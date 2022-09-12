Оккупанты на Юге пытаются вести переговоры о сдаче оружия, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска оказываются в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ.
Об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
По ее словам, отдельные подразделения армии захватчиков настроены вести переговоры с украинскими бойцами.
"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (оккупанты - ред.) сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", - пояснила Гуменюк.
Она добавила, что офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен оккупантам. Так, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и "выйти из боевой игры", поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как "спецоперацию".
"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда. ...Технику и вооружение оккупанты оставляют, а себя и подразделения эвакуируют на левый берег", - подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.
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Та й у Дніпро накидати - і потім збирати раків немов кабанів... 🦞🦞🦞
Кожен хто принесе відрізані яйця кадирівця, або "вагнерівця" - подвійна пайка "баланди"...
.Приклад? Будь-ласка.. відхід від Києва ,там ешелонами втікали але були направлдені на схід в лднрєрію
СЛАВА ЗСУ!!!
Гарантировать нормальные условия плена и еще подзаработают, тем более, что им не платят.
Все равно они не понимают, за что им тут умирать. Могут пропасть безвести и вообще семья без машины останется. Всем выгодно, кроме Уйла.
September 10 at 10:27 PM ·
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО
5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний
10-15 км: прикинь, механізований
15-20 км: та й&бана, танковий
20-25 км: &ля, ракетний
25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема
Ніякої пощади, обстрілювати, потім полон і концтабор для полонених кацапів, хай свома руками потім розміновують Українські міста і прибирають завали багатоповерхівок які вони зруйнували
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.