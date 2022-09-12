В ЕС вступило в силу решение о приостановлении упрощенного визового режима с РФ

В понедельник, 12 сентября, вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь виза в Евросоюз обойдется для граждан РФ в 80 евро вместо 35.

Консульства будут принимать решение о том, давать россиянам визы или не давать, в течение 15-45 дней, а не 10, как было раньше.

Также заявители на получение визы должны будут предоставить больший список документов.

В ЕС считают, что приостановление действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией существенно сократит количество виз, выдаваемых россиянам для поездок в страны Шенгенской зоны.

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ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

Напомним, 9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.