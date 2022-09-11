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Путин потребует от каждого своего олигарха создать ЧВК для войны против Украины, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Российский диктатор Владимир Путин потребует от каждой российской государственной корпорации и олигарха создать собственные частные военные компании для нового этапа войны против Украины в октябре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель международного сообщества журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев в твиттере.

"Он говорит, что все (неудачи РФ в Украине, - ред.) из-за коррупции и некомпетентности в армии ("наемников обманули с зарплатой"). Но опять же очень оптимистично, говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху прикажут создать собственную ЧВК для "нового этапа в октябре", – пишет Грозев.

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Топ комментарии
+59
Готуються для міжусобної війни в середині мордора.
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11.09.2022 19:13
+48
за щеку возьми тварь
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11.09.2022 19:11
+30
У мене питання: Він зовсім з глузду з"їхав? "Приватна армія олігарха" - це зародок сепаратизму! І коли Кремль "дійде до ручки" - саме ці армії будуть рвать Росію на шматки!
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11.09.2022 19:23
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а толку? їх усіх треба вчити місяцями, а їх через тиждень вже будуть кидати на фронт

он наших бійців у Британії вчать 4 місяця
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11.09.2022 21:00 Ответить
"Приватна армія олігарха" - це зародок сепаратизму (С) Не мог Путин такое просто так пожелать. Там у него куча аналитиков, советников исполнителей. Из открытых источников даже нам известно - созданная им вертикаль становится нестабильной, выражает недовольство. И становится опасной лично для него. Нужен противовес армии. Для этого и понадобились ему ЧВК олигархов. Столкнёт их лбами и они снова управляемые, а он над ними миритель, решатель и Отец всея, всея и всея...
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11.09.2022 21:01 Ответить
А абдрахамія буде вимагати зняти з них санкції, бо кожен з них спас по 400 тисяч українців. Може принести лист від Верховної Ради, Кабміну і навіть асоціації борців Осетії і Абхазії, якщо потрібно.
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11.09.2022 21:26 Ответить
Путин не задумывался - а олигархам это надо ?
Зачем им этот геморрой, от которого перед Западом не отмыться ?
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11.09.2022 21:33 Ответить
Ну... Якби я був кацапським олігархом я б вітав дозвіл на створення приватної військової кампанії. Просто не відправляв би її за кордон а окопався б у своїй вотчині як Лукашенко в Бєларусі і оголосив незалежність.
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11.09.2022 23:06 Ответить
Криза жанру чи приїхали. Колись не дуже розумні попередники цього генетичного сміття перед війною з Японією стверджували, що ворога можна шапками закидати, чим ця авантюра закінчилася, думаю нагадувати не потрібно.
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11.09.2022 21:51 Ответить
Путін вирішив розпочати період феодальної роздробленості в рашці. От же ж йолоп
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11.09.2022 23:04 Ответить
ну на росії буде своя війна
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11.09.2022 23:29 Ответить
От тому Навальному краще сидіти в тюрмі. Уявляєте яки вони перемогли коррупцію?
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12.09.2022 01:30 Ответить
Да уж. А кого набирать туда? Я так понимаю, на проф. вояк уже ставка не делается - их либо уже слишком мало осталось, либо нет надежды, что не побегут. А в ЧВК тогда кого? Обычных гражданских, которые и автомата в руках не держали? Нужно время, чтобы сделать из них вояк. А чтоб умели обращаться с техникой, так и немалое. А октябрь уже вот - через полмесяца почти. В общем, с ними будет то же самое, что и с контрактниками, какие бы манящие цифры выплат им не предлагали бы. Да и много ли найдётся дурачков идти на войну с большой вероятностью убиться в первом же бою, особенно после этого наглядного харьковского разгрома? Идиот всё никак не наиграется в солдатиков.
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12.09.2022 06:56 Ответить
прекрасный ход. Будут 90тые, но в промышленных масштабах. В 90тых были перестрелки толпа на толпу максимум 5-10 чел, тут же будут перестрелки целыми батальонами. Веселые времена ждут наросию.
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12.09.2022 09:58 Ответить
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