Россия отказалась от намерения проводить "референдумы" на оккупированных территориях из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине, - росСМИ

Российские власти отложили на неопределенный термин "присоединение" оккупированных территорий востока и юга Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Собеседники пояснили журналистам, что единственная причина этого решения – успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении. Источники отметили, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию. В Херсонской области российские политтехнологи, которые готовили референдум, пока остаются.

Издание отмечает, что в начале сентября секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что псевдореферендумы "правильно и символически" провести 4 ноября - в День народного единства.

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Это первая конкретная дата "референдумов", которую открыто называли российские чиновники. При этом, по информации "Медузы", в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а затем на 11 сентября - в этот день в России проходят региональные выборы.

Когда снова не удалось провести "референдумы", как утверждают источники "Медузы", под давлением Путина, которому "не терпится" "присоединить" новые территории, в администрации президента РФ установили "окончательную" дату – 4 ноября.

По словам одного из собеседников "Медузы", уже на следующей неделе оккупационные "военно-гражданские администрации" украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы "поставлены на стоп", "о ноябре речь уже не идет".

Собеседники "Медузы" также подчеркнули, что российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования. Это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы "Медузы" о судьбе референдумов не ответил.

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