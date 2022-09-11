В нескольких областях Украины пропали свет и вода: оккупанты ударили по критической инфраструктуре

Сумщина, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области частично без света и воды. Также частично обесточены Донецкая и Запорожская области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают несколько телеграм-каналов и каналы руководителей областей и громад.

Так, мэр Харькова Игорь Терехов отмечает:

"Удар по инфраструктурному объекту Харькова. Из-за удара - во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет воды – не работают насосы. Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности – в Харьковской области. Прошу всех соблюдать спокойствие. Наши специалисты и коммунальщики уже работают над устранением тех повреждений, которые городу нанес наш враг. Агрессор подл, он с самого начала был нацелен на уничтожение нас, как нации. Но мы победим. Доказано ВСУ".

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По информации Краматорского городского совета Донецкой области, в городе нет электроснабжения. Энергетики работают над выяснением причин.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что в результате удара россиян по энергетической инфраструктуре области некоторые города и громады остались без света.

"Уже работают все службы. Восстановим все с максимально возможной скоростью", – заявил Резниченко.

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