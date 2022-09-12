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война (46939) Генштаб ВС (4304) ликвидация (1954)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 52 950 человек, 243 самолета, 213 вертолетов, 2 168 танка, 1 269 артсистем и 4 640 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 сентября потери личного состава противника составляют около 52 950 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 52 950 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 2168 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 4 640 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 1269 (+6) ед,
  • РСЗО - 311 (+0) ед,
  • средства ПВО - 162 (+0) ед,
  • самолетов - 243 (+1) ед,
  • вертолетов - 213 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1),
  • крылатые ракеты – 216 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3463 (+18) ед,
  • специальная техника – 117 (+0).

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"Самые большие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях", - отметили в Генштабе.

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 52 950 человек, 243 самолета, 213 вертолетов, 2 168 танка, 1 269 артсистем и 4 640 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+5
Якщо карта deep state, то вони беруть за основу інформацію, офіційно озвучену нашим ГШ та регіональними командуваннями. То в них відповідно часовий лаг у 2-3 доби (у бік запізнення).

Ви ж не думаєте, що у авторів карти deep state є своя агентурна мережа вздовж лінії фронту, і вони отримують інфу "із перших рук" і відразу наносять її на карту?
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12.09.2022 10:13
+4
Я так розумію - східна частина Ізюму (за річкою) в руках кацапів! Вони ж коли відходили - міст підірвали Тому і "нестиковка"
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12.09.2022 10:16
+4
Трофеї не рахуються, як їх втрати)
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12.09.2022 10:31
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Дивлячись на огляд новин,то ракети були знищені в хорошій кількості. Відкрийте сторінку трофеїв ЗСУ.
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12.09.2022 09:58 Ответить
Це новини за позавчора по суті.
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12.09.2022 10:30 Ответить
Не зрозуміло чому не рахують крилаті. Вчора збили 9 в статистиці штиль ....
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12.09.2022 09:58 Ответить
Багато інформації і багато фейків. Хотіла подивитися карту бойових дій за 11 вересня,то там додаток,що не знають чи ЗСУ Ізюм контролюють. А Гугл визволення міста 10 числом позначає
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12.09.2022 10:01 Ответить
Якщо карта deep state, то вони беруть за основу інформацію, офіційно озвучену нашим ГШ та регіональними командуваннями. То в них відповідно часовий лаг у 2-3 доби (у бік запізнення).

Ви ж не думаєте, що у авторів карти deep state є своя агентурна мережа вздовж лінії фронту, і вони отримують інфу "із перших рук" і відразу наносять її на карту?
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12.09.2022 10:13 Ответить
Я так розумію - східна частина Ізюму (за річкою) в руках кацапів! Вони ж коли відходили - міст підірвали Тому і "нестиковка"
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12.09.2022 10:16 Ответить
Справа в тім,що Ізюм звільнено. Місто повернулося,я провірила Цензор. Я думала,що Куп'янськ розділено річкою. Але там також іде зачистка з обох сторін
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12.09.2022 10:21 Ответить
Друже, то у східній частині Куп'янська орки зачепились. Куп'янськ розділений річкою Оскіл на західну (більшу) і східну (меншу, але там вузлова ж/д станція) частини.
Ізюм весь наш.
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12.09.2022 10:30 Ответить
За минулу добу збито щонайменще 12 ракет, але чому не звітують в генштабі невідомо, можливо ще уламки не познаходили.
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12.09.2022 12:26 Ответить
я думаю у завтрашньому зведенні буде
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12.09.2022 13:08 Ответить
Враховування засобів ураження - це взагалі дурня. Дуже важко довести яким чином була ліквідована крилата ракета, яка у разі пуску так чи інакше буде зруйнована.
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12.09.2022 13:25 Ответить
Хер його знає, хто і як там рахує.
Судячи по чисельних відео в інтернеті лише з Харківщини, за останні 3-4 дні орки щоденно втрачали багато десятків танків, багато десятків бмп і бтр, десятки сау, десятки спецтехніки (солнцепьокі, зоопарки, командно-штабні машини, різні РЛСки і т.п.).
А по статистиці ГШ - майже середні добові втрати часів позиційного етапу війни.
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12.09.2022 10:08 Ответить
осенью будут цыплят считать, главное что результат - освобождение территорий виден и без подсчетов
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12.09.2022 10:30 Ответить
Трофеї не рахуються, як їх втрати)
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12.09.2022 10:31 Ответить
Як зазначено вище це лише безповоротні витрати. Захоплена техніка і м'ясо не рахується.
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12.09.2022 12:09 Ответить
думаю на харківщині зараз трофеї в торбу складають, а рахувати будуть потім,
а московитів рахувати нонсенс вони всі втекли
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12.09.2022 10:25 Ответить
Та дай Боже. Теж на це розраховую, що не встигають рахувати 😃😃😃
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12.09.2022 10:31 Ответить
Було фото що наші переганяють мінмум 5 танків з тавром "z" ( Т-72 чи Т-80) по трасі. Вичислив що то переганяють з Ізюма на Харків.
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12.09.2022 11:18 Ответить
Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.
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12.09.2022 13:13 Ответить
Вчера во время вечернего обстрела Россией украинской территории, когда крылатая ракета попала и в ТЭЦ, писали в телеграмм каналах что сбили большое количество крылатых ракет с помощью ПВО в тех или иных областях. А что мы видим в статистике на 12 сентября. В графе количество сбитых крылатых ракет за сутки ноль. Что-то какая-то постоянная нестыковка между ежедневной статистикой генерального штаба ЗСУ, и информацией о сбитых крылатых ракетах в новостях по ТВ, или информацией с тех или иных украинских телеграмм каналов. Причем я замечал что такое несоответствие происходит очень часто ( если речь идет о крылатых ракетах ).
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12.09.2022 17:07 Ответить
 
 