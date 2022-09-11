За пять дней ВСУ освободили больше территории, чем россияне захватили с апреля, - Институт изучения войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харьковской области украинские силы прорвали российские позиции до 70 км вглубь. Российские войска не ведут контролируемый отход и спешно сбегают с юго-востока Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институту изучения войны (ISW).
По словам аналитиков, с 6 сентября украинские войска освободили более 3 000 квадратных километров территории, что является большей площадью, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля.
Абсолютное освобождение Изюма назвали в ISW самым значительным военным достижением Украины после победы в битве за Киев в марте. Так, возвращение Изюма под контроль Украины помешает продвижению россиян вдоль трассы E40, которую они хотели использовать для обхода украинских позиций по линии Славянск-Краматорск с фланга.
Успешное окружение бегущих из Изюма россиян приведет к уничтожению или захвату значительных сил оккупантов и усугубит проблемы российской армии.
"Российские военные корреспонденты также сообщали о проблемах при эвакуации из Изюма, указывая на то, что украинские силы хотя бы частично закрывают котел в некоторых районах", - отметили эксперты.
В то же время, российские войска усиливают фильтрационные меры в Херсонской и Запорожской областях в ответ на контрнаступление украинских войск на юге. В Генштабе сообщили, что российские войска и подразделения ФСБ, направленные из РФ, ищут гражданских лиц, помогающих украинским силам.
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чужого нам не треба...та і своє ми хєртам віддамо!!!
віримо в ЗСУ !!!
Південніше на Лиман все не так радісно-блискавично, там русня опирається
https://twitter.com/i/status/1568990300487524354
жесть дохлой моли - так это уже два раза было, третий не прокатит.
выравнивание фронта? тогда почему не до границы раши сразу, чтоб два раза не
вставатьбегать
предлагаю им сказать, что войска раши вспомнили, что забыли дома выключить утюг.
ну или жена с краденой стиралкой без инструкции разобраться не может.
о
придумала
мы ж про перелетных птиц давно не слышали
зеленые человечки вступили в партию зеленых и побоялись потревожить места обитания пернатых
ласковыймишка...\
https://www.youtube.com/watch?v=noBQvFPrH4M