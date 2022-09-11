За пять дней ВСУ освободили больше территории, чем россияне захватили с апреля, - Институт изучения войны

В Харьковской области украинские силы прорвали российские позиции до 70 км вглубь. Российские войска не ведут контролируемый отход и спешно сбегают с юго-востока Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институту изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, с 6 сентября украинские войска освободили более 3 000 квадратных километров территории, что является большей площадью, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля.

Абсолютное освобождение Изюма назвали в ISW самым значительным военным достижением Украины после победы в битве за Киев в марте. Так, возвращение Изюма под контроль Украины помешает продвижению россиян вдоль трассы E40, которую они хотели использовать для обхода украинских позиций по линии Славянск-Краматорск с фланга.

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Успешное окружение бегущих из Изюма россиян приведет к уничтожению или захвату значительных сил оккупантов и усугубит проблемы российской армии.

"Российские военные корреспонденты также сообщали о проблемах при эвакуации из Изюма, указывая на то, что украинские силы хотя бы частично закрывают котел в некоторых районах", - отметили эксперты.

В то же время, российские войска усиливают фильтрационные меры в Херсонской и Запорожской областях в ответ на контрнаступление украинских войск на юге. В Генштабе сообщили, что российские войска и подразделения ФСБ, направленные из РФ, ищут гражданских лиц, помогающих украинским силам.

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