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Оккупанты на Юге пытаются вести переговоры о сдаче оружия, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российские оккупационные войска оказываются в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По ее словам, отдельные подразделения армии захватчиков настроены вести переговоры с украинскими бойцами.

"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (оккупанты - ред.) сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", - пояснила Гуменюк.

Она добавила, что офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен оккупантам. Так, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и "выйти из боевой игры", поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как "спецоперацию".

"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда. ...Технику и вооружение оккупанты оставляют, а себя и подразделения эвакуируют на левый берег", - подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

Также читайте: Россияне используют все пути, чтобы заставить жителей оккупированных территорий Украины уехать в РФ, - Human Rights Watch
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Топ комментарии
+58
Всіх ***** знищити! Кацапи повинні бути вбиті! Вони наших жінок і дітей гвалтувати, покидькі!
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12.09.2022 10:40
+44
Подсказываю парашникам пароль для начала переговоров о сдаче. И не фальшивить !!!
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12.09.2022 10:40
+39
довоевались))),а как же ламанш за 2 дня а тут какой то днепр переплыть не могут,слабачки
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12.09.2022 10:39
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довоевались))),а как же ламанш за 2 дня а тут какой то днепр переплыть не могут,слабачки
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12.09.2022 10:39 Ответить
а с каждым днем днепр все холоднее..
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12.09.2022 10:58 Ответить
і все ширший
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12.09.2022 14:22 Ответить
кляте НАТО води доливає?
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12.09.2022 14:43 Ответить
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12.09.2022 20:00 Ответить
і все глибший
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12.09.2022 23:16 Ответить
Якась туманна заява.
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12.09.2022 12:18 Ответить
не кожний кацап після вибухової хвилі долетить до середини Дніпра.
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12.09.2022 12:29 Ответить
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12.09.2022 12:35 Ответить
"Великие Понты" сдулись.
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12.09.2022 15:04 Ответить
Подсказываю парашникам пароль для начала переговоров о сдаче. И не фальшивить !!!
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12.09.2022 10:40 Ответить
Всіх ***** знищити! Кацапи повинні бути вбиті! Вони наших жінок і дітей гвалтувати, покидькі!
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12.09.2022 10:40 Ответить
залишити тільки фонд на обмін
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12.09.2022 10:43 Ответить
Фонд на відбудову. Крапка.
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12.09.2022 10:48 Ответить
Чому тільки на відбудову? А свиней годувати?
Та й у Дніпро накидати - і потім збирати раків немов кабанів... 🦞🦞🦞
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12.09.2022 12:32 Ответить
Українці свиней лайном не годують. Тому і сало саме краще в нас.
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12.09.2022 12:41 Ответить
Ваша правда )) Утім технічне сало (оте, що зовсім некузяве) ніхто не скасовував
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12.09.2022 13:40 Ответить
"элитный" обменный фонд это: кадыровцы, пилоты, старшие офицеры, вагнеровцы.. а такие как апачленцы с ДНРы и ЛНРы и нах никому не нужны
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12.09.2022 10:49 Ответить
Кадырова тоже на убой вскармливали.
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12.09.2022 11:05 Ответить
Цінність живих колдирівців порівняно з неживими дещо перебільшена.
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12.09.2022 11:27 Ответить
Не забувайте, шо кожен наступ ЗСУ - це втрати серед нашіх захисників. Як на мене - то нехай усі здаються - зброя та все інше - то на ЗСУ. А особовий склад - через фільтрацію місцевих мешканців та контррозвідників.
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12.09.2022 11:04 Ответить
Ніяка фільтрація. Вони всі поголовно контрактники. Тобто найманці. Йшли нищити українців за гроші. Так що ахвіцерів на будови чорноробами а рядових раків годувати
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12.09.2022 13:31 Ответить
Не треба гарячкувати, шановний пане. С раками слід поводитись уважніше. Рядових раків - рядовими, а перший та вищій сорти - ахвіцерами та єнаралами, відповідно
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12.09.2022 14:41 Ответить
"Нас не догонят!"
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12.09.2022 10:43 Ответить
Хай здаються...
Кожен хто принесе відрізані яйця кадирівця, або "вагнерівця" - подвійна пайка "баланди"...
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12.09.2022 10:49 Ответить
Передати через чрв хрест надувні матроси та розташувати на березі снайперів
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12.09.2022 10:57 Ответить
Ще на матрёшках можно переправитись вони ж з дерева, не потонуть.
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12.09.2022 15:06 Ответить
не факт..сложивши зброю,хоть і деморалізовані, але деякі можуть повернутись воювати..
.Приклад? Будь-ласка.. відхід від Києва ,там ешелонами втікали але були направлдені на схід в лднрєрію
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12.09.2022 11:06 Ответить
не повернуться тi хто в УКРАIНI зi зброею i полонi зають правду про усе про саму довгу армiю рф ***** буде ОРКОВ вбивати руками ЗСУ чи кадировцями на рефеi( 500 000+ родини )це свiдки його крiмiналу в Украiнi да й на рф полон зберегти «Життя» хай роблять ТРИЗУБ руки до гори
СЛАВА ЗСУ!!!
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12.09.2022 12:13 Ответить
Кліймо на сраці у вигляді тризуба! І це саме краще, що можна з ними зробити. А ще краще вбити.
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12.09.2022 13:41 Ответить
як підтвердження моїх слів...перехват..Пахнєт Гостомєлєм..значить він там воював."КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОЕЗЖАЮ МИМО ЭТИХ, ВОЕННЫХ МЕДИКОВ, ТАМ ПОСТОЯННО МЕШКИ-МЕШКИ..."https://www.youtube.com/watch?v=BYuvTvwoCgg
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12.09.2022 12:29 Ответить
Но, тем не менее, продолжают херачить ракетами с-300 по Николаеву, Запорожью, Вознесенску и т.д. Может, не нужно выдавать желаемое за действительное?
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12.09.2022 11:07 Ответить
Ну ймовірно, якщо такі переговори йдуть то здатись хочуть якісь підрозділи на передовій з хріновим постачанням. Ті оператори с300 все ж в кращих умовах.
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12.09.2022 11:27 Ответить
В принципе, можно даже выкупить у них все, чего нам не хватает.
Гарантировать нормальные условия плена и еще подзаработают, тем более, что им не платят.
Все равно они не понимают, за что им тут умирать. Могут пропасть безвести и вообще семья без машины останется. Всем выгодно, кроме Уйла.
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12.09.2022 11:07 Ответить
Нужно помнить Иловайск. Без комментариев.....
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12.09.2022 11:30 Ответить
ЗЕлених там не було, тому вони не в курсі. Вони тоді ще зливали наші колони сепарам і були проти "громадянської війни яку почав парашенка"...
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12.09.2022 11:43 Ответить
Затягують час, вони зараз всі сили кидають на збереження сухопутного коридору, женуть артилерію на лівий берег.
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12.09.2022 11:40 Ответить
В твіттері пишуть що вже полоненого кацапського генерала (той що в формі полковника був захоплений) вже віддали через Біласрусь. Якщо це правда, то цих під Херсоном теж відпустять, щоб "не злити" пуйла
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12.09.2022 11:42 Ответить
Юрій Гудименко
September 10 at 10:27 PM ·
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО
5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний
10-15 км: прикинь, механізований
15-20 км: та й&бана, танковий
20-25 км: &ля, ракетний
25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема

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12.09.2022 11:47 Ответить
Дивно, чого це їх керівництво за них так розпереживалось, мабуть там надто цінних кадрів зібралось. Навіть, отак без зброї їх відпустити, щоб їх знову озброїли ?...
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12.09.2022 12:01 Ответить
Не можна вірити лаптеногим кацам. Щоб зберегти життя вони будуть говорити що завгодно, а при першій же можливості стрельнуть у спину.
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12.09.2022 12:11 Ответить
"перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права". Ці тварі згадували про міжнародне право коли вбивали наших людей?
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12.09.2022 12:13 Ответить
Здача в полон або смерть! Іншого бути не може...
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12.09.2022 12:52 Ответить
А Бучу, Ірпінь, Маріупіль і інщі міста України рашисти щадили розбиваючи родоми і школи у прах ?
Ніякої пощади, обстрілювати, потім полон і концтабор для полонених кацапів, хай свома руками потім розміновують Українські міста і прибирають завали багатоповерхівок які вони зруйнували
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12.09.2022 13:10 Ответить
Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими безвести.
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12.09.2022 13:15 Ответить
Я б з ними, як вони під Іловайськом, але не хочеться опуститись до їхнього рівня. Тому... Випускати не можна, тільки полон, потім обмін і робота на демонтажі зруйнованого. Будувати вони навіть сральники не годні, а розібрати зруйноване згодяться.
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12.09.2022 14:47 Ответить
Якщо вони дійсно ведуть перемовини "цілими підрозділами" про здачу у полон то нашо про це патякати? Щоб їх "центр" швиденько випустив ще одну кримінально статтю за добровільну здачу чи "профілактично" пропустив через паяльник усіх командирів оркопідрозділів на півдні? Ну а якщо це звичайне IPSO, то нашо його направляти на українців через усі новинні стрічки? IPSO задумане сіяти моральний хаос у лавах ворога, НЕ одягати рожеві окуляри на себе....
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12.09.2022 15:43 Ответить
 
 