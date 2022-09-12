Оккупанты покинули Великий Бурлук и Двуречную. На отдельных участках фронта в Харьковской области ВСУ вышли на госграницу с РФ, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты, под давлением наших ВСУ, убегая с Харьковщины, продолжают мстить мирному населению. Этой ночью около полуночи враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по Новобаварскому району Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате удара частично разрушен 5-этажный жилой дом. К сожалению, 1 человек погиб, 2 ранены. Информация уточняется.
"Около 20:00 враг нанес ракетный удар по Холодногорскому району, поврежден объект критической инфраструктуры. 2 работника погибли. Спасатели почти всю ночь локализовали масштабный пожар. Также вчера от ракетных обстрелов России пострадал объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе. 2 человека получили ранения", - информирует Синегубов.
Он напоминает, что в результате российских ракетных ударов в Харькове и на большой части Харьковской области исчезло электроснабжение. Также без электричества не работали насосы, подающие людям в дома воду.
"В настоящее время по области электро- и водоснабжения восстановлено на 80%. Работы продолжаются. Спасибо нашим энергетикам и спасателям за оперативную и самоотверженную работу!" - отмечает глава региона.
Синегубов также сообщает, что наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов.
"Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий, или сразу на территорию России. Вчера россияне покинули населенные пункты Великий Бурлук и Двуречная Купянского района. На отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе с РФ",- резюмирует Синегубов.
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До речі, дивно, і в нас будується рпц храм, після 2014 будівництво майже заморозили, а зараз будують, певно гроші мають..
кому шо, а зелення сосе....
Може і Крим не український, га ?
Бардель в СБУ явно про щось свідчить, чи не так. Зрадники там не самі собою з'явились після 2019.
А може ви не такий вже і патріот ?
В СБУ зрадили якраз особи призначені на посади в 2019.
Зрадили державу депутати Слугі народа.
Зрадили державу друзі Зеленського.
Зрадниками називають його найближче оточення.
Та і що говорити. Він на камери визнав, що засвітив спецоперацію своїх же спецслужб в телефонній розмові з ворожою нам владою Білорусі.
Але ж якщо почитати вас , то центром зла є лише кондитерська фабрика....
Трохи прифігів, хоча всьому свій час 😉
Нет ни футболистов ни зрителей
Щоб ЗНАЛИ як воно.