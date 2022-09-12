Оккупанты пытаются отойти с Харьковщины на территорию РФ, занимаются мародерством, грабят школы, - разведка

На Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления украинских Сил Обороны оккупанты пытаются скрыться вглубь временно захваченных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО, часть из них пытается перейти границу с РФ и выехать на территорию Белгородской области.

Во время побега военные РФ занимаются массовым мародерством, загружая на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды.

В одном из сел оккупанты угнали автобус и покинули в 6 километрах. В нем обнаружено 36 тел оккупантов.

"Личному составу подразделений так называемой "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города, из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива. Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация - об успешном наступлении рашистов", - отметили в ГУР МО.

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