Что белорусские военные думают о войне в Украине: Если РФ провально показала себя в наступлении, то в обороне от них нечего ждать
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Философия российской армии "у нас неисчерпаемые ресурсы" потерпела крах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, белорусское издание "Наша Ніва" опросило действующих офицеров Белорусской армии и Пограничного комитета о войне в Украине. Ранг опрошенных – от младших офицеров до полковника.
"Путин думал, что Украина не готова к такой войне, а оказалось, что это Россия не готова, - отмечает действующий полковник. - Идти завоевывать Украину без резервов и с таким широким фронтом…"
По словам военных РБ, философия российской армии "у нас неисчерпаемые ресурсы" потерпела крах.
"Ну да, может быть и неисчерпаемы, но одно дело их иметь, а другое - ими пользоваться. И уничтожение складов боеприпасов и путей их доставки - это уже практическая сторона. Без доступа к "неограниченным ресурсам" война скатилась до возни за поселки городского типа, что в "официальных источниках" выдается чуть ли не за битвы на Курской дуге", - говорят военные Беларуси.
"По факту, "вторую армию мира" остановили реактивные системы конца 90-х, и это, конечно, смешно, это издевательство над всей философией непобедимости российского оружия", - добавили в армии РБ.
Также, по словам военных, потерпело крах и утверждение о "лучшей в мире ПВО" российской армии.
"Если Россия провально показала себя в наступлении, то в обороне я бы от них ничего не ожидал", - говорит один из военных Беларуси.
"Украинцам будет и проще в атаке, и пропорции потерь в наступлении у них будут меньшие, чем у русских, которые не могут восстановить свои потери быстро, так как не имеют резервов. Это так и получается: русские два месяца берут село, потом за два дня его отдают. С точки зрения военного искусства и оперативной стратегии украинцы красавцы, желаю им сохранить больше жизней и выбить оккупантов так, чтобы раз и навсегда. Это их первая настоящая война за независимость", — сказал самый высокопоставленный из опрошенных офицеров ВС Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
- Тогда мы идём к вам !
До речі що там з Лиманом? так отож...
у подворотнего гопника.
а те, опитане, - безродні бариги-заробітчани на цепку у будці біля хати вусатого таргана-колгоспника
2004-вот украинци ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт всмєстє с ВСУ.
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
*
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»? - Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»! - А в чому між ними різниця? - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
А той перекинув його своїй білоруській рідні Образилися і перестали телефонувать!
ну думаю Усьо ..кіздец лукашенку.....Партизани....та ще й под Мінском..
Знайдіть партизана
September 10 at 10:27 PM ·
0-5 км в наступі: ми батальйон ТрО
5-10 км: о, ї&ать, ми вже мотопіхотний
10-15 км: прикинь, механізований
15-20 км: та й&бана, танковий
20-25 км: &ля, ракетний
25-30 км: Льоха, там ще «С-300» підари в кущах кинули, роби вигляд що не помітив, бо соляри нема