этого решения – успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении. Источники отметили, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию. В Херсонской области российские политтехнологи, которые готовили референдум, пока остаются.

Издание отмечает, что в начале сентября секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что псевдореферендумы "правильно и символически" провести 4 ноября - в День народного единства.

Читайте также: В России назвали 4 ноября "правильной и символической" датой для "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Это первая конкретная дата "референдумов", которую открыто называли российские чиновники. При этом, по информации "Медузы", в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а затем на 11 сентября - в этот день в России проходят региональные выборы.

Когда снова не удалось провести "референдумы", как утверждают источники "Медузы", под давлением Путина, которому "не терпится" "присоединить" новые территории, в администрации президента РФ установили "окончательную" дату – 4 ноября.

По словам одного из собеседников "Медузы", уже на следующей неделе оккупационные "военно-гражданские администрации" украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы "поставлены на стоп", "о ноябре речь уже не идет".

Собеседники "Медузы" также подчеркнули, что российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования. Это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы "Медузы" о судьбе референдумов не ответил.

Читайте также: ГУР обнародовал список "наблюдателей", которых Россия может привлечь на "референдумах"
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Топ комментарии
+24
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11.09.2022 15:35
+22
Российский разведывательный БПЛА "Орлан-10" был захвачен украинскими силами в Харьковской области - в полной комплектации, в транспортном контейнере, вместе с технической документацией.

h
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11.09.2022 15:43
+21
ну ніфіга собі)а шо так?)
все населення чекало
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11.09.2022 15:29
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ну ніфіга собі)а шо так?)
все населення чекало
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11.09.2022 15:29 Ответить
По вопросу сдохло Хло аль нет... вот чего ждет население Земли... даже в самой России.... даже ненавидя украину зашкваренные ********* все одно презирают и ненавидят (боятся пока) Хло... и ждут когда Лебединное озеро балет начнут показывать трое суток... по центральным каналам Раша ТВ...
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11.09.2022 15:35 Ответить
Коли льоньку закопували, "Лебедине озеро" 10 днів транслювали! А це ж велика расея - малесеньке *****...
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11.09.2022 16:20 Ответить
не було такого
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11.09.2022 16:50 Ответить
Не пам"ятаю такого...А те,що гроб з Брежневим майже
не впав у могилу, це таке було...
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11.09.2022 20:23 Ответить
3 доби тільки у 1991 році транслювали..
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11.09.2022 16:45 Ответить
Який нах референдум? Тут би вчасно змитися. а то буде кирдик.
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11.09.2022 15:45 Ответить
в Изюме еще одна беда:
на 11 сентября был намечен концерт газманова под названием "россия вперде здесь навсегда".
но он почему то не приехал.
так жалко...
наши приехали посмотреть, а у газманова что-то сорвалось...
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11.09.2022 15:52 Ответить
Он до сих пор пениса душилина ищет.
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11.09.2022 16:33 Ответить
и не только он один
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11.09.2022 17:27 Ответить
На Рубльовці незабаром проведемо референдум!
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11.09.2022 15:29 Ответить
Як блаародно з рашенбоку!
(розчулено сякається)
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11.09.2022 15:29 Ответить
росія не нові території приєднувати має, а сама розпастися.
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11.09.2022 15:30 Ответить
Отакої ! "Киефь затридня" уже не треба ?
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11.09.2022 15:32 Ответить
дпд все эти ихние "референдумы"..... проведут - не проведут..... ну пусть проведут, что это изменит?
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11.09.2022 15:32 Ответить
все одно все до результатів війни буде зведено
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11.09.2022 15:42 Ответить
наоборот, только хуже себе сделают - злее ******* их будут....
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11.09.2022 15:49 Ответить
Готуються до референдуму приєднання Кубані до України..
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11.09.2022 15:32 Ответить
В листі мінфіну рф від 26.08.2022 року під номером 09-0-06/90526 зазначено, що "Согласно информации, предоставленной Минобороны, по состоянию на 24.08.2022 в ходе проведения специальной военной операции на Украине погибли 48759 военослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации".

Детальніше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1568939290104659968?t=KYeG_36a3NVKwfL0fT5yzA&s=19
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11.09.2022 15:33 Ответить
А шо так .
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11.09.2022 15:34 Ответить


Stephen King

@StephenKing

·

Sep 10

The Ukrainians are kicking some ass today.
SLAVA UKRAINI!
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11.09.2022 15:35 Ответить
А на москві слабо провести референдум? Поки туди не доїхали ВСУ ще можна встигнути! Виборчі бюлетені мають бути тільки українською,ніякої китайської,бо то Київська Русь,хоч і прогнивша.
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11.09.2022 15:35 Ответить
Давня Україна більш зрозумілий термін.
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11.09.2022 15:38 Ответить
Може Україна і давня та Київську Русь до якої намагається приєднатись орда,ніхто не відміняв,
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11.09.2022 16:18 Ответить
Мерні по цимбалах де ви,а ми вже в Євросоюзі і ніяких ******* там не буде,вони вже зрозуміли хто справжній європеєць.
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11.09.2022 16:47 Ответить
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11.09.2022 15:35 Ответить
с конём парашной эстрады - есаулом газмясовым тоже прикольно получилось. завтрашний анонсированный концерт в изюме, как то типо "изюм навсегда с парашей" без всяких уважительных причин взял и отменил! ))
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11.09.2022 15:39 Ответить
Свіжак. Село Западне визволене
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11.09.2022 15:41 Ответить
кацапам треба макітру чухати - як би Укрїна не провела рєфєрендуми на Кубані і в Краснодарі.....
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11.09.2022 15:41 Ответить
в мене теж третя зліва корова перднула, ну і кого це хвилює?
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11.09.2022 15:41 Ответить
😂😂🤣
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11.09.2022 20:27 Ответить
конашенков, как всегда, укладывает укронацистов пачками, и даже ракеты HARM (!)
но самое интересное здесь границы на карте!
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11.09.2022 15:42 Ответить
шось там нечисто, паралельна реальність, як Матриця
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11.09.2022 15:50 Ответить
норм! с потерей Харьковской области смирились, раз так подают!
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11.09.2022 15:54 Ответить
знищили дві наших бригади типу показано
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11.09.2022 15:57 Ответить
та ну понятно же, что это чушь.....
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11.09.2022 15:59 Ответить
Матриця ч.5
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11.09.2022 16:00 Ответить
чи Термінатор 6
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11.09.2022 16:02 Ответить
"Полное уничтожение украинской армии", 5-я серия..... ))
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11.09.2022 16:04 Ответить
Карта у него актализирована по итогам референдума
Белгород-Украина
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11.09.2022 16:15 Ответить
с Белгорода там уже пачками валят, кто в Украине жить не хочет.... )))
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11.09.2022 16:22 Ответить
В сети появилась информация, что командование вс рф в Херсонской области с вечера 9 сентября начало вести переговоры с командованием "Юг" ВСУ об сдаче и оставлении оккупированных территорий

Со слов офицеров рф, уже 10 сентября было дано устное распоряжение командирам подразделений прекратить обстрел и оставаться на занятых позициях. Эта информация подтверждается источниками с обеих сторон. ВСУ подтвердили, что 10 числа не было зафиксировано ни серьезных боев, ни артиллерийского обстрела со стороны россиян.

По предварительной информации, русня может быть пропущена с правого берега Днепра на левый, в результате чего они смогут отойти в Крым, если оставят матчасть, технику, оружие и боеприпасы.
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11.09.2022 15:43 Ответить
Только полная капитуляция.
Думаю, В.Ким под этот скот ппвр свинокомплексов выделит
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11.09.2022 16:12 Ответить
дай Бог....
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11.09.2022 16:38 Ответить
Що потім?
"Про..али таку можливість"?
Замість тисяч полонених
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11.09.2022 16:39 Ответить
потім утримувати?? маю сумнів, що Зе дасть дозвіл на уранові копальні
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11.09.2022 16:51 Ответить
Краще +20 тис для для захисту Криму?
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11.09.2022 16:56 Ответить
вчиться читати увесь пост..і думати при цьому
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11.09.2022 17:01 Ответить
Зброї і *********** на них не вистачить?
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11.09.2022 17:06 Ответить
дешевше уран видобувати..й корисніше
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11.09.2022 17:08 Ответить
Путлер превращается из обычного ***** в ***********. Что в принципе закономерно при его патологической любви к рассуждениям о половых органах бабушки и дедушки...
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11.09.2022 15:43 Ответить
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11.09.2022 15:51 Ответить
Гомодрил наверняка уже в мьянме или в яме.
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11.09.2022 16:37 Ответить
Российский разведывательный БПЛА "Орлан-10" был захвачен украинскими силами в Харьковской области - в полной комплектации, в транспортном контейнере, вместе с технической документацией.

h
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11.09.2022 15:43 Ответить
8 полк спецназа затрофеїв орлани з наземками і всією документацією та кодами)) Це прям дуже топ
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11.09.2022 15:46 Ответить
це барахло кажуть лям зєлєні коштує для військових росії
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11.09.2022 15:52 Ответить
БНР Белгородская Народная Республика
ВНР Воронежская Народная Республика
КНР Курская Народная Республика
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11.09.2022 15:46 Ответить
Йух вам,кацапи,а не референдум!
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11.09.2022 15:47 Ответить
Орлани Орланами, але перекусити Мівінкою (у бійця в руці)-то святе😂😂😂🍲🍲🍲
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11.09.2022 16:18 Ответить
Співрозмовники "Медузи" також наголосили, що російська влада не розуміє
нікуйя
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11.09.2022 15:48 Ответить
Референдуми можливі коли одна із сторін підписала капітуляцію
І орки це довго не розуміли
Якщо навіть проведуть референдум він не буде мати юридичної сили
і нічого не завадить обстріляти (ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ)
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11.09.2022 15:53 Ответить
Это вы, ребятишки, зря...
Референдумы необходимы!
На Кубани, Белгородщине, Брянщине, Курщине и т.д.
Об отказе от ненавистного лилипутинского режима и вхождении в состав Украины
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11.09.2022 16:08 Ответить
Кацапам краще провести референдуми на Курілах і в Калінінграді і поставити всього 2 питання: Курілам.хочуть жити на засрашці чи Японії? а в Калінінграді чи на Засрашці чи Польщі!
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11.09.2022 16:20 Ответить
Калінінград - це Кенігсберг до 1955 року, Пруссія, Німеччина
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11.09.2022 16:59 Ответить
Пропагандисти відізвані ? Да втекли з першими пострілами. А з під Херсона ще не втекли, бо нема байдарок, да і чечени не випускають, алкашів Кіріенка та Турчака.
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11.09.2022 16:28 Ответить
Предлагаю референдум в 7 ноября за разделение России на территории проживающих там народов. И членина перезахороните в кладбище Симбирска.
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11.09.2022 23:54 Ответить
 
 