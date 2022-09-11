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война (46939) Николаевская область (1871) Херсонщина (3525) Запорожская область (2247) Гуменюк (479)

ВСУ продвигаются на юге, но мы не называем освобожденные населенные пункты, чтобы не привлекать излишнего внимания России, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Ситуация на фронте динамично развивается, в том числе и на южном направлении. ВСУ продвигаются вглубь освобожденных территорий. Однако военные не могут называть населенные пункты "для того, чтобы удержаться от излишнего внимания врага".

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Південь" Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона на Суспільном, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не оглашаем населенные пункты для того, чтобы удержаться от излишнего внимания врага. В частности, сегодняшняя ночь и первая половина дня очень ярко продемонстрировали, что он усиливает атаки на том направлении, где нет успеха на суше. В частности, Николаевщина сегодня получила очень мощные ракетные удары, и Никопольщина обстреляна из РСЗО и тяжелой артиллерии. Те ракетные попадания, которые были по Березнеговатской громаде и Вознесенску, были довольно красноречивы. Поскольку это сельхозугодие и, в частности, зернохранилища", – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что на Никопольщине и в Николаевской области есть пострадавшие.

Также смотрите: Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску. ФОТОрепортаж

"Это достаточно мощный знак, намек врага, что он еще имеет силу, имеет, чем отомстить, несмотря на то, что моральный дух подразделений на передовой непосредственно вражеской армии слишком низок. И, действительно, им трудно даже своих побуждать к каким-то действиям", - подчеркнула руководительница объединенного пресс-центра.

Также в течение ночи российское десантно-штурмовое подразделение пыталось провести разведку боем и измерить глубину украинской обороны, однако оно понесло потери - почти 50% личного состава и две боевые машины. А ракетные удары с РФ, по мнению Гуменюк, являются "психологическим давлением на наше войско, и такой вялой мотивацией своих".
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Топ комментарии
+41
Дворічна наша!а це вже майже край Харків.обл.
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11.09.2022 17:55
+30
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11.09.2022 18:07
+26
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11.09.2022 18:11
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Віримо в ЗСУ!!!Та затикаєм *******,на рахунок півдня)
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11.09.2022 17:49 Ответить
Головне щоб радники Зеленського мовчали
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11.09.2022 17:52 Ответить
Правильно казати не радники, правильно зрадники ...
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11.09.2022 17:56 Ответить
Для того й затикають, щоб тільки ті могли сказати про взяття того чи іншого населеного рункта. Тут логіки зовсім не бачу, що росіяни не бачать і не знають де їх потіснили? Звичайно знають, бо це не 12 століття. Одна ціль цього мовчання - дати можливість вісвітлювати війну тільки радникам ОП і президенту, щоб тільки їх повідомлень всі чекали. Привчання до рефлексу. А Максіму Хой порада, не потрібно показувати знання матюків, бо це зовсім не гарно і ми не кацапи, щоб тут все переводити на мати.
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11.09.2022 20:36 Ответить
ну начебто генштаб каже, що в рашистів справді все погано із зв'язком і тому вони часом і не знають, де зазнали поразки.
але те, що ОПа має звичку присвоювати собі перемоги і хороші новини - це факт.
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11.09.2022 20:49 Ответить
.
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11.09.2022 17:53 Ответить
Трохи захопились ))
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11.09.2022 17:58 Ответить
Так то ж заблудились.
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11.09.2022 18:34 Ответить
Військові поселення вздовж кордону з патентом на грабунок кацапів
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11.09.2022 22:47 Ответить
Коли у Другу Світову громили Германію, то в нікого не виникало питання, вести бойові дії на території Германії, чи не вести.
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11.09.2022 17:55 Ответить
Дворічна наша!а це вже майже край Харків.обл.
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11.09.2022 17:55 Ответить
Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Божа
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11.09.2022 17:56 Ответить
ну ладно ті в Бєлгород тікають і ці куди будуть в море....?
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11.09.2022 17:56 Ответить
Можуть і в землю, мають вибір )
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11.09.2022 17:59 Ответить
На небеса!
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11.09.2022 18:17 Ответить
Ты сорри идиот?
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11.09.2022 18:01 Ответить
Якщо дивитися як розташовані села України, то таки так,можуть і не знати.
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11.09.2022 18:18 Ответить
Ви хочете сказати що орки не знають в якому насаленому пункті їх розхирячили?У вас все в порядку з головою?Цього може незнати їх командування,але але кацапи точно знають.
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11.09.2022 18:33 Ответить
населеному(сорі)
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11.09.2022 18:34 Ответить
З комунікацією не завжди в поряду. Як би там не було, навіщо їм допомагати?
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11.09.2022 18:37 Ответить
Тобто,якщо з комунікацією не все в порядку ,то орки сидять в соцмережах і моніторять хто написав що наші захопили ,чи не захопили ще один населений пункт ,щоб відправити туди підкріплення?Однако...
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11.09.2022 19:07 Ответить
Вони карти 1972 використовували,рації за царя гороха, а самі бригади так поділені,що один одному морди б'ють. Про яку комунікацію з якої голови ви пишите,якщо сіл з однаковими назвами по 3 в районі
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11.09.2022 18:45 Ответить
Да что за хрень ты несешь, хитрожопый хрюсский паренёк?
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11.09.2022 19:22 Ответить
А можна конкретніше - що з написаного "хрєнь",і бажано українською ,нехитрожопий ви наш,і зовсім навіть "нє хрюсскій".
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11.09.2022 19:36 Ответить
от іменно. а Первомайських і Білогорок - так і взагалі десятки.
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11.09.2022 20:51 Ответить
Обстреливать пункт Х приказ даёт командование. А ему, учитывая специфику, могут и не докладывать. А сводки нашего Генштаба они читают, как и наши ихнег
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11.09.2022 19:04 Ответить
Наших збило з пантелику,що там теж люди вивiсили украiнськi прапори...
Тiльки побачивши мiсцеве сало хлопцi зрозумiли, що трохи дали лишку ..
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11.09.2022 19:30 Ответить
Ахах, отличные вопросы задаете!
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11.09.2022 18:41 Ответить
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11.09.2022 18:02 Ответить
Кто объяснит мне, почему некоторые ники в конце имеют буквы и цифры???
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11.09.2022 18:03 Ответить
Це так коли авторизуєшся через гугл.
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11.09.2022 18:09 Ответить
в мене раніше таке було, був через гугл, тепер те саме ніби а циферок давно нема. цензора редактори ніколи нічого не пояснюють.
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11.09.2022 19:06 Ответить
Это такое при авторизации через соцсети.
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11.09.2022 18:10 Ответить
Не обов"язково.
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11.09.2022 18:31 Ответить
Интернет с мобилs.
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11.09.2022 18:11 Ответить
В мене через твіттер так.
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11.09.2022 18:22 Ответить
І ще проблема. Десь може пару років тому змінив свій профіль у гуглі на українську, але Цензор цього вже не бачить. Не знаю, що робити. Єй, модератори, Як банити, то миттєво, а як профіль змінити - зась...
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11.09.2022 18:29 Ответить
їм треба особисто листа писати, їх мало і їм взагалі пофіг
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11.09.2022 19:07 Ответить
Вдалого полювання, воїни світла!
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11.09.2022 18:06 Ответить
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11.09.2022 18:07 Ответить
Хз. Бой с утра был сильный очень. Сейчас стихло.
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11.09.2022 18:11 Ответить
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11.09.2022 18:11 Ответить
👍
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11.09.2022 18:30 Ответить
А это объясняет внезапное нападение 24 февраля. Видимо генштаб зсу попросил политиков заткнуться.
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11.09.2022 18:49 Ответить
С освобождением Луганска и Донецка от "русского мира" можно было бы поставить "жирную запятую" на оккупации и предложить либо "мирно" убираются с юга и Крыма, либо в плен брать никого не будут!
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11.09.2022 18:21 Ответить
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11.09.2022 18:22 Ответить
Раися - строна вазможнастий.
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11.09.2022 21:25 Ответить
Здорова логіка є. Бо поки кацапи брешуть власному вищому керівництву, наші можуть багато чого встигнути зробити.
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11.09.2022 22:49 Ответить
 
 