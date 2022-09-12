Зеленский не хочет переговоров с Путиным, потому что россияне только выдвигают ультиматумы
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Президент Украины Владимир Зеленский не планирует проводить переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, потому что россияне не готовы к конструктивным переговорам и готовы только ставить ультиматумы.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, не в его принципах начинать разговор с выдвигающим ультиматумы человеком.
"На сегодняшний день нет. Я не вижу ни одного желания с их (России. - Ред.) стороны, чтобы быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал - он (Путин. - Ред.) или кто-то другой . Это мой принцип - я не буду говорить с тем, кто ставит ультиматумы", - заявил президент Украины.
Зеленский добавил, что любые договоренности, которые могут быть достигнуты между сторонами, возможны только при условии полного вывода войск врага из Украины.
"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", - объяснил он.
"Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Смешные тупоголовые кацапы забывают, что и Ядерное Оружие (ЯО), которым они готовы ударить по Украине, НАТО, ЕС - находится в том же плачевном состоянии, что и их обоссаные вояки)
Как говорит Олег Шарп, "не может быть в государстве всё говняным, а армия - классной. Ну, не может!
Если туалеты говняные, СМИ говняные, технологии - хоть и украденные, но в российском исполнении - говняные, мозги пропитые и говняные, образование говняное, царь трижды говняный, то с какого перепугу армия должна быть супер-пупер, не говняной?
Она что, с другой планеты?
Она - лишь продукт прогнившего социума, который держится на пропаганде, лжи и углеводородах"
А-ха-ха-хахаа. Ви серйозно?
Фактично, 08 вересня у Рамштайні, всі учасники повинні були погодитись з необхідністю завдання Україною ударів по території РФ.
Така згода була отримана.
Все інше - було антуражем.
Shlomo Nagel
смотреть -- "Москва горить"
https://www.youtube.com/watch?v=FGT91FHfZoI
З Кримом і Донбасом включно
Росія вимагає визнати Крим російським Донбасу надати незалежність
На таке не піде жодний президент України адже це вважатиметься державною зрадою
якщо тривалий час воювати а згодом отримати ленд-ліз а він буде діяти щонайменше 2 роки
Тож на жодні умови Росії неможливо йти
то що , можна починати розмовляти з терористом і вбивцею вже сьогодні?
Повна маячня від потерпілого !!
Це до війни Зеленський міг хотіти, чи не хотіти. А зараз його війсковослужбовці, для яких він верховний головнокомандувач, гниють по концтаборах. Чи у вас як за паребріком: на полонених плювати?
Дмитрий Медведев✔
Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России.
683.6KviewsSep 12 at 09:20
Народ Украины хочет и БУДЕТ в НАТО и Европейском Союзе
А як же бути з «принципом» заглянути в очі х#йла? Чи з «принципом» зійдемось десь посередині? А брехати перед вторгненням - це пинцип?
І загалом, а чи є в нього взагалі якісь принципи, засновані на моралі і гідності?
І їх, на жаль, вестиме місцева московська агентура, а не ЗСУ.
-"Слухай дружбан, а давай ми в України будемо арендувати Крим і частину Донбасу, як раніше",
то мабуть Зе розтає як дівчинка на побаченні. Ціна за аренду буде скидкою на газ, а відбудову України доручать тому ж Абрамовичу, щоб він кинув 20 міліардів (з яких пловину освоє Зе команда), а інше пообіцяють дати пізніше.
А якщо туди прєдставлять укрАінскіє інтірєси знову поїдуть подоляки, арахамії, абрамовічі, які навіть посрати не можуть без підкилимних договорняків, то краще не треба.