В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов оккупантов и возведенный мост через Днепр, - ОК "Південь"

Украинские защитники контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попытке использования их для транспортного сообщения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ОК "Південь".

"По результатам выполнения боевых задач подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов, 5 единиц автобронетехники и миномета 120 калибра. В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов и возведенный мост через Днепр", - отметили в ОК.

Отмечается, что силы обороны контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага по попыткам использования транспортного сообщения. Наше огневое влияние на пробные рейсы заставляет их останавливать сообщения и продолжать поиск альтернатив.

Также смотрите: ВСУ уничтожили автомобильный мост в Новой Каховке: опубликован спутниковый снимок. ФОТО