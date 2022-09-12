Общие боевые потери РФ с начала войны – около 52 950 человек, 243 самолета, 213 вертолетов, 2 168 танка, 1 269 артсистем и 4 640 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 сентября потери личного состава противника составляют около 52 950 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 52 950 (+300) человек ликвидировано,

танков - 2168 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 4 640 (+23) ед,

артиллерийских систем - 1269 (+6) ед,

РСЗО - 311 (+0) ед,

средства ПВО - 162 (+0) ед,

самолетов - 243 (+1) ед,

вертолетов - 213 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1),

крылатые ракеты – 216 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3463 (+18) ед,

специальная техника – 117 (+0).

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"Самые большие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях", - отметили в Генштабе.