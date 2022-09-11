РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14050 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 215 11
Human Rights Watch (71) война (46939) депортация (621) оккупация (9518) Россия (91316)

Россияне используют все пути, чтобы заставить жителей оккупированных территорий Украины уехать в РФ, - Human Rights Watch

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Захватчики не оставляют жителям оккупированных территорий Украины никаких других вариантов, кроме ехать в Россию.

Об этом рассказала заместитель директора департамента Европы Human Rights Watch Рэйчел Денбер в эфире общенационального марафона на Суспільном, передаёт Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что сотрудники организации провели разговоры с людьми, которые были депортированы сначала в оккупированную Донецкую область, а затем в Россию.

"Мы говорили с 13 людьми, и все истории были о принудительном переселении. Больше всего я была удивлена ​​тем фактом, что россияне используют все пути, чтобы принудить людей к переселению. В частности, в Россию и оккупированные территории. То есть не обязательно прикладывать к виску оружие. Это просто означает, что у людей нет ни одного выбора, они (россияне. - Ред.) его не оставили", - говорит Денбер.

Также смотрите: Рашисты заявили об "эвакуации" женщин и детей из Купянска. ВИДЕО

Она добавляет, что не всем депортированным украинцам удается легко покинуть Россию из-за отсутствия денег, связи, а зачастую и документов.

"Во многих случаях их отправляют в очень отдаленные регионы РФ, во многих случаях они не имеют при себе паспортов Украины. Люди, конечно, испуганы, многие из них в очень уязвимом состоянии", - объясняет Денбер.

По ее словам, международное сообщество должно требовать доступа к украинцам, проживающим в местах временного размещения.

Напомним, российские оккупанты вывезли на территорию РФ по меньшей мере два миллиона украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных в РФ украинцев, чтобы стереть их идентичность, - ISW
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
геноцид - хреновое слово
но раша пришла в Украину именно для того, чтобы учинить над украинцами геноцид

хоть немного до мировой общественности начинает это доходить
показать весь комментарий
11.09.2022 17:39
+3
ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА!
показать весь комментарий
11.09.2022 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
геноцид - хреновое слово
но раша пришла в Украину именно для того, чтобы учинить над украинцами геноцид

хоть немного до мировой общественности начинает это доходить
показать весь комментарий
11.09.2022 17:39 Ответить
Не хотіли евакуйовуавтися в Україну то нехай тепер живуть в Росії. Після війни не дозволяти їм повертатися в Україну. Росія їм миліша
показать весь комментарий
11.09.2022 20:36 Ответить
Можливо, замість слова шляхи, слово СПОСОБИ- ввсякі способи...?
показать весь комментарий
11.09.2022 17:40 Ответить
ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА!
показать весь комментарий
11.09.2022 18:15 Ответить
Я тільки за, нехай їдуть до росії. Не буде проблем з утриманням і забезпеченням колаборантів. Я дуже добрий хлопець. Бажаю померти на новому місці.
показать весь комментарий
11.09.2022 18:25 Ответить
Головне - не пускати їх назад в країну
показать весь комментарий
11.09.2022 18:26 Ответить
Росіяни використовують всі шляхи, щоб змусити мешканців окупованих територій України виїхати до РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3366442


А ПОТІМ ПО ВСЬОМУ СВІТУ ПУБЛІКУВАТИ СТАТИСТИКУ -
ДИВІТЬСЯ УКРАЇНЦІ РОСІЮ НЕ ВВАЖАЮТЬ АГРЕСОРРОМ І ЇДУТЬ В РОСІЮ ЗА ПРИХИСТКОМ, КАЦАПСЬКА ГНИЛА ПРОПАГАНДА
показать весь комментарий
11.09.2022 18:58 Ответить
Это автоматически означает что на рабZee давно нет никаких 150 млн Шариковых...от силы есть 70...не более,потому и скрывают данные переписи в прошлом году ...
показать весь комментарий
11.09.2022 20:10 Ответить
В Китаї теж не має 1000 000 000 . Цифра дута як і все радянсько-комуністичне.0,5 лярда може і набереться
показать весь комментарий
11.09.2022 20:39 Ответить
Получая Аусвайс путлера пэрэсэлэнцы автоматом попадают под санкции ЕС и США... Ехайте чуваки.. Ехайте...концлагерь путлера это хорошая Швейцария с небом в клеточку ..🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.09.2022 20:12 Ответить
 
 