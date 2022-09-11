Макрон провел телефонный разговор с Путиным: Обсудили ситуацию на ЗАЭС и экспорт зерна
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Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В частности, стороны обсудили "обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции".
Также Макрон и Путин обсудили вопросы проблематики глобальной продовольственной безопасности.
"Подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. С этой целью очень важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставки российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
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+27 Вася Шевченко f77d76ba
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+8 Tohellandback
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путін реальний підорас
как не позвонит ***** так прямо кушать не может...
шевелятся шестёрки хремля - на всех он имеет компромат
у Макрона знову ломка!
цей секас по телефону нагадує мексиканський серіал
з не дуже рейтингових
я тихенько чекаю, може скоро Макрон наважиться путі букет податувати?
стільки часу залицятися - це щось
***** програє війну а бабкоЙоб звонить потриндіти
Про що *****?
Шушкевич 87 лет
Кравчук 88 лет
Горбачев 91 год
Надеюсь на продолжение ухода гэбэшных старперов
Берлускони 85 лет
Путин 70/72 лет
і смішно і сумно бо в нас саме такий же.
пріорітет заінтересованим з Африкі покупцям...