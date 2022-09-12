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Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦ №5 в Харькове, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,тец,

Российские военные поздно вечером 11 сентября нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности, по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", - подчеркнул Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ракетных ударах оккупантов по критической инфраструктуре: Только цель оставить людей без света и тепла
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Топ комментарии
+36
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11.09.2022 22:34
+34
Мстиві суки
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11.09.2022 22:30
+32
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11.09.2022 22:31
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Пришло время разхреначить военную инфраструктуру и значимые подвижные объекты кацапов на 300 км вокруг границы Украины. Чтобы не борзели.
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12.09.2022 00:13 Ответить
Пока ВСУ не начнут наносить в ответ такие же удары по электростанциям на территории рашки толку не будет. Хаймарсы уже могут с приграничья достать.
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12.09.2022 01:25 Ответить
в рф много критической инфраструктуры в весьма изношенном состоянии ...
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12.09.2022 08:53 Ответить
Харків неймовірно шкода. Велике,гарне місто,пам'ятаю його. Кошмарять усю війну тих російськомовних харчів'ян. Щоб повиздихала вся кацапцька нація. 😡
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12.09.2022 02:12 Ответить
треба Байдена запитати,то вже тероризм чи ще ні?
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12.09.2022 04:03 Ответить
После удара по нашей пятой ТЭЦ, как передало радио Свобода частично пропала электроэнергия в Белгороде. Совпадение? - не думаю..... торгівля на крові? - не не слышали....
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12.09.2022 07:13 Ответить
Хочу спросить у знатоков: Были ли прилеты по Конче Заспе и других олигархических населенных пунктах?
Что то я не заметил прилеты по правительственному кварталу. Совпадение?
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12.09.2022 07:59 Ответить
З ваших слів випливає що це погано,.. а треба щоб прилетіло туди?
На Ліпках і в Заспі образно 3 олігарха і 30 не олігархів, з яких більшість - звичайні жителі навколишніх сел, чи пенсіонерів, то х..й з ними, олігархі важливій по вашему?
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12.09.2022 10:28 Ответить
Агония Мавзолейных Шизоидов продолжается...впереди самое интересное...распад и драка за престол....🦍🦍🦍кто будет начальником концлагеря...☠️
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12.09.2022 08:44 Ответить
120в було, потім 280в... монітор навернувся
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12.09.2022 08:44 Ответить
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