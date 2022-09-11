Предатели в оккупированном Мелитополе боятся партизан и выходят на связь с украинскими спецслужбами, - Федоров

Предатели Украины на оккупированных территориях очень боятся партизан.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Коллаборанты массово в своих частных домах или у подъездов вырезают деревья, кусты и все, где могут прятаться партизаны и силы сопротивления. Потому что они испуганы безумно", - отметил он.

По словам Федорова, после успешных действий партизан и ВСУ предатели массово выходят на связь с силовыми структурами Украины и хотят служить Украине.

"Подписывают соглашения со спецслужбами (украинскими. – Ред.), но сегодня есть закон, который нужно выполнять даже коллаборантам. Массово отказываются сотрудничать (с оккупантами. – Ред.). Они это поняли тогда, когда их прекратили выпускать в Крым, прекратили выпускать в Крым по фейковым рашистским паспортам", - добавил мэр оккупированного Мелитополя.

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