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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 52 950 человек, 243 самолета, 213 вертолетов, 2 168 танка, 1 269 артсистем и 4 640 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 сентября потери личного состава противника составляют около 52 950 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 52 950 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 2168 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 4 640 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 1269 (+6) ед,
- РСЗО - 311 (+0) ед,
- средства ПВО - 162 (+0) ед,
- самолетов - 243 (+1) ед,
- вертолетов - 213 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1),
- крылатые ракеты – 216 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3463 (+18) ед,
- специальная техника – 117 (+0).
"Самые большие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях", - отметили в Генштабе.
Топ комментарии
+5 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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Ви ж не думаєте, що у авторів карти deep state є своя агентурна мережа вздовж лінії фронту, і вони отримують інфу "із перших рук" і відразу наносять її на карту?
Ізюм весь наш.
Судячи по чисельних відео в інтернеті лише з Харківщини, за останні 3-4 дні орки щоденно втрачали багато десятків танків, багато десятків бмп і бтр, десятки сау, десятки спецтехніки (солнцепьокі, зоопарки, командно-штабні машини, різні РЛСки і т.п.).
А по статистиці ГШ - майже середні добові втрати часів позиційного етапу війни.
а московитів рахувати нонсенс вони всі втекли
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.