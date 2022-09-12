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Новости За рубежом
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виза (1225) Россия (91316) визовый режим (484) Евросоюз (15905)

В ЕС вступило в силу решение о приостановлении упрощенного визового режима с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

паспорт,рф

В понедельник, 12 сентября, вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь виза в Евросоюз обойдется для граждан РФ в 80 евро вместо 35.

Консульства будут принимать решение о том, давать россиянам визы или не давать, в течение 15-45 дней, а не 10, как было раньше.

Также заявители на получение визы должны будут предоставить больший список документов.

В ЕС считают, что приостановление действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией существенно сократит количество виз, выдаваемых россиянам для поездок в страны Шенгенской зоны.

Также читайте: Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

Напомним, 9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
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Топ комментарии
+27
Юрій Гудименко

27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.

Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.

Це повна фігня. І фігня небезпечна.

Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.

Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?

Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.

І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.

Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.

Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.

І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.

І наша стратегія має бути простою.

1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.

2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.

3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.

4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.

Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.

Терористів знищують. Крапка.
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12.09.2022 11:40
+14
Ось коли новий президент розблокує фінансування ракетної програми, тоді у нас і вироблятимуть ракети великої дальності і зможемо давати адекватну відповідь.
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12.09.2022 11:46
+11
Може європейці і не розуміють, але майже 100 % забіглих до них скозлів зневажають їх і їхні країни. Вони вважають, що все це добро побудовано за росєйкін рахунок.
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12.09.2022 11:43
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Юрій Гудименко

27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.

Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.

Це повна фігня. І фігня небезпечна.

Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.

Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?

Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.

І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.

Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.

Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.

І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.

І наша стратегія має бути простою.

1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.

2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.

3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.

4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.

Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.

Терористів знищують. Крапка.
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12.09.2022 11:40 Ответить
українці розуміють--що це як Ізраїль ,постійні обстріли
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12.09.2022 11:46 Ответить
Ось коли новий президент розблокує фінансування ракетної програми, тоді у нас і вироблятимуть ракети великої дальності і зможемо давати адекватну відповідь.
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12.09.2022 11:46 Ответить
згоден, але наш мудрий нарід 73% вибере того, який і закрив ту ракетну програму. голобородько рулить, тому що шашлики, асфальт, 95 квартал, буде смішно і головне-какая разница. оце і є та головна проблема в Україні.
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12.09.2022 12:36 Ответить
Та ніхто так не думає. Це зрозуміло як ніколи
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12.09.2022 12:03 Ответить
так їм і треба. нехай одразу навчаться по людські себе вести
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12.09.2022 11:40 Ответить
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12.09.2022 11:57 Ответить
а в Україні ні...
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12.09.2022 11:43 Ответить
Офіційно ні, але фактично так.
Здається влада залишає собі чорний хід для сріальчиків та культурних обмінів.
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12.09.2022 11:44 Ответить
закликуняріть всіх, а самим не робити - це буба.
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12.09.2022 11:50 Ответить
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12.09.2022 11:58 Ответить
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12.09.2022 11:59 Ответить
вони цю несмішну рояль вже три з половиною роки грають в Україні своїми кривозеленими членами....
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12.09.2022 12:07 Ответить
За то лисий п..дор і отримав орден.
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12.09.2022 12:17 Ответить
Може європейці і не розуміють, але майже 100 % забіглих до них скозлів зневажають їх і їхні країни. Вони вважають, що все це добро побудовано за росєйкін рахунок.
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12.09.2022 11:43 Ответить
ВСЄ в Мухосранск
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12.09.2022 11:44 Ответить
неправильне рішення, пішли на зустріч *****
замість стімулювання єміграції росіян та вивоза ними грошей з паРаші прийняли рішення щоб росіян та грошей залишилося у ***** більше
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12.09.2022 11:44 Ответить
з того, що я можу пригадати на користь ***** крім цього рішення за останній тиждень:

1. Відмова від визнання РФ державою - спонсором тероризму
2. Відмова від встановлення максимальної цени на газ
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12.09.2022 12:28 Ответить
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12.09.2022 13:04 Ответить
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12.09.2022 11:47 Ответить
Обережно, двері зачиняються. (Оголошення в громадському транспорті)
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12.09.2022 11:49 Ответить
Так, идiотiв треба тримати за парканом!
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12.09.2022 11:53 Ответить
Раніше це треба було робити. Ці таргани русаки вже розбіглися по всьому ЄС , а незабаром почнуть сєять рускій мір.
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12.09.2022 11:55 Ответить
Раніше це треба було робити. Ці таргани русаки вже розбіглися по всьому ЄС , а незабаром почнуть сєять рускій мір.

Хто зампамив - той кацап!
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12.09.2022 12:09 Ответить
Спамщік! На кого працюєш?

Курво! ти за рускій мір тут спамиш?

Раніше це треба було робити. Ці таргани русаки вже розбіглися по всьому ЄС , а незабаром почнуть сєять рускій мір.
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12.09.2022 12:18 Ответить
Спамщик!

Виходь, підлий трус! Драцца будєм!

Єрьомін! Ти там вапше іпанутий на всю голову антисеміт та *******? Ти якого біса мене спамиш, придурок. Зараз у лазню підеш. Це ж порушення правил сайту, якщо ти не в курсі.
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12.09.2022 12:46 Ответить
Спамшик!

Виходь з відкритим забралом, нє сци!
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12.09.2022 12:54 Ответить
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12.09.2022 11:57 Ответить
 
 