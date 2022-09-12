РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13953 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
44 313 87
война (46939) граница (4749) Харьковщина (4136) деоккупация (838)

Украинские воины вышли на границу с РФ на севере Харьковщины, - командир ДФТГ "Хартия" Кожемяко. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ бегут с территории Харьковской области.

Об этом сообщил украинский миллионер, командир добровольческого формирования территориальных громад (ДФТГ) "Хартия" Всеволод Кожемяко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы вышли на границу с РФ на севере Харьковщины. Враг прибег к бегству благодаря силе украинского духа, оружия и, что очень важно, военной мысли. Когда-то мы все узнаем кто и как спланировал Харьковскую операцию, которая войдет во все военные учебники и дал такую уверенность в победе всем ребятам на передовой. Слава Украине!

P.S. Я знаю, но не скажу))", - сообщил он.

Читайте: Командующего войсками западного округа РФ Бердникова сняли с должности после успешного наступления ВСУ на Харьковщине

Украинские воины вышли на границу с РФ на севере Харьковщины, - командир ДФТГ Хартия Кожемяко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+115
Слава Україні ! ! !
показать весь комментарий
11.09.2022 19:36
+102
Героям слава
показать весь комментарий
11.09.2022 19:37
+58
расеяне - киздуйте из Донецка! у вас свой донецк есть!
показать весь комментарий
11.09.2022 19:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Україні ! ! !
показать весь комментарий
11.09.2022 19:36 Ответить
Героям слава
показать весь комментарий
11.09.2022 19:37 Ответить
Честь Слава Благодарность Вам ,Супер Герои🙏🙏🙏❤️💙💛‼️👍👍👍🍀🍀🍀🍀Крепкого здоровья ,Сил и Удачи ,Берегите себя‼️
показать весь комментарий
11.09.2022 19:51 Ответить
Треба не зупинятися, а далі окупувати територію росії як репарація за сотні років окупації українських земель.... за масові вбивства.... за спалений батурин їх царьком петром І.. за голодомор.... треба європейську частину росії за їх злочини на віки приєднати як сировинну базу до України на віки вічні!!!! https://www.youtube.com/watch?v=kiMiwrcsdBg

Росія має бути розділена між Україною і Європейськими союзниками, а також США і Австралією....
показать весь комментарий
11.09.2022 20:12 Ответить
Список злочинів pосійської iмперії, описаний вами, шановний Mika Pat , з яким я повністю згоден і який може бути доповнений ще десятками пунктів, не означає що ми маємо віддзеркалювати все це паскідство у бік Росії. Як найменше хоча б для того, щоб у майбутньому не повторити долю самої Росії. Але вільна, єдина і сильна Україна в межах існуючих кордонів буде найдієвішим осиновим кілком у серце імперії. … Ця фраза приписується нібито одеситам: "Тот, кто хочет съесть всего слона сразу, обычно начинает с его х%я". Наше подальше життя, праця і боротьба можливо і зроблять так, що сусіди самі захочуть стати частиною нашого світу. Але куштувати солодощі життя ми будемо поступово. Зараз же треба перемогти.
показать весь комментарий
11.09.2022 21:34 Ответить
питання дійсно у тому, після деокупації усих територій на 1991й рік, як з ними впоратись далі. зруйнована економіка, пограбовані підприємства, розбиті міста, біженці, борги і тд і тп. а тут ще шось додаткове з'явиться куди треба вкладати ресурси. не певен, але може вони й думають на зиму нам і віддати окуповані до 24.02 землі, може навіть з ОРДЛО, шоб збільшити навантаження і ускладнити життя. а повернемо Крим буде ще складніше. він і раніше до 2014 го був дотаційним. і населення ядовите ще більше ніж в ЛДНР.
показать весь комментарий
12.09.2022 10:19 Ответить
Ну ядовитому населенню наші хлопці повинні будуть дещо пояснити... Але Крим повинен бути українським. Це єдині землі з субтропічним кліматом. У росіян є Чорноморське узбережжя Кавказу. Там ще кращі землі ще тепліший клімат. Не подобається Україна, хай їдуть на Кавказ.
показать весь комментарий
12.09.2022 10:59 Ответить
здається то теж будуть наші землі
показать весь комментарий
12.09.2022 11:20 Ответить
... Японією та Китаєм.
показать весь комментарий
11.09.2022 21:58 Ответить
а прокацаплене населення куди дінемо? то-то в кремлі втішаться, що у нас знову виборців жопи-за-мір бойка побільшає що нас років на 20 знову відкине. Європейська частина росії як сирьєва база нуль без палочки, там вже давно крім гівна і пихатих ублюдків не виробляється нічого , вся сировина в знищених регіонах. Беріть грошіма - нам треба свою землю відновлювати, а не в чужих і ворожих нам ублюків вкладатися. А якщо вже і ... то беріть Якутію. Ресурси, населення мало, якути русскіх не *******, вихід до моря, поряд Америка.
показать весь комментарий
12.09.2022 01:41 Ответить
расеяне - киздуйте из Донецка! у вас свой донецк есть!
показать весь комментарий
11.09.2022 19:36 Ответить
poka estj.....
показать весь комментарий
11.09.2022 19:38 Ответить
Гарні новини! Але чекаємо на повідомлення Генштабу.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:37 Ответить
tam ne znak stop a betonnuju stenu nado
показать весь комментарий
11.09.2022 19:37 Ответить
Я теж думаю, що тепер не стіну Яценюка, а лінію Маннергейма вжовж всього кордону з кацапами побудують. Це буде справжнє Велике будівництво.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:42 Ответить
Раз на то пішло, то краще робити лінію Мажино
показать весь комментарий
11.09.2022 19:56 Ответить
Це ту, яку просто обійшли? Зараз вже ХХI століття на дворі.
показать весь комментарий
11.09.2022 21:32 Ответить
Ще замінувати та викопати рова з крокодилами!
показать весь комментарий
11.09.2022 20:04 Ответить
ЗСУ-черговий респектище.А Лінза тим часом зараз курить у Бєлгороді...
показать весь комментарий
11.09.2022 19:39 Ответить
До Білогорода ще трохи, хоча б на дальність танкового пострілу ! Тим більшк що москальські прапагондони озвучують таку можливість, навіть до Ростова
показать весь комментарий
11.09.2022 19:39 Ответить
Не здивуюсь якщо чф рф знищать українські танки прямо у порту Новоросійська.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:44 Ответить
ну Ви й написали..флот з танками треба було місцями поміняти
показать весь комментарий
11.09.2022 19:49 Ответить
множина у дієслові "знищать" різночитань не допускає
показать весь комментарий
11.09.2022 19:53 Ответить
я не про множину й дієслова
показать весь комментарий
11.09.2022 19:55 Ответить
Может быть, пока не стоит подходить совсем близко к границе, пока не договорились с союзниками, что можем без оглядки запоребрик обстреливать? Ведь они начнут расстреливать наших в упор, а мы, если и будем отвечать, то оглядываясь и оправдываясь, что это не мы.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:40 Ответить
treba perehoditi granicu na kilometrov tak 40 i stavitj demilitarizovanu teritoriju na rashke
показать весь комментарий
11.09.2022 19:47 Ответить
Це вже питання контролю демаркаційної лінії військами ООН після підписання якогось договору по закінченню війни. І не на сорок кілометрів, а так щоб С-300 до нашого кордону не долітали.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:51 Ответить
А хтось нам хоч слово сказав не стріляти орків? Навпаки. Дали ліцензію на відстріл. І зброю дали, хоч і не Першінги поки, та все ж...
показать весь комментарий
11.09.2022 19:48 Ответить
На жаль, Химерами точно не можемо - нам їх американці дали лише під цю обіцянку (бачиться, що це була поступка групі Салівана, але маємо те, що маємо). Я не зовсім розумію, чому ми не можемо туди стріляти з нашою зброєю, адже там зовсім поруч. Але по факту бачимо - якщо за поребриком щось вибухає, ми кажемо що то бавовна.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:22 Ответить
любое оружие, стреляющее в сторону нашей территории является законной целью.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:26 Ответить
Абсолютно согласен и плюсую. Поставил бы еще один "+" (если бы можно было мультилайкать), если бы Вы убедили в этом американцев. Точнее, убеждать надо группу Саливана - они бы нам вообще ничего не давали, кроме касок, вот и приходится искать компромисс.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:55 Ответить
Героям слава !!

Хлопці , Ви найкращі , молимось за Вас та повертайтеся живими 👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️‼️
показать весь комментарий
11.09.2022 19:40 Ответить
Кацап геть за урал
показать весь комментарий
11.09.2022 19:43 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 19:44 Ответить
Росія повинна заплатити репарації. у валюті або території.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:48 Ответить
які?? ті території, що вони загадили й вбили??
показать весь комментарий
11.09.2022 19:51 Ответить
Заплатять. Таганрог, наприклад, до 1927 року був у складі України. Вже не кажу про Кубань, де народ в селах досі українською спілкується. Чув їх розмови українською особисто.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:55 Ответить
Японії також
показать весь комментарий
11.09.2022 20:02 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 20:27 Ответить
Белгород - Украина.СМ.карту 1918года.
показать весь комментарий
11.09.2022 21:06 Ответить
рашка хотіла взяти ношу не по собі -- надірвалась.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:52 Ответить
Кацапи всю свою історію живуть війною. І наша історична місія зробити їх безпечними для цивілізованого світу, тобто знищити цю Імперію Зла.
показать весь комментарий
11.09.2022 19:58 Ответить
Почти во всех их войнах массово привлекались украинцы.Читайте фамилии на севастопольском военном кладбище.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:53 Ответить
і це теж злочин геноциду, кацапи захоплюють інші країни, щоб змушувати іншіх воювати за себе, два в одному, отримують все нові території і нових солдатиків, і винищують покорені народи, як ось тих бурятів, тувінців. Спочатку морально їх знищили (буддіст-садист, це як?) а потім і фізично. Тому ніхто при своєму розумі цього собі не захоче.
показать весь комментарий
12.09.2022 01:44 Ответить
ЗСУ - Перша Армія Світу!!!!
показать весь комментарий
11.09.2022 19:56 Ответить
Та нам зараз завдання не щоки надувать, а вструмить оркам по самі помідори.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:01 Ответить
Кордон треба укріплювати,будувати високий паркан,як у поляків 5 метрів у висоту.
Росія ворог надовго,диверсанти проникають на українську територію без проблем.
Яценюк обіцяв побудувати,нема паркану та грошей...
Армія та народ переможе ворога,а що робити з внутрішніми щурами?
показать весь комментарий
11.09.2022 19:57 Ответить
Диверсанти в ОП теж сидять
показать весь комментарий
11.09.2022 20:03 Ответить
5 метрів у товщину... бетону з амбразурами.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:03 Ответить
і полосу..яка там - контрольно-слідова колись була? замінувати..навширшки з кілометр..краще тварин парканом убезпечимо
показать весь комментарий
11.09.2022 20:08 Ответить
і шо козломордим завадить улять з ракет із белгороду?
показать весь комментарий
11.09.2022 21:52 Ответить
свідомість що відповідь буде без промідління і навіть без виразів стурбованності.
показать весь комментарий
12.09.2022 01:47 Ответить
то саме що й з зовнішніми. Джерело влади - народ, а не Президент і по.
показать весь комментарий
12.09.2022 01:45 Ответить
Ріднесенькі, ви найкращі, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богордиця
показать весь комментарий
11.09.2022 19:59 Ответить
🙏🙏🙏
показать весь комментарий
12.09.2022 11:55 Ответить
у кацапа дела - полное очко! скатились до гаубиц Д1 ))
показать весь комментарий
11.09.2022 20:00 Ответить
у Руанди відібрали? чи з Call of Duty сперли?
показать весь комментарий
11.09.2022 20:17 Ответить
ага чув чи читав здається чи Жданов чи на defence-ua.com шо кращим підрозділам д20 розконсервовують, а так д1 ще 1943-49 рр випуску, яку зовуть пушкой одного пострілу а розрахунок - одноразовим. А вони он взагалі ще раніше вже юзали зенітки 40х років через нестачу артилерії.
показать весь комментарий
12.09.2022 10:29 Ответить
знак немного не тот. думаю этот будет по яснее.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:06 Ответить
Бєлгород треба забирати в рахунок компенсацій за Харків.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:12 Ответить
нафіга нам ті депресивні райони парасії і та вата???

репарації у вигляді золотовалютних резервів..
показать весь комментарий
11.09.2022 20:20 Ответить
маячня. потрiбне свое звiльняти, вiдбутовувати зруйноване за рахунок конфiскованих

грошей паРашi, а не годувати та втримувати ватне кацапське лайно, на давно зкацапленiй

територii.


тiльки до мiжнародно визнаних кордонiв. включно з Кримом!
показать весь комментарий
11.09.2022 21:20 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 20:21 Ответить
__Курица не птица ,мАцква -на столица ...__
показать весь комментарий
11.09.2022 20:36 Ответить
В волзі ноги не мийте - там цього року кацапи купались!!!
показать весь комментарий
11.09.2022 21:05 Ответить
Стовпчики прикордонні перенесіть на пару сот метрів. Буде як в тому анекдоті, "а це ще на бурячки".
показать весь комментарий
11.09.2022 21:07 Ответить
Наша міць і гордість - наші ЗСУ! Слава героям 💙💛
показать весь комментарий
11.09.2022 21:17 Ответить
Хлопці, ви неймовірно круті. Героям Слава!
показать весь комментарий
11.09.2022 21:39 Ответить
Геть з України москаль некрасівий!
показать весь комментарий
11.09.2022 21:44 Ответить
На рабZee объявлена Перестройка ФСБ мочит в сортире ГРУ...в Подмосковье стянуты войска росгвардии...намечается грандиозный шухер Шизоидов...
показать весь комментарий
11.09.2022 21:45 Ответить
Слава Україні! Слава "Хартії"! І велика подяка Всеволодові Кожемяку! Харківському бізнесмену, великому патріотові України!
показать весь комментарий
11.09.2022 22:16 Ответить
Ну і чому зупинились? Верховний не дозволяє? А москалям перегрупуватись значить дає можливість. Отак і будемо жити, - дамо 3,14зди, кацапи за порєбрік, віддихаються і знову полізуть, а нам в ту сторону стріляти табу? Ідіотизм це чи зрада судіть самі, але так війну не зупинити.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:28 Ответить
Кожемяко герой! І його люди герої!
показать весь комментарий
11.09.2022 22:30 Ответить
Слава ЗСУ !!! Слава Україні !!! Україна понад усе !!!
показать весь комментарий
11.09.2022 22:55 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 23:21 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 23:22 Ответить
Це дуже приємна новина. Але виникає питання: як втримувати прикордонні райони якщо неможна відповідіти на постріли з теріторії РФ.
показать весь комментарий
12.09.2022 00:33 Ответить
ВІДПОВІДАЮТЬ.
показать весь комментарий
12.09.2022 00:51 Ответить
Головне не зупинятися у межах України!!! Хоча зрадники з ОПи будуть проти..... д'Єрмак там вже мо сказиться.
показать весь комментарий
12.09.2022 00:50 Ответить
ДФТГ на передовій?
показать весь комментарий
12.09.2022 01:33 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 01:57 Ответить
Надо сразу думать об обороне! Строить стену, или линию Можино не поможет - просто обойдут.
Как видим, войска просто заходят по дорогам (десант не считается)
Поэтому все ключевые дороги должны быть укреплены и заминированы.
Денег у врага много и дураков в мире тоже хватает. Уже сообщили, что Путлер приказал всем своим олигархам нанимать по всему миру наемников и формировать новую армию.
Если построить Систему уничтожения врагов на границе, то и у наемников резко поубавится желание.
показать весь комментарий
12.09.2022 10:08 Ответить
Де це дозволяє релєф місцевості треба рити рови у два рази ширше і підводити до них воду з русла річок, водяна перепона для кацапів теж не бажана. Але головне це мігування у декілька кіл.
показать весь комментарий
12.09.2022 12:53 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 12:51 Ответить
Позбавити колаборантів виборчого права та громадянства України.
показать весь комментарий
12.09.2022 13:42 Ответить
 
 