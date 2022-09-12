РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14178 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
13 453 27
война (46939) разведка (4005) Харьковщина (4136)

Оккупанты пытаются отойти с Харьковщины на территорию РФ, занимаются мародерством, грабят школы, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист

На Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления украинских Сил Обороны оккупанты пытаются скрыться вглубь временно захваченных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО, часть из них пытается перейти границу с РФ и выехать на территорию Белгородской области.

Во время побега военные РФ занимаются массовым мародерством, загружая на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды.

В одном из сел оккупанты угнали автобус и покинули в 6 километрах. В нем обнаружено 36 тел оккупантов.

"Личному составу подразделений так называемой "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города, из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива. Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация - об успешном наступлении рашистов", - отметили в ГУР МО.

Смотрите также: Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол, - Резников. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Юрій Гудименко

27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.

Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.

Це повна фігня. І фігня небезпечна.

Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.

Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?

Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.

І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.

Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.

Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.

І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.

І наша стратегія має бути простою.

1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.

2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.

3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.

4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.

Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.

Терористів знищують. Крапка.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:41
+15
хуже всего, что уничтожением украинских книг занимались местные жители коллаборанты
показать весь комментарий
12.09.2022 11:23
+15
показать весь комментарий
12.09.2022 11:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...виявлено 36 тіл окупантів." Джерело: https://censor.net/ua/n3366548
А що сталось? Массове самогубство за закликом Марії Деві Хрістос?
показать весь комментарий
12.09.2022 11:20 Ответить
напевне їм допомогли усвідомити те, що вони накоїли в Україні, самим би їм було складно...
показать весь комментарий
12.09.2022 11:30 Ответить
вивозили тіла
показать весь комментарий
12.09.2022 11:45 Ответить
ну з розповіді виглядає так, що вони просто вивозили тіла загиблих. Бо не говориться, що автобус був знищений чи обстріляний
показать весь комментарий
12.09.2022 11:58 Ответить
Мабуть було мало пального Скільки могли - вивозили трупи в транспорті, який не було жаль - бо чужий А потім кинули! (Колись, у якійсь з книжок, вичитав пісню золотошукачів, які через пустелю їдуть з вантажем здобутого золота І у кожному куплеті вони щось кидають по дорозі чи втрачають В кінці кінців у останньому куплеті пісок заносить кістяк останнього, що прожив довше всіх!)
показать весь комментарий
12.09.2022 12:56 Ответить
Так відступали і їхні брати по розуму фашисти.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:20 Ответить
Берите книги на украинском языке, скоро он для вас станет родным.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:21 Ответить
хуже всего, что уничтожением украинских книг занимались местные жители коллаборанты
показать весь комментарий
12.09.2022 11:23 Ответить
Так вони й своєю мовою не вміють читати
показать весь комментарий
12.09.2022 11:24 Ответить
Есть хорошая книга воспоминаний "Крутой маршрут" писательницы Евгении Гинзбург, матери писателя Василия Аксенова, о ее зековских годах.
И там мне запомнился такой характерный эпизод.
Когда из Москвы отправляли очередной этап на Север, старые, опытные зеки наставляли молодых - Когда будете проезжать Вологодскую область, заступит вологодский наряд. С ними будьте осторожны, они быструю речь не понимают и поэтому начинают сильно злиться. С ними надо медленно-медленно...
показать весь комментарий
12.09.2022 11:33 Ответить
не родним ,а розмовним.Як англійська.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:30 Ответить
А хочете анекдот про Путіна. Потрапив до раю. Десь через рік проситься на Землю подивитися як живе його срусскій народ. Боги його випустили на пару годин. Ото іде Масквою Арбатом. Глип пивбар зайшов та замовив пива.Пє та й пита бармена як тут справи. А той у відповідь Усьо в порядке. А Крим наш? Та наш, А Украина? Теж наша.А Європа? Теж наша. Ну то сколько с меня за піво---16 ГРИВЕНЬ
показать весь комментарий
12.09.2022 13:26 Ответить
Мюллер выглянул в окно. По улице шел Штирлиц, ведя на поводке крохотную, зеленую с оранжевыми полосками, шестиногую собачонку. "Странно, - подумал Мюллер, - этого анекдота я еще не знаю..."
показать весь комментарий
12.09.2022 14:36 Ответить
От якби розвідка знайшла б й знищила б, наприклад, пушиліна, то було б новиною, а так лише інформаційний шум. Мов хтось не знає, що рашисти є вродженими мародерами!
показать весь комментарий
12.09.2022 11:27 Ответить
Дикуни
показать весь комментарий
12.09.2022 11:28 Ответить
Я так розумію де немає кадирівців там вони спокійно відходять , уходять , тікають і т д
Де є кадир.. там вони кацапів вбивають за відступ ?
показать весь комментарий
12.09.2022 11:30 Ответить
Так, називається "прориватися з боєм"
показать весь комментарий
12.09.2022 11:33 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 11:31 Ответить
Є фільм "Кулі справедливості". Трешак, виробництво Болгарії і Казахстану.
Так там є отакі, як на картанці, "свинорили".
За сюжетом - генетично модифіковані люди.
Любителям апокаліптичних сюжетів раджу подивитись.
ОБОВ'ЯЗКОВО дотерпіти до кінця!
показать весь комментарий
12.09.2022 11:42 Ответить
Одічалиє тікають з унітазами напєрєвєс. Кончені істоти.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:34 Ответить
Господи, твоя воля! "Друга армія" світу - веде себе як саранча на полі!
показать весь комментарий
12.09.2022 11:35 Ответить
ДЫНЫРЫ и ЛЫНЫРЫ в плен не брать а расстреливать на хер, как обменный фонд они кацапам не нужны а нам не не фиг этих предателей кормить!!!! Не хотели пойти против кацапни в 14 году крича - это не наша война а проти Украины подняли оружие и не верьте этим плачящим подонкам которые сейчас попадают к нам в плен!!!!! Автоматной очередью в голову и как говорил "классик" (сталин) - НЭТ ЧЭЛОВЕКА.,НЭТ ПРОБЛЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.09.2022 11:38 Ответить
Юрій Гудименко

27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.

Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.

Це повна фігня. І фігня небезпечна.

Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.

Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?

Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.

І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.

Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.

Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.

І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.

І наша стратегія має бути простою.

1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.

2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.

3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.

4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.

Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.

Терористів знищують. Крапка.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:41 Ответить
В них почався Броунівськии рух.
показать весь комментарий
12.09.2022 11:48 Ответить
Голодранці кацапські і тупе бидло , а не вояки , про це стало відомо нам , коли вони стояли під Києвом 😠
показать весь комментарий
12.09.2022 12:02 Ответить
Не моє. Хочу сказати москалям,яким не подобалися наші підручники по історії: нові вам не сподобаються ще більше.
показать весь комментарий
12.09.2022 14:37 Ответить
 
 