В ЕС вступило в силу решение о приостановлении упрощенного визового режима с РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В понедельник, 12 сентября, вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Теперь виза в Евросоюз обойдется для граждан РФ в 80 евро вместо 35.
Консульства будут принимать решение о том, давать россиянам визы или не давать, в течение 15-45 дней, а не 10, как было раньше.
Также заявители на получение визы должны будут предоставить больший список документов.
В ЕС считают, что приостановление действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией существенно сократит количество виз, выдаваемых россиянам для поездок в страны Шенгенской зоны.
ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.
Напомним, 9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Пожалуйста, подождите...
27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.
Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.
Це повна фігня. І фігня небезпечна.
Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.
Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?
Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.
І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.
Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.
Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.
І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.
І наша стратегія має бути простою.
1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.
2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.
3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.
4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.
Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.
Терористів знищують. Крапка.
Здається влада залишає собі чорний хід для сріальчиків та культурних обмінів.
замість стімулювання єміграції росіян та вивоза ними грошей з паРаші прийняли рішення щоб росіян та грошей залишилося у ***** більше
1. Відмова від визнання РФ державою - спонсором тероризму
2. Відмова від встановлення максимальної цени на газ
Хто зампамив - той кацап!
Курво! ти за рускій мір тут спамиш?
Раніше це треба було робити. Ці таргани русаки вже розбіглися по всьому ЄС , а незабаром почнуть сєять рускій мір.
Виходь, підлий трус! Драцца будєм!
Єрьомін! Ти там вапше іпанутий на всю голову антисеміт та *******? Ти якого біса мене спамиш, придурок. Зараз у лазню підеш. Це ж порушення правил сайту, якщо ти не в курсі.
Виходь з відкритим забралом, нє сци!