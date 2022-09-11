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Макрон провел телефонный разговор с Путиным: Обсудили ситуацию на ЗАЭС и экспорт зерна

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, стороны обсудили "обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции".

Также Макрон и Путин обсудили вопросы проблематики глобальной продовольственной безопасности.

"Подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. С этой целью очень важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставки российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Также читайте: Зеленский повторил Макрону, что РФ должна вывести войска с Запорожской АЭС
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Топ комментарии
+27
у макарона опять ломка?
как не позвонит ***** так прямо кушать не может...
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11.09.2022 17:43
+16
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11.09.2022 17:52
+8
по чем изюм не спрашивал?
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11.09.2022 17:45
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путін х*йло
путін реальний підорас
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11.09.2022 17:42 Ответить
у макарона опять ломка?
как не позвонит ***** так прямо кушать не может...
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11.09.2022 17:43 Ответить
мабуть запор у людини а тупін для нього як слабітільне....
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11.09.2022 17:57 Ответить
мало того що ***** тікає з Харькова,а тут ще Макрон хоче щоб ***** втікло із ЗАС) І схоже що таки прийдется тікати
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11.09.2022 17:43 Ответить
по чем изюм не спрашивал?
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11.09.2022 17:45 Ответить
а звонил Макрон не по своей инициативе - скорее всего хутин попросил Берлускони позвонить Макрону и попросить того перезвонить хутину - якобы хутин ещё шото значит в мире

шевелятся шестёрки хремля - на всех он имеет компромат
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11.09.2022 17:45 Ответить
забагато надаєте ваги *****-Макрон не шістка кремля
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11.09.2022 17:51 Ответить
лол!
у Макрона знову ломка!
цей секас по телефону нагадує мексиканський серіал
з не дуже рейтингових

я тихенько чекаю, може скоро Макрон наважиться путі букет податувати?
стільки часу залицятися - це щось
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11.09.2022 17:52 Ответить
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11.09.2022 17:52 Ответить
Що ж ви мразі продажні так дбаєте про путлєра :" З цією метою дуже важливо, щоб по лінії Єврокомісії не створювалися перешкоди на шляху постачання російських сільгосппродуктів та добрив на ринки країн Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. Джерело": https://censor.net/ua/n3366444
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11.09.2022 17:53 Ответить
Там точно частина євроверхівки під ковпаком у ***** підєрского.
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11.09.2022 17:56 Ответить
Тайоптваюмать!
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11.09.2022 17:54 Ответить
Ніколи такого не було і ось знов ))
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11.09.2022 17:55 Ответить
іпанутий
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11.09.2022 17:57 Ответить
експорт зерна бандіта і педофіла путіна не цікавить взагалі, х"йлу потрібні мирні переговори.
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11.09.2022 17:57 Ответить
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11.09.2022 18:01 Ответить
******

***** програє війну а бабкоЙоб звонить потриндіти
Про що *****?
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11.09.2022 18:09 Ответить
2022 год.

Шушкевич 87 лет
Кравчук 88 лет
Горбачев 91 год

Надеюсь на продолжение ухода гэбэшных старперов

Берлускони 85 лет
Путин 70/72 лет
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11.09.2022 18:09 Ответить
А колесо обоздрения обговорить не забыли?
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11.09.2022 18:11 Ответить
Ще одну важливу тему: наскiльки прикольно срати в чумадан..бабка одна цiкавиться....
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11.09.2022 19:14 Ответить
Макрон маньяк (никак не может без секса по телефону)!
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11.09.2022 18:25 Ответить
***** - це клоп на барабані..
і смішно і сумно бо в нас саме такий же.
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11.09.2022 19:07 Ответить
У нас краще...бо вИселый...
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11.09.2022 19:21 Ответить
продаються дві кацапські самки з доплатою - сімонянша і скабуха...
пріорітет заінтересованим з Африкі покупцям...
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11.09.2022 19:12 Ответить
Як-то без третього не комільфо і хто це може бути ? Для компанії не вистачає тільки найвеличнішого, ну того, що не втік. Є шанс на новий бамбезний відосик, про мир в глазу. Да і медальку з орденком на магучу грядь уже пара ! А то лисому і байкеру можна, абідна !
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11.09.2022 19:13 Ответить
Мікрон 1, дбайливий-безхребетний!
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11.09.2022 20:12 Ответить
Дивний хлопчина цей макрон, ******** жінок у віці) але діди йому навіщо...?)))
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11.09.2022 20:20 Ответить
И вновь пообщались добрые друзья.
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12.09.2022 13:03 Ответить
 
 