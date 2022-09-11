Россия отказалась от намерения проводить "референдумы" на оккупированных территориях из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские власти отложили на неопределенный термин "присоединение" оккупированных территорий востока и юга Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Собеседники пояснили журналистам, что единственная причина этого решения – успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении. Источники отметили, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию. В Херсонской области российские политтехнологи, которые готовили референдум, пока остаются.
Издание отмечает, что в начале сентября секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что псевдореферендумы "правильно и символически" провести 4 ноября - в День народного единства.
Это первая конкретная дата "референдумов", которую открыто называли российские чиновники. При этом, по информации "Медузы", в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а затем на 11 сентября - в этот день в России проходят региональные выборы.
Когда снова не удалось провести "референдумы", как утверждают источники "Медузы", под давлением Путина, которому "не терпится" "присоединить" новые территории, в администрации президента РФ установили "окончательную" дату – 4 ноября.
По словам одного из собеседников "Медузы", уже на следующей неделе оккупационные "военно-гражданские администрации" украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы "поставлены на стоп", "о ноябре речь уже не идет".
Собеседники "Медузы" также подчеркнули, что российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования. Это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы "Медузы" о судьбе референдумов не ответил.
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все населення чекало
не впав у могилу, це таке було...
на 11 сентября был намечен концерт газманова под названием "россия
впердездесь навсегда".
но он почему то не приехал.
так жалко...
наши приехали посмотреть, а у газманова что-то сорвалось...
(розчулено сякається)
Детальніше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1568939290104659968?t=KYeG_36a3NVKwfL0fT5yzA&s=19
Stephen King
@StephenKing
·
Sep 10
The Ukrainians are kicking some ass today.
SLAVA UKRAINI!
но самое интересное здесь границы на карте!
Белгород-Украина
Со слов офицеров рф, уже 10 сентября было дано устное распоряжение командирам подразделений прекратить обстрел и оставаться на занятых позициях. Эта информация подтверждается источниками с обеих сторон. ВСУ подтвердили, что 10 числа не было зафиксировано ни серьезных боев, ни артиллерийского обстрела со стороны россиян.
По предварительной информации, русня может быть пропущена с правого берега Днепра на левый, в результате чего они смогут отойти в Крым, если оставят матчасть, технику, оружие и боеприпасы.
Думаю, В.Ким под этот скот ппвр свинокомплексов выделит
"Про..али таку можливість"?
Замість тисяч полонених
h
ВНР Воронежская Народная Республика
КНР Курская Народная Республика
нікуйя
І орки це довго не розуміли
Якщо навіть проведуть референдум він не буде мати юридичної сили
і нічого не завадить обстріляти (ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ)
Референдумы необходимы!
На Кубани, Белгородщине, Брянщине, Курщине и т.д.
Об отказе от ненавистного лилипутинского режима и вхождении в состав Украины