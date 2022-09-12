Экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина подозревают в госизмене и самовольном уходе с места службы, - Офис Генпрокурора
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Задержан бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По данным следствия, 24 февраля 2022 года начальник управления ВБ в Харьковской области по собственной инициативе начал действовать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины. Подозреваемый препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и не осуществлял функций и задач, возложенных на УСБУ в области защиты государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности Украины, а также совершил многоэтапные действия, направленные на устранение Председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей.
Кроме того, как сотрудник-военнослужащий СБ Украины, находясь в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения, самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области. Подозреваемый отстранился от выполнения боевых распоряжений командующего и выполнения задач, связанных с организацией контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности УСБУ в Харьковской области, а также участия этого подразделения в обороне Харькова в составе сил группировки войск "Харьков", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Напомним, ранее сообщалось, что Дудина, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержали и выдвинули подозрение.
В ГБР подтвердили задержание. В то же время Дудин заявил, что Татаров помогает ФСБ преследовать его по указанию члена партии "Слуга народа" Слюсарева.
Пожалуйста, подождите...
1) Якщо:
"За даними слідства, 24 лютого 2022 року начальник управління СБ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України."
чому його звільнили тільки в травні?
2) Чому підозра та затримання не в травні, а тільки зараз, хоча Дудін перебував у відомому місці і не збігав за кордон?
Не виключено, що Дудін мутний, але від цієї "справи" вже сморід зказухи на кілометри.
Справи по цих статтях можна порушити проти половини провладних діячів зеленої шобли!
Хоча, їх за що, вони ж дєрьмака ні в чому не звинувачують...
А Портнову за "розстрільні списки"?
А усім поголовно членам ОПЗЖ за колабораціоністську діяльність?
А батальйону Монако за розкрадання держвласності?
там, обоє - рябоє, шо Служба БізнесаУкраіни, шо - ЗЕцыцьки!!..
Державна зрада - це коли дають, наприклад, наказ розмінувати Чонгар або знімають клістрони з ПВО.
тут уже пів ЄС "розігнаних" панаєхала!! 😡😡😡😡
жалюгідний Найвеличнівшивий та його блдська-тупорила свита.. на превеликий жаль, особливо під час війни, вибір прикольних лохів
У будь-якому разі справа по такій посадовій особі СБУ - це можливість підняти максимум негативної інформації по всій системі СБУ. А там хай суд вирішує.
Якщо дудін правий, то кращої можливості розказати про корупцію в СБУ годі йому і шукати.
" ... почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України" В каких конкретно действиях заключалась эта "шкода"? ... гробовая тишина от Генпрокуратуры.
"... перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил ..." Как именно "перешкоджав"? ... гробовая тишина от Генпрокуратуры.
А вот это вообще шедевр: " ... не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету ..." Да по этой формулировке Зелю и всю его зеленую комарилью надо давно к стенке было поставить. Генпрокуратуру это не интересует?
И т.д. и т.п.
Голимая заказуха ручной Генпрокуратуре! Очередное доказательство отсутствия закона и права в Украине.
Бубочка своїх нє бросаєт, Дудіну не позаздриш
Чи він був на закордонному завданні?
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
35) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
36) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
37) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна.
38) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
@uspenovka19632
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Це ***** так салютує арешту полковника Дудіна,який НЕ здав Харків,як його до того схиляли очільник облНПУ тав облвоєнком.І,водночас,це така собі,"міні"-проекція того,що ***** збираються зробити із інфраструктурою великих міст України-ракет в нього ще вистачає для цього.
@uspenovka19632
А чого це,зе-боти,які тут 3 місяці поспіль волали про численні котли для русні,від 200-2000 і до 20000,внІзапнА замовкли?Бо Єрмак сказав Ша?!-йдуть перемовини про випуск оточених та притиснутих до Дніпра,20 тисяч орків,БЕЗ БК?!І ці ПЕРЕМОВИНИ вони вирішили заглушити Дудіним?