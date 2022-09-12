РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14178 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Война
8 715 57
война (46939) СБУ (18699) Харьковщина (4136) Офис Генпрокурора (2044) Дудин Роман (6)

Экс-руководителя СБУ в Харьковской области Дудина подозревают в госизмене и самовольном уходе с места службы, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

дудін

Задержан бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, 24 февраля 2022 года начальник управления ВБ в Харьковской области по собственной инициативе начал действовать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины. Подозреваемый препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и не осуществлял функций и задач, возложенных на УСБУ в области защиты государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности Украины, а также совершил многоэтапные действия, направленные на устранение Председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей.

Кроме того, как сотрудник-военнослужащий СБ Украины, находясь в подчинении командующего группировкой войск "Харьков", с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения, самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области. Подозреваемый отстранился от выполнения боевых распоряжений командующего и выполнения задач, связанных с организацией контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности УСБУ в Харьковской области, а также участия этого подразделения в обороне Харькова в составе сил группировки войск "Харьков", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что Дудина, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержали и выдвинули подозрение.

В ГБР подтвердили задержание. В то же время Дудин заявил, что Татаров помогает ФСБ преследовать его по указанию члена партии "Слуга народа" Слюсарева.

Смотрите также: Корректировала огонь и сдавала разработки стратегического оборонного предприятия: в Днепре разоблачена агентка ФСБ РФ. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+51
Брехня. Навіть якщо цей Дудін мутний. Чому брехня? Тому що йому пред'являють зелені, на яких взагалі клейма немає де поставити.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:09
+45
А Єрмаку за розмінований Чонгар, Азовське море та справу вагнера коли будуть справи?
А Портнову за "розстрільні списки"?
А усім поголовно членам ОПЗЖ за колабораціоністську діяльність?
А батальйону Монако за розкрадання держвласності?
показать весь комментарий
12.09.2022 11:12
+29
Розкидаються словами «державна зрада», бо самі зрадники. Відомий пропагандистський трюк перейнятий від рашистів, які нас називають фашистами в той час як самі були і є фашистами, а, може, і гіршими, ніж фашисти!
Державна зрада - це коли дають, наприклад, наказ розмінувати Чонгар або знімають клістрони з ПВО.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брехня. Навіть якщо цей Дудін мутний. Чому брехня? Тому що йому пред'являють зелені, на яких взагалі клейма немає де поставити.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:09 Ответить
Згоден з вами. Обидві сторони кажуть протилежне. І цього Дудіна я не знаю. Але знаю зелену владу. Після потоків брехні я не можу їм вірити. Так і хочеться риторично запитати: а судді хто? Тому вичікую. Подивимось. А може хтось більше в темі- то підкажуть.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:16 Ответить
єрмак, бо Дудін сказав, що рмак і татаров співпрацюють з фсб.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:20 Ответить
Слухав Дудіна. Слухав владу. Цей текст зараз використовують всі сторони (про працю на кремль). На жаль. Слово проти слова. Брехливе ДБР про невідомого діяча. Вірю, що згодом правда буде.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:26 Ответить
Слово проти слова, це не докази, що одного, що інших - емоційні соплі.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:30 Ответить
Так отож.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:31 Ответить
Навіть якщо його посадять, як було з Марченком, він багато цікавого розповість про ЗЕлених гнид, трохи згодом
показать весь комментарий
12.09.2022 11:46 Ответить
В цій справі є дві явних нестиковочки.

1) Якщо:
"За даними слідства, 24 лютого 2022 року начальник управління СБ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України."
чому його звільнили тільки в травні?
2) Чому підозра та затримання не в травні, а тільки зараз, хоча Дудін перебував у відомому місці і не збігав за кордон?

Не виключено, що Дудін мутний, але від цієї "справи" вже сморід зказухи на кілометри.
показать весь комментарий
12.09.2022 16:10 Ответить
Чистоі води брехня , на мій погляд 😠
показать весь комментарий
12.09.2022 11:10 Ответить
якщо ви знаєте громадянина Дудіна особисто ви повинні навести дані, що спростовують обвинувачення, це ваш обов'язок...
показать весь комментарий
12.09.2022 11:13 Ответить
Кому?
показать весь комментарий
12.09.2022 11:18 Ответить
наприклад, тут, в коментах, або у блозі, якщо владі не довіряє, треба щось робити, а інакше постраждає невинна людина, ви ж розумієте, як це серйозно...
показать весь комментарий
12.09.2022 11:23 Ответить
Це дуже серйозно. Тому і хочеться щось зрозуміти. Поки довіри до ДБР і влади не збільшилось.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:29 Ответить
Взагалі то це ДБР втікло у західні області. А потім стало паскудити. Спочатку на Танюшу Чорновіл і Пашинського. Потім на Кривоноса, тощо.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:36 Ответить
Харків не здали, як здали Херсон. Дивом... А може і Дудіним.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:35 Ответить
Цікаво, чи порушені відповідні справи відносно ментів та есбеушників херсонщини, відносно генерала Наумова?
Справи по цих статтях можна порушити проти половини провладних діячів зеленої шобли!
Хоча, їх за що, вони ж дєрьмака ні в чому не звинувачують...
показать весь комментарий
12.09.2022 11:12 Ответить
Як можна на наумова плохо смотреть, якщо він вивозив общак зебратви
показать весь комментарий
12.09.2022 11:46 Ответить
А Єрмаку за розмінований Чонгар, Азовське море та справу вагнера коли будуть справи?
А Портнову за "розстрільні списки"?
А усім поголовно членам ОПЗЖ за колабораціоністську діяльність?
А батальйону Монако за розкрадання держвласності?
показать весь комментарий
12.09.2022 11:12 Ответить
Це брехня! Його переслідують за тими мотивами, що і генерала Кривоноса. За супротив ворогу!
показать весь комментарий
12.09.2022 11:12 Ответить
А що там Чернігів? Де керівницво втекло і навіть своїм співробітникам патріотам, які залишилися боронити місто, зброї не видало. Мусили отримувати автомати в теробороні. Там ніхто не отримав підозри?
показать весь комментарий
12.09.2022 11:13 Ответить
це якийсь сюр... якщо була зброя, могли відкрити зброярні й озброюватись і не тільки самі, а не тероборону роззброювати.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:27 Ответить
іпала жаба гадюку....
там, обоє - рябоє, шо Служба БізнесаУкраіни, шо - ЗЕцыцьки!!..
показать весь комментарий
12.09.2022 11:13 Ответить
Обвинувачують у незаконній обороні Харкова?
показать весь комментарий
12.09.2022 11:14 Ответить
Розкидаються словами «державна зрада», бо самі зрадники. Відомий пропагандистський трюк перейнятий від рашистів, які нас називають фашистами в той час як самі були і є фашистами, а, може, і гіршими, ніж фашисти!
Державна зрада - це коли дають, наприклад, наказ розмінувати Чонгар або знімають клістрони з ПВО.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:14 Ответить
ДБР треба розганяти. Вони під час війни таких справ наробили що і перемоги ніколи не побачимо!
показать весь комментарий
12.09.2022 11:16 Ответить
е - ні!!!! судити сук, усіх до одного!!!! військовим народним трибуналом!!
тут уже пів ЄС "розігнаних" панаєхала!! 😡😡😡😡
показать весь комментарий
12.09.2022 11:19 Ответить
Докази потрібні,слова це проосто слова.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:16 Ответить
зеленські-дермаки-татарови гарячково шукають-призначають винних у своїх же ж, зелених, зрадах-про.бах..
жалюгідний Найвеличнівшивий та його блдська-тупорила свита.. на превеликий жаль, особливо під час війни, вибір прикольних лохів
показать весь комментарий
12.09.2022 11:20 Ответить
Пане Генпрокурор коли буде повидомлено про пiдозру у державнiй зрадi, Ермаку,Татарову?Кажи,будь ласка!
показать весь комментарий
12.09.2022 11:23 Ответить
Про дезжзраду хочу почути аргументи.... а самовільно покинути ввірений пост, це щось схоже на поступок-втечу бандюковича... це та ж сама зрада.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:23 Ответить
А хто його на посаду затвердив, Баканов чорт, чи від попередників залишився?
показать весь комментарий
12.09.2022 11:24 Ответить
А заодно арестовать ермака , татарова и еще кучу дерьма из СН.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:27 Ответить
Хто зна. Може, дудін є ниточка до баканова і наумова. Трохи дивно, що саме цих двох персонажів дудін у співробітництві з фсб не звинувачує.
У будь-якому разі справа по такій посадовій особі СБУ - це можливість підняти максимум негативної інформації по всій системі СБУ. А там хай суд вирішує.
Якщо дудін правий, то кращої можливості розказати про корупцію в СБУ годі йому і шукати.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:46 Ответить
Якщо щось знає то його прибють, це не Бурба який мав підтримку в ГУР,а також політиків і зовні
показать весь комментарий
12.09.2022 11:53 Ответить
то й добре! я не впевнений в правдивості слів того Дудіна, як не впевнений в обвинуваченнях. Правда десь посередині. Але ця справа та інші по факту дій службових осіб на початку війни дасть змогу дізнатись багато цікавого, багато чого випливе на поверхню так що ініціатори справ з ОП будуть не дуже раді....
показать весь комментарий
12.09.2022 11:53 Ответить
Скоро ми дізнаємось багато цікавого про Єрмака.
показать весь комментарий
12.09.2022 12:01 Ответить
Наче нас можна чимось здивувати або ми чогось не знаєм, за що можна на довічне ув'язнити....
показать весь комментарий
12.09.2022 15:17 Ответить
Обращает на себя внимание, что в сообщении от Генпрокуратуры нет ни одного конкретного подтверждения и обстоятельств. Набор штампов для обвинения кого угодно и в чем угодно.

" ... почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України" В каких конкретно действиях заключалась эта "шкода"? ... гробовая тишина от Генпрокуратуры.
"... перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил ..." Как именно "перешкоджав"? ... гробовая тишина от Генпрокуратуры.
А вот это вообще шедевр: " ... не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету ..." Да по этой формулировке Зелю и всю его зеленую комарилью надо давно к стенке было поставить. Генпрокуратуру это не интересует?
И т.д. и т.п.

Голимая заказуха ручной Генпрокуратуре! Очередное доказательство отсутствия закона и права в Украине.
показать весь комментарий
12.09.2022 12:03 Ответить
100500
показать весь комментарий
12.09.2022 12:18 Ответить
а квартальный пдорас баканов белый и пушистый?
показать весь комментарий
12.09.2022 12:07 Ответить
Можна було б повірити, що Дуді зрадник, але Зєрмаківська ОПа вирішила заарештувати його під шумок добрих новин з Харківської обл., коли вся увага наріду сконцентрована на смажених орків. Тому така манера арешту смердить кремлівською методичкою і заказухою. Дудін декілька місяців тому робив відеопослання великому гамнокомандуючому, от тепер за нього і взялися кремлівські щурі.
показать весь комментарий
12.09.2022 12:10 Ответить
Це той Дудін що правду написав як Синєгубов з колєгамі 27 днів бухав з 24 лютого у Харкові на квартирі рига і думали чи здаватися їм кацапам, потім прийшли до СБУ узнати з ким вони воюють і зробити "штаб визволення Харкова", на той момент Північна Салтівка була вже в руїнах.
Бубочка своїх нє бросаєт, Дудіну не позаздриш
показать весь комментарий
12.09.2022 12:36 Ответить
Очильника СБУ, Баканова, не було в країні майже місяць. Де справа?

Чи він був на закордонному завданні?
показать весь комментарий
12.09.2022 12:39 Ответить
А що у Зе клоунів немає претензій до СБУ Херсона яке разом з сімями як раз перед 24 лютим виїхало в сторону ЄС ?
показать весь комментарий
12.09.2022 12:43 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
35) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
36) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
37) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна.
38) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показать весь комментарий
12.09.2022 12:47 Ответить
про вагнеривців вже забули. про размінування Чонгара, наумова, оман, трухіна, бойко, коломийського, офшори зеленського, напади на волонтерів, пограбування гумдопомоги у Запоріжжі і ще багато чого забули. влада розгоняє нову новину, щоб забути старі.
показать весь комментарий
12.09.2022 12:50 Ответить
а що там з "друзякою" Бакановим?
показать весь комментарий
12.09.2022 13:23 Ответить
У ЗЕлених зрадник зрадником поганяє
показать весь комментарий
12.09.2022 13:45 Ответить
ну от, і свій на 300% генпрокурор приєднався до флешмобу ДБР
показать весь комментарий
12.09.2022 13:49 Ответить
Щось я не пригадаю, що так цькували Баканова, який зробив те ж саме.
показать весь комментарий
12.09.2022 14:11 Ответить
а что, и так можно брехать?
показать весь комментарий
12.09.2022 14:12 Ответить
А ти проти себе вже ст.ККУ знайшов-гнида?
показать весь комментарий
12.09.2022 14:27 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

27 мин

Це ***** так салютує арешту полковника Дудіна,який НЕ здав Харків,як його до того схиляли очільник облНПУ тав облвоєнком.І,водночас,це така собі,"міні"-проекція того,що ***** збираються зробити із інфраструктурою великих міст України-ракет в нього ще вистачає для цього.
показать весь комментарий
12.09.2022 14:55 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

А чого це,зе-боти,які тут 3 місяці поспіль волали про численні котли для русні,від 200-2000 і до 20000,внІзапнА замовкли?Бо Єрмак сказав Ша?!-йдуть перемовини про випуск оточених та притиснутих до Дніпра,20 тисяч орків,БЕЗ БК?!І ці ПЕРЕМОВИНИ вони вирішили заглушити Дудіним?
показать весь комментарий
12.09.2022 15:01 Ответить
Яка одухотворенна пика!!Захищав західні кордони України...Я йому вірю...
показать весь комментарий
12.09.2022 16:20 Ответить
 
 