Две системы ПВО IRIS-T Германия передаст Украине до конца года, еще две - в начале следующего, - посол Фельдгузен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия планирует поставить Украине две системы ПВО IRIS-T до конца этого года, а в начале следующего – еще две.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио НВ заявила посол ФРГ Анка Фельдгузен.
"Я очень рада, что мы будем передавать четыре такие системы (IRIS-T. - Ред.). Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая позже, в начале нового года", - отметила дипломат.
Топ комментарии
+25 Юрий Петров 33876dd3
показать весь комментарий12.09.2022 12:22
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий12.09.2022 12:20
+17 FT FT
показать весь комментарий12.09.2022 12:25
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США це розуміють і якщо наша Влада не затупить, то Україна отримає статус "Прямого Союзника" на все життя - це навіть краще ніж просто бути в НАТО бо ВПК США буде працювати на Україну!
Сподіваюся, що минуле повинне навчити і заставе зробити висновки та не робити більше помилок!
С чего ты взял, что немцы или французы нам должны? Ты сильно переймався долею боснійців, хорватів, лівійців, сірійців? Только сейчас, слышишь, только сейчас до элит в Европе начинает доходить, что рф-экзистециальная угроза. И пока это -ТОЛЬКО НАЧАЛО ПРОЦЕССА.
2. А где наше ПВО? Почему никто не закупал ни снаряды, 122 и 152, не выделял деньги даже на Стугны, не говоря уже за полноценное финансирование Вильхи М.
3. Кто мешал героям из ОПы и Кабмина еще в феврале начать размещать заказы на Рейн-Металле на производство танков, самоходок , ПВО?
4. Лозунги-классная штука для трибуны партсобрания или для цырка. Для реальных дел нужны не лозунги, а работа чиновников и населения. А лозунги потом на вечерах памяти толкать будете.
Если таких вооружений, плюс ракет, способных достать ЧФ, поставить вовремя, то до конца года война закончится. Но эти точно знают, что нет. Почему-то.
Помогут разве что от ракет.
1. У нас есть IRIS-T, но мы не хотим их передавать Украине, чтобы не ссориться с Путлером. Поэтому будем оттягивать передачу как можно дольше.
2. У нас есть IRIS-T, но очень мало. Поэтому заказали на заводе и по мере их изготовления будем передавать в Украину.
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели.
Что за нае... ?
От я і думаю, може їм потяги під укіс почати тут пускати і класти записки "це вам за расєю". Може тоді роздупляться собаки?