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В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов оккупантов и возведенный мост через Днепр, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попытке использования их для транспортного сообщения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ОК "Південь".
"По результатам выполнения боевых задач подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов, 5 единиц автобронетехники и миномета 120 калибра. В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов и возведенный мост через Днепр", - отметили в ОК.
Отмечается, что силы обороны контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попыткам использования транспортного сообщения. Наше огневое влияние на пробные рейсы заставляет их останавливать сообщения и продолжать поиск альтернатив.
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▪️Нагадуємо, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
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