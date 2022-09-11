Россияне используют все пути, чтобы заставить жителей оккупированных территорий Украины уехать в РФ, - Human Rights Watch

Захватчики не оставляют жителям оккупированных территорий Украины никаких других вариантов, кроме ехать в Россию.

Об этом рассказала заместитель директора департамента Европы Human Rights Watch Рэйчел Денбер в эфире общенационального марафона на Суспільном, передаёт Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что сотрудники организации провели разговоры с людьми, которые были депортированы сначала в оккупированную Донецкую область, а затем в Россию.

"Мы говорили с 13 людьми, и все истории были о принудительном переселении. Больше всего я была удивлена ​​тем фактом, что россияне используют все пути, чтобы принудить людей к переселению. В частности, в Россию и оккупированные территории. То есть не обязательно прикладывать к виску оружие. Это просто означает, что у людей нет ни одного выбора, они (россияне. - Ред.) его не оставили", - говорит Денбер.

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Она добавляет, что не всем депортированным украинцам удается легко покинуть Россию из-за отсутствия денег, связи, а зачастую и документов.

"Во многих случаях их отправляют в очень отдаленные регионы РФ, во многих случаях они не имеют при себе паспортов Украины. Люди, конечно, испуганы, многие из них в очень уязвимом состоянии", - объясняет Денбер.

По ее словам, международное сообщество должно требовать доступа к украинцам, проживающим в местах временного размещения.

Напомним, российские оккупанты вывезли на территорию РФ по меньшей мере два миллиона украинцев.

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