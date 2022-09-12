Во время удара по инфраструктурному объекту Харьковщины по меньшей мере один человек погиб. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харьковщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник, передает Суспільне.
"По информации персонала, в помещении, по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного отыскали мертвым. Второго продолжаем искать", - сказал он.
На объекте критической инфраструктуры Харьковщины тушат пожар.
Топ комментарии
+11 Al-Goritm Ain-Moment
показать весь комментарий11.09.2022 23:26
+9 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий11.09.2022 23:14
+8 Autorare Autorare
показать весь комментарий11.09.2022 23:14
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Пожалуйста, подождите...
А те , що вихід ЗСУ на всі адмінкордони 1991 року , це не буде перемога України, адже режим ********* і їх доктрини фактично не зазнає поразки тому що цей самий режим і доктрина збережеться! А режим і доктрина ********* сповідують знищення України, буде це через 10-20-50 років не важливо . Отже без просування в глиб території ********* знищення центру прийняття рішень і повної капітуляції москви нам і нашим нащадкам не бачити безпеки!
як знищили рейх? Повною поразкою і заволодінням територій рейху так само і тут , якщо Україна і цивіллізований світ зупиняться і задовольняться адмінкордонами 91 року , це не перемога ********** а відтермінування ще більш жорстокої і страшної війни в майбутньому!
То что свет появился так это резервные линии включили
Не лучшее сравнение
15:16 На тлі відступу російської армії одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил РФ льотчики обговорюють втечу з країни та способи сховатися від міжнародного правосуддя. За даними ГУР Міноборони України, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4449684-vtorhnennia-rosii-v-ukrainu-onlain
В 90стые, 1млн. москвичей вышло против войны с Литвой.... Сейчас гибнут и наши, и их...и всем россиянцам пох...Тоесть перевелись люди на россии... превратились в оскотинившихся животных...прозвище "свинособаки" оч им подходит....
Ps. Вот поэтому нужен не только визовый режим с русней...но и вообще, запретить любой въезд и посещение Украины..... оставить только в гуманитарных целях, ...как это сделали поляк, балты....