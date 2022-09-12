Во время удара по инфраструктурному объекту Харьковщины по меньшей мере один человек погиб. ВИДЕО

По меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харьковщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник, передает Суспільне.

"По информации персонала, в помещении, по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного отыскали мертвым. Второго продолжаем искать", - сказал он.

На объекте критической инфраструктуры Харьковщины тушат пожар.