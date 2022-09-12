Оккупанты пытаются перебросить резервы к Херсону, но ВСУ контролируют переправы, - разведка Великобритании

Огневой контроль Вооруженных сил Украины над переправами через Днепр не позволяет российским захватчикам перебросить достаточные резервы на правобережье Херсонщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании в твиттере.

По информации министерства, вблизи Херсона "Россия, вероятно, пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта", однако "импровизированный понтонный мост, который Россия начала возводить более двух недель назад, остается незавершенным".

В Минобороны Великобритании отметили, что "украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может отремонтировать поврежденные мосты".

Также в министерстве отметили контрнаступление украинских военных в Харьковской области, подчеркнув, что начиная с 7 сентября, Украина освободила территорию вдвое большую по площади, чем Лондонская агломерация.

"Быстрые украинские успехи имеют значительные последствия для общего оперативного плана России. Большинство ее сил в Украине, скорее всего, вынуждены отдавать приоритет экстренным оборонным действиям. И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще ухудшится", - добавили в Минобороны Великобритании.

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