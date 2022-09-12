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обстрел (20241) пожар (5566) ТЭЦ (107) Харьков (6541)

Во время удара по инфраструктурному объекту Харьковщины по меньшей мере один человек погиб. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харьковщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник, передает Суспільне.

"По информации персонала, в помещении, по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного отыскали мертвым. Второго продолжаем искать", - сказал он.

На объекте критической инфраструктуры Харьковщины тушат пожар.
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Топ комментарии
+11
В Україні будують завод, щоб робити байрактари. Це добре. Але треба робити завод (терміново), щоб робити ракети. І їбашити у відповідь! Інакше це ніколи не закінчиться!
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11.09.2022 23:26
+9
ще один аргумент, чому треба не зупинятися в Козачій лопані,а йти на Бєлгород і Брянськ
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11.09.2022 23:14
+8
Я от що думаю з цього усього.
А те , що вихід ЗСУ на всі адмінкордони 1991 року , це не буде перемога України, адже режим ********* і їх доктрини фактично не зазнає поразки тому що цей самий режим і доктрина збережеться! А режим і доктрина ********* сповідують знищення України, буде це через 10-20-50 років не важливо . Отже без просування в глиб території ********* знищення центру прийняття рішень і повної капітуляції москви нам і нашим нащадкам не бачити безпеки!

як знищили рейх? Повною поразкою і заволодінням територій рейху так само і тут , якщо Україна і цивіллізований світ зупиняться і задовольняться адмінкордонами 91 року , це не перемога ********** а відтермінування ще більш жорстокої і страшної війни в майбутньому!
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11.09.2022 23:14
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Правила форума Совет форумчан
ще один аргумент, чому треба не зупинятися в Козачій лопані,а йти на Бєлгород і Брянськ
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11.09.2022 23:14 Ответить
Я от що думаю з цього усього.
А те , що вихід ЗСУ на всі адмінкордони 1991 року , це не буде перемога України, адже режим ********* і їх доктрини фактично не зазнає поразки тому що цей самий режим і доктрина збережеться! А режим і доктрина ********* сповідують знищення України, буде це через 10-20-50 років не важливо . Отже без просування в глиб території ********* знищення центру прийняття рішень і повної капітуляції москви нам і нашим нащадкам не бачити безпеки!

як знищили рейх? Повною поразкою і заволодінням територій рейху так само і тут , якщо Україна і цивіллізований світ зупиняться і задовольняться адмінкордонами 91 року , це не перемога ********** а відтермінування ще більш жорстокої і страшної війни в майбутньому!
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11.09.2022 23:14 Ответить
В Україні будують завод, щоб робити байрактари. Це добре. Але треба робити завод (терміново), щоб робити ракети. І їбашити у відповідь! Інакше це ніколи не закінчиться!
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11.09.2022 23:26 Ответить
Якщо почати прямо зараз і не красти, то років через 20 будуть перші ракети.
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12.09.2022 09:55 Ответить
Кілька млн доларів щоб на 2-4 год вирубати світло..... многоходов...очка
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11.09.2022 23:16 Ответить
А ущерб ТЭЦ?
То что свет появился так это резервные линии включили

Не лучшее сравнение
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11.09.2022 23:34 Ответить
Пожар там сильный.
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11.09.2022 23:46 Ответить
15:24 Російські ЗМІ пишуть з посиланням на регіональну владу, що через прикордонні пункти пропуску на кордоні з Харківською областю за три доби вийшло 13 тисяч "біженців".

15:16 На тлі відступу російської армії одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил РФ льотчики обговорюють втечу з країни та способи сховатися від міжнародного правосуддя. За даними ГУР Міноборони України, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4449684-vtorhnennia-rosii-v-ukrainu-onlain
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11.09.2022 23:18 Ответить
Пишут что Соловьев после удара вот такое у себя выложил. потом удалил. Вы представляете себе степень их безумия???
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11.09.2022 23:18 Ответить
там сметет их Белогород заодно😝
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11.09.2022 23:23 Ответить
Після такого всю паРашу змете, і ***** це відкрито сказали.
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11.09.2022 23:25 Ответить
Это не безумие, это отчаяние.
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11.09.2022 23:31 Ответить
Нічого дивного. Просто це ще одне підтвердження того, що та мерзота вірить у те, що сама несе.
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11.09.2022 23:32 Ответить
путлер урод і мразь 😠
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11.09.2022 23:36 Ответить
Русские уже давно превратились в нацию конченных и ущербных....И Пукин здесь не причем....
В 90стые, 1млн. москвичей вышло против войны с Литвой.... Сейчас гибнут и наши, и их...и всем россиянцам пох...Тоесть перевелись люди на россии... превратились в оскотинившихся животных...прозвище "свинособаки" оч им подходит....

Ps. Вот поэтому нужен не только визовый режим с русней...но и вообще, запретить любой въезд и посещение Украины..... оставить только в гуманитарных целях, ...как это сделали поляк, балты....
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12.09.2022 00:33 Ответить
Царство Небесне...
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12.09.2022 07:50 Ответить
 
 