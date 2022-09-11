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За пять дней ВСУ освободили больше территории, чем россияне захватили с апреля, - Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В Харьковской области украинские силы прорвали российские позиции до 70 км вглубь. Российские войска не ведут контролируемый отход и спешно сбегают с юго-востока Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институту изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, с 6 сентября украинские войска освободили более 3 000 квадратных километров территории, что является большей площадью, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля.

Абсолютное освобождение Изюма назвали в ISW самым значительным военным достижением Украины после победы в битве за Киев в марте. Так, возвращение Изюма под контроль Украины помешает продвижению россиян вдоль трассы E40, которую они хотели использовать для обхода украинских позиций по линии Славянск-Краматорск с фланга.

Также смотрите: Украинские воины освободили Большой Бурлук и Казачью Лопань на Харьковщине. ВИДЕО

Успешное окружение бегущих из Изюма россиян приведет к уничтожению или захвату значительных сил оккупантов и усугубит проблемы российской армии.

"Российские военные корреспонденты также сообщали о проблемах при эвакуации из Изюма, указывая на то, что украинские силы хотя бы частично закрывают котел в некоторых районах", - отметили эксперты.

В то же время, российские войска усиливают фильтрационные меры в Херсонской и Запорожской областях в ответ на контрнаступление украинских войск на юге. В Генштабе сообщили, что российские войска и подразделения ФСБ, направленные из РФ, ищут гражданских лиц, помогающих украинским силам.

Также читайте: В Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах, - Генштаб
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Топ комментарии
+25
Путин приказал освободить Донецкую область к 15 сентября. Похоже, его приказ будет выполнен. Но есть нюанс.
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11.09.2022 18:50
+20
Казачья Лопань освобождена Мы вышли на границу Белгородской области
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11.09.2022 18:47
+17
Губер Бегорода приказал рыть окопы и блиндажи в 5 км от города
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11.09.2022 18:48
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Патамушта зелень здавала території, а про контрнаступ не знала.
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11.09.2022 18:47 Ответить
бо ми відбираємо своє... а русня прийшла по чуже!
чужого нам не треба...та і своє ми хєртам віддамо!!!
віримо в ЗСУ !!!
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11.09.2022 18:47 Ответить
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11.09.2022 19:21 Ответить
Так. Чужого нам не треба. Але треба пам'ятати, що у росіян свого нема нічого.
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11.09.2022 19:38 Ответить
русня в паніці втікала.
Південніше на Лиман все не так радісно-блискавично, там русня опирається
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11.09.2022 18:47 Ответить
Казачья Лопань освобождена Мы вышли на границу Белгородской области
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11.09.2022 18:47 Ответить
Губер Бегорода приказал рыть окопы и блиндажи в 5 км от города
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11.09.2022 18:48 Ответить
Путин приказал освободить Донецкую область к 15 сентября. Похоже, его приказ будет выполнен. Но есть нюанс.
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11.09.2022 18:50 Ответить
Її звільнять,але від орків.
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11.09.2022 18:55 Ответить
нарешті!!!!з'явилось відео з Ізюма!!!!!
https://twitter.com/i/status/1568990300487524354
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11.09.2022 18:51 Ответить
интересно, как теперь будут это пропогандоны рашанские преподносить?
жесть дохлой моли - так это уже два раза было, третий не прокатит.
выравнивание фронта? тогда почему не до границы раши сразу, чтоб два раза не вставать бегать

предлагаю им сказать, что войска раши вспомнили, что забыли дома выключить утюг.
ну или жена с краденой стиралкой без инструкции разобраться не может.

о
придумала
мы ж про перелетных птиц давно не слышали
зеленые человечки вступили в партию зеленых и побоялись потревожить места обитания пернатых
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11.09.2022 18:53 Ответить
Ну а русні варто пам'ятати що до бєлгорода ми тепер дотягнемось і без західної зброї, рівно так само як вони до Харкова.
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11.09.2022 18:55 Ответить
до валуйок ще ближче від лінії кордону ))
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11.09.2022 19:02 Ответить
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11.09.2022 19:02 Ответить
Західні політики і змі майже одностайно говорять, що ще ніколи в історії не було настільки ефективної допомоги західним озброєнням буд-якій країні, як Україні в цій війні. І про те що кожен вкладений і виділений долар чи євро на допомогу Україні виправдав себе багатократно!!!
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11.09.2022 19:03 Ответить
А за скількі козломорді захопили Херсон та за скількі його будуть визволяти? Якось тихо про це.
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11.09.2022 19:06 Ответить
у тебя Кац есть варианты...?
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11.09.2022 19:23 Ответить
Ты ап чём, болезный?
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12.09.2022 08:33 Ответить
да о том Кац что ты и подумал...\досвидания ласковый мишка...\
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12.09.2022 09:05 Ответить
Угрофин что ли? Такое тупое.
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12.09.2022 10:42 Ответить
иди на путина мальчик...
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12.09.2022 13:24 Ответить
А за мальчика спасибо. Лет 60 так не назівали. Точно тупой угрофин.
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12.09.2022 15:09 Ответить
да без проблем - это тебе Кац комплимент...
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12.09.2022 15:35 Ответить
Неуловимые бздители...\
https://www.youtube.com/watch?v=noBQvFPrH4M
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11.09.2022 19:42 Ответить
 
 