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Новости Война в Украине Война
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Предатели в оккупированном Мелитополе боятся партизан и выходят на связь с украинскими спецслужбами, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Предатели Украины на оккупированных территориях очень боятся партизан.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Коллаборанты массово в своих частных домах или у подъездов вырезают деревья, кусты и все, где могут прятаться партизаны и силы сопротивления. Потому что они испуганы безумно", - отметил он.

По словам Федорова, после успешных действий партизан и ВСУ предатели массово выходят на связь с силовыми структурами Украины и хотят служить Украине.

"Подписывают соглашения со спецслужбами (украинскими. – Ред.), но сегодня есть закон, который нужно выполнять даже коллаборантам. Массово отказываются сотрудничать (с оккупантами. – Ред.). Они это поняли тогда, когда их прекратили выпускать в Крым, прекратили выпускать в Крым по фейковым рашистским паспортам", - добавил мэр оккупированного Мелитополя.

Также читайте: Из оккупированного Мелитополя выехало по меньшей мере 70 тысяч человек, то есть половина жителей, - мэр Федоров
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Топ комментарии
+39
«Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!» - заявил директор Ростовского морга )
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11.09.2022 17:10
+39
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11.09.2022 17:12
+28
Выбрасывайте из окон кровати и шкафы. Там обычно и прячутся партизаны
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11.09.2022 17:09
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Выбрасывайте из окон кровати и шкафы. Там обычно и прячутся партизаны
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11.09.2022 17:09 Ответить
«Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!» - заявил директор Ростовского морга )
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11.09.2022 17:10 Ответить
В мене жінка на Ірландщині. Скажи, будь ласка, вона правду каже шо віскарь на можна сюди, чи сама, зараза все п'є?
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11.09.2022 17:27 Ответить
тобі не на цензорі бути, а в товаривстві анонімних алкоголіков. це в рашкє. сер'йозно-хай твоя жинка від тебе відпочине і поживе в своє задоволення.
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11.09.2022 18:17 Ответить
Анонімні алкоголіки - це ті, що намагаються кинути пити, а перед Григоричем таке питання не стоїть.
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11.09.2022 19:25 Ответить
Я зі своєю жінкою знайомий 47 років. І ми досі кохаємо один одного. А в Ірландщині вона по обставинам
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12.09.2022 09:21 Ответить
Ми сьогодні з сусідкою також ірландського за бистрі і нестомні ніжки піхоти випили. Я своїм регулярно передаю бутилочку віскі.
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11.09.2022 18:24 Ответить
Можна везти віскарь , але краще вона його в дьюті фрі купить
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11.09.2022 19:14 Ответить
От зразу видно гарних людей, а от анатолій виборов нам заздрить
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12.09.2022 09:15 Ответить
Мило, мотузка та крюк від люстри і усі справи.
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11.09.2022 17:11 Ответить
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11.09.2022 17:12 Ответить
А зачем нам нужны эти упыри? Какие разговоры? Пусть молятся, чтобы в живых остаться
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11.09.2022 17:18 Ответить
Головне щоб партизанам не мішали
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11.09.2022 17:18 Ответить
А вони до Києва їздять підписувати документи?
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11.09.2022 17:19 Ответить
Деякі з Києва й не виїжджали
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11.09.2022 17:30 Ответить
телефонують у "відділ кадрів" дермаковської ОПи і їм висилають прайс на посади "нових ліц"
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11.09.2022 17:38 Ответить
Слава Партизанам🙏🙏🙏👍👍👍❤️💙💛🍀🍀🍀‼️
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11.09.2022 17:29 Ответить
Ця погань має бути знищена щоб більше такого явища не плодилось,крайній випадок кастрація і довічне ув"язнення без права амністії.
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11.09.2022 17:33 Ответить
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11.09.2022 17:33 Ответить
За словами Федорова, після вдалих дій партизанів та ЗСУ зрадники масово виходять на зв'язок із силовими структурами України та хочуть Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3366439
той, хто зрадив хоча б раз, зробить це і вдруге, тому зрадників немає довіри і вони мають бути покарані
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11.09.2022 17:58 Ответить
Предателям, нет никакого доверия, да и быть не может. Если он хоть раз предал, то это говорит о том, что ему раз плюнуть, чтоб предать ещё!
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11.09.2022 18:15 Ответить
А просто партизани приходять по відплату, а не за полоненими. Свята справа "з ворога плату брати" .
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11.09.2022 18:19 Ответить
 
 