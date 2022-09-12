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армия РФ (15394) война (46939) граница (4749) Харьковщина (4136) Синегубов (481)

Оккупанты покинули Великий Бурлук и Двуречную. На отдельных участках фронта в Харьковской области ВСУ вышли на госграницу с РФ, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские оккупанты, под давлением наших ВСУ, убегая с Харьковщины, продолжают мстить мирному населению. Этой ночью около полуночи враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по Новобаварскому району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате удара частично разрушен 5-этажный жилой дом. К сожалению, 1 человек погиб, 2 ранены. Информация уточняется.

"Около 20:00 враг нанес ракетный удар по Холодногорскому району, поврежден объект критической инфраструктуры. 2 работника погибли. Спасатели почти всю ночь локализовали масштабный пожар. Также вчера от ракетных обстрелов России пострадал объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе. 2 человека получили ранения", - информирует Синегубов.

Он напоминает, что в результате российских ракетных ударов в Харькове и на большой части Харьковской области исчезло электроснабжение. Также без электричества не работали насосы, подающие людям в дома воду.

"В настоящее время по области электро- и водоснабжения восстановлено на 80%. Работы продолжаются. Спасибо нашим энергетикам и спасателям за оперативную и самоотверженную работу!" - отмечает глава региона.

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Синегубов также сообщает, что наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов.

"Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий, или сразу на территорию России. Вчера россияне покинули населенные пункты Великий Бурлук и Двуречная Купянского района. На отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе с РФ",- резюмирует Синегубов.
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Топ комментарии
+22
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12.09.2022 09:20
+20
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12.09.2022 09:05
+19
ЗСУ звільнили Вовчанськ
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12.09.2022 09:17
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И вторая армия мира опускается до уровня папуасов.
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12.09.2022 09:04 Ответить
Вона і була то друга з кінця, але впевнено іде до першого місця. З кінця очевидно))
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12.09.2022 09:29 Ответить
Рашисти продовжують драп-марш 👍🇺🇦
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12.09.2022 09:05 Ответить
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12.09.2022 09:05 Ответить
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12.09.2022 09:13 Ответить
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12.09.2022 09:20 Ответить
Це записьки ветерана божевільні?
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12.09.2022 09:53 Ответить
валите.. и даже не оборачивайтесь..
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12.09.2022 09:06 Ответить
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12.09.2022 09:07 Ответить
Тим часом , як пишуть очевидці, монастир рпц під Києвом не припиняв будуватись.
До речі, дивно, і в нас будується рпц храм, після 2014 будівництво майже заморозили, а зараз будують, певно гроші мають..
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12.09.2022 09:08 Ответить
ех... дороги хаймарс і туман...
кому шо, а зелення сосе....
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12.09.2022 09:13 Ответить
Падлюки, бо не заарештували майно цапських олігархів, через їхню єврейську приналежність, і не заборонили рпц.
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12.09.2022 09:46 Ответить
Мабуть тому що вони й самі такі та є прихожанами тієї церкви. А втім, впевнений, десь за рік до виборів почнуть цікавитись київським патріархатом, а може навіть і щось вигадають, щоб примазатись до української церкви
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12.09.2022 09:59 Ответить
Саме так. Баканов ще в 2019 проговорився, що відвідує рпц церкви. Та це і помітно.
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12.09.2022 10:04 Ответить
А хіба Лавра не українська ? Бо там засіли вороги ?
Може і Крим не український, га ?
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12.09.2022 10:26 Ответить
І лавра українська, а тим паче Крим. Бачите, якщо копнути, то може й Баканов патріот, у разі якщо ходить в Лавру, а не якусь менш відому церкву МП за іншою адресою
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12.09.2022 10:29 Ответить
Він не говорив, що ходить у Лавру, він сказав, що являється прихожаніном рпц.
Бардель в СБУ явно про щось свідчить, чи не так. Зрадники там не самі собою з'явились після 2019.
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12.09.2022 10:40 Ответить
Ну так я про це. Якщо людина ходить в Лавру, де сидить все керівництво МП, то вона патріотично ходить в українську церкву і не є пріхожаніном рпц, а якщо в якусь іншу, то це вже не патріот, а посіпака МП. Що ж тут нелогічного? Як є залізна логіка і в тому, що все СБУ з часів Януковича, а то із часів КГБ, і по 2019 рік було реформаторським, так після цього від лише зміни керівника та деяких персоналій, стало бАрделем зрадників
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12.09.2022 11:04 Ответить
Як на мене, якраз нелогічно, що ви, патріот, вигороджуєте зрадників.
А може ви не такий вже і патріот ?
В СБУ зрадили якраз особи призначені на посади в 2019.
Зрадили державу депутати Слугі народа.
Зрадили державу друзі Зеленського.
Зрадниками називають його найближче оточення.
Та і що говорити. Він на камери визнав, що засвітив спецоперацію своїх же спецслужб в телефонній розмові з ворожою нам владою Білорусі.
Але ж якщо почитати вас , то центром зла є лише кондитерська фабрика....
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12.09.2022 11:22 Ответить
Нє нє. Мені якраз на низ начхати і я їх не вигороджую, а намагаюсь довести, що вони такі ж виродки, як усі інших що ходять в мацковську церкву, не забирають майно олігархів та плямкають про реформи, жодної з яких як виявляється не відбулось. А ви знаходите між виродками якусь різницю, та не якусь, а цілу прірву. Мабуть просто хочете повернути одних на місце інших. Отакий патріотизм
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12.09.2022 12:20 Ответить
Саме так. Вам начхати на реальні злочини вчинені проти українців. Ви як ДБР боритесь за вигадане. І викладаєте мотиви подібні цим - "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості", бла, бла,бла..
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12.09.2022 12:30 Ответить
Помилково прочитав заголовок як "вийшли ЗА кордон з РФ" 😆
Трохи прифігів, хоча всьому свій час 😉
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12.09.2022 09:07 Ответить
российская армия совершила успешный прорыв под Харьковом - рассеяны кадыровцы, исполнявшие функции заградотрядов при отступлении.
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12.09.2022 09:08 Ответить
Ще Борова за річкою Оскол.
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12.09.2022 09:09 Ответить
ЗСУ звільнили Вовчанськ
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12.09.2022 09:17 Ответить
Де негри на хаймерах? Z-дебільні канали пишуть, що в Вовчанськ та Козачу Лопань зайшли війська НАТО
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12.09.2022 09:32 Ответить
Какая хорошая новость!
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12.09.2022 10:57 Ответить
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12.09.2022 09:18 Ответить
Им уже не нужно

Нет ни футболистов ни зрителей
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12.09.2022 09:42 Ответить
Як там казав їхній класик: «рускіє пьют і воруют».
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12.09.2022 11:11 Ответить
Треба не зупинятися доки ***** й його кодлу з бункера не витягнуть.
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12.09.2022 09:38 Ответить
Треба кацапів добивати на їхній території. Коли гітлера ішли добивати то не задумувалися про якісь кордони. Так само і нам нічого думати, кацапи прийшли нас винищувати! Бо живий кацап нам спокою не дасть, лайном але буде кидатися!
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12.09.2022 09:55 Ответить
Дуже жаль, що не можна коригувати ЇХНЮ інфраструктуру. На їх території.
Щоб ЗНАЛИ як воно.
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12.09.2022 09:57 Ответить
https://youtu.be/noBQvFPrH4M
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12.09.2022 10:03 Ответить
Нам треба зброя, багато зброї , щоб знищити усю прикордонну инфраструктуру мордора та міста, які з нами поряд. То повинна бути мертва зона з колючим дротом на височенному мурі, як у «Грі пристолів».
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12.09.2022 11:14 Ответить
я б почав з великого розбудівництва доріг...
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12.09.2022 11:19 Ответить
 
 