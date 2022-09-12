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Украинские воины вышли на границу с РФ на севере Харьковщины, - командир ДФТГ "Хартия" Кожемяко. ВИДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ бегут с территории Харьковской области.
Об этом сообщил украинский миллионер, командир добровольческого формирования территориальных громад (ДФТГ) "Хартия" Всеволод Кожемяко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы вышли на границу с РФ на севере Харьковщины. Враг прибег к бегству благодаря силе украинского духа, оружия и, что очень важно, военной мысли. Когда-то мы все узнаем кто и как спланировал Харьковскую операцию, которая войдет во все военные учебники и дал такую уверенность в победе всем ребятам на передовой. Слава Украине!
P.S. Я знаю, но не скажу))", - сообщил он.
Топ комментарии
+115 Pawlo Kit
показать весь комментарий11.09.2022 19:36
+102 Aleksii Rodin
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+58 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий11.09.2022 19:36
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Пожалуйста, подождите...
Росія має бути розділена між Україною і Європейськими союзниками, а також США і Австралією....
Хлопці , Ви найкращі , молимось за Вас та повертайтеся живими 👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️‼️
Росія ворог надовго,диверсанти проникають на українську територію без проблем.
Яценюк обіцяв побудувати,нема паркану та грошей...
Армія та народ переможе ворога,а що робити з внутрішніми щурами?
репарації у вигляді золотовалютних резервів..
грошей паРашi, а не годувати та втримувати ватне кацапське лайно, на давно зкацапленiй
територii.
тiльки до мiжнародно визнаних кордонiв. включно з Кримом!
Как видим, войска просто заходят по дорогам (десант не считается)
Поэтому все ключевые дороги должны быть укреплены и заминированы.
Денег у врага много и дураков в мире тоже хватает. Уже сообщили, что Путлер приказал всем своим олигархам нанимать по всему миру наемников и формировать новую армию.
Если построить Систему уничтожения врагов на границе, то и у наемников резко поубавится желание.