РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14050 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
15 308 18
война (46939) Новая Каховка (147)

В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов оккупантов и возведенный мост через Днепр, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переправа,окупанти

Украинские защитники контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попытке использования их для транспортного сообщения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ОК "Південь".

"По результатам выполнения боевых задач подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов, 5 единиц автобронетехники и миномета 120 калибра. В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов и возведенный мост через Днепр", - отметили в ОК.

Отмечается, что силы обороны контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попыткам использования транспортного сообщения. Наше огневое влияние на пробные рейсы заставляет их останавливать сообщения и продолжать поиск альтернатив.

Также смотрите: ВСУ уничтожили автомобильный мост в Новой Каховке: опубликован спутниковый снимок. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
11.09.2022 16:28
+21
наши Орлана захватили - муха не сидела!
показать весь комментарий
11.09.2022 16:25
+16
явно муляж. у оригинала вся сборка базируется на синей изоленте. а здесь её не видно в комплектации )))
показать весь комментарий
11.09.2022 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Альтернатива одна-лапки вверх і я не знав,що на війну іду. Капітуляція
показать весь комментарий
11.09.2022 16:21 Ответить
#ГУРінформує

‼️російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки

▪️На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

▪️Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.

▪️Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки.

▪️Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

▪️Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
показать весь комментарий
11.09.2022 16:22 Ответить
Нажаль ГУР нізвело себе до рівня відомого позаштатного радника невідомо кого
показать весь комментарий
11.09.2022 16:44 Ответить
Украинский Моссад их и там достанет! Никто не останется без наказания!
показать весь комментарий
11.09.2022 18:35 Ответить
В Украине не моссад, а "всевсад"...
показать весь комментарий
12.09.2022 01:51 Ответить
Думаю фейк, адже рашка нікуди не дінеться. Поки вона існує - їм навряд чи щось серйозне загрожує.
показать весь комментарий
12.09.2022 07:06 Ответить
наши Орлана захватили - муха не сидела!
показать весь комментарий
11.09.2022 16:25 Ответить
явно муляж. у оригинала вся сборка базируется на синей изоленте. а здесь её не видно в комплектации )))
показать весь комментарий
11.09.2022 16:31 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 18:13 Ответить
согласен с тобой!и самое ценное отсутствует фотокамера NIKON с полиэтиленовой бутылкой(читай,топливный бак) без этих компонентов орлан совсем не орлан!
показать весь комментарий
11.09.2022 22:17 Ответить
бутилочку треба було намародерити десь в магазині, а фотоапарат, Нікон, фсьо, санкції, тільки зеніт плівковий, або смена.
показать весь комментарий
12.09.2022 09:50 Ответить
зато серую изоленту видно на хвосте
показать весь комментарий
11.09.2022 23:00 Ответить
Данные со спутников и точная артиллерия/РСЗО.
Слава Украине!
показать весь комментарий
11.09.2022 16:25 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 16:28 Ответить
Над селом Піщане на Луганщині піднято український прапор, - Гайдай
показать весь комментарий
11.09.2022 16:32 Ответить
Русня, гребите взад веслами, пока живы😂🤣😂
показать весь комментарий
11.09.2022 16:46 Ответить
https://www.stopcor.org/.../news-rosijski-lotchiki...





STOPCOR.ORG

Російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки

Російські військові льотчики, які здійснювали пуски ракет по території України...
показать весь комментарий
11.09.2022 17:36 Ответить
фатальная ошибка, им там кранты будут
показать весь комментарий
12.09.2022 09:42 Ответить
 
 