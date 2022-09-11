Командующего войсками западного округа РФ Бердникова сняли с должности после успешного наступления ВСУ на Харьковщине

За поражение группировки войск РФ в Харьковской области командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Бердникова Романа Борисовича сняли с должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Генерал-лейтенант Бердников пробыл в должности всего 15 дней - с 26 августа 2022 года.

Тем самым побил рекорд, установленный предыдущим командующим войсками Западного ВО генерал-лейтенантом Андреем Сычевым, который прокомандовал округом три недели.

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