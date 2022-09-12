Две системы ПВО IRIS-T Германия передаст Украине до конца года, еще две - в начале следующего, - посол Фельдгузен

Германия планирует поставить Украине две системы ПВО IRIS-T до конца этого года, а в начале следующего – еще две.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио НВ заявила посол ФРГ Анка Фельдгузен.

"Я очень рада, что мы будем передавать четыре такие системы (IRIS-T. - Ред.). Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая позже, в начале нового года", - отметила дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Берлин в восторге от наступления ВСУ", - посол Германии Фельдгузен