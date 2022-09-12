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Оккупанты пытаются перебросить резервы к Херсону, но ВСУ контролируют переправы, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,херсонська

Огневой контроль Вооруженных сил Украины над переправами через Днепр не позволяет российским захватчикам перебросить достаточные резервы на правобережье Херсонщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании в твиттере.

По информации министерства, вблизи Херсона "Россия, вероятно, пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта", однако "импровизированный понтонный мост, который Россия начала возводить более двух недель назад, остается незавершенным".

В Минобороны Великобритании отметили, что "украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может отремонтировать поврежденные мосты".

Также в министерстве отметили контрнаступление украинских военных в Харьковской области, подчеркнув, что начиная с 7 сентября, Украина освободила территорию вдвое большую по площади, чем Лондонская агломерация.

"Быстрые украинские успехи имеют значительные последствия для общего оперативного плана России. Большинство ее сил в Украине, скорее всего, вынуждены отдавать приоритет экстренным оборонным действиям. И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще ухудшится", - добавили в Минобороны Великобритании.

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Топ комментарии
+7
Оккупанты пытаются перекинуть резервы, им нужно врем, времени нет, оккупанты голодают, нет топлива, снарядов. Вот для этой цели Путин просит Эрдогана организовать переговоры, чтобы у него было время. Кацапские хитрости, коварство. Но наши защитники отправят до Кобзона всю эту группировку.
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12.09.2022 12:31
+6
Ковальчук нічим не гірший Сирського. Обстановка інша. Кацапи запхали на Херсонщину самі боєздатні частини, що мали. Їх там велика концентрація. Відповідно і тактика інша. Без постачання вперед не підуть, на інших напрямках не нашкодять і з часом виздихають.
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12.09.2022 12:51
+5
Кадыров анонсировал Тик-Ток наступление по всему фронту
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12.09.2022 12:16
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Кадыров анонсировал Тик-Ток наступление по всему фронту
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12.09.2022 12:16 Ответить
силой духа будут преодолевать натовское оружие)))....єтот клоун похлеще однояйцевого медведева будет)))
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12.09.2022 12:19 Ответить
Кадирка вже відпрацьований матеріал.
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12.09.2022 12:22 Ответить
я серьйозно це не прикол
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12.09.2022 12:28 Ответить
Щось він там натякав що вже втомився і потрібно відпочити.
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12.09.2022 12:31 Ответить
ні ні сьогодні заявивщо повертає своїх овцейобів на фронт) напрягтись мають кацапи адже Кадирівці їдуть як загрядотряди
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12.09.2022 12:34 Ответить
Доїдять мабуть, ****** кацапські, наші херсонські кавуни врожаю 2022...
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12.09.2022 12:25 Ответить
Не хай жеруть в перший і останній раз.
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12.09.2022 12:28 Ответить
Все одно жалко, бо кавуни зараз надто дорогі.
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12.09.2022 12:41 Ответить
Оккупанты пытаются перекинуть резервы, им нужно врем, времени нет, оккупанты голодают, нет топлива, снарядов. Вот для этой цели Путин просит Эрдогана организовать переговоры, чтобы у него было время. Кацапские хитрости, коварство. Но наши защитники отправят до Кобзона всю эту группировку.
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12.09.2022 12:31 Ответить
Nexociu kogo to iz generalov juznogo napravlenija obydet,no xotelos bi uvidet rukovodstvo generala Sirskogo takze i na etom napravlenije
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12.09.2022 12:43 Ответить
Ковальчук нічим не гірший Сирського. Обстановка інша. Кацапи запхали на Херсонщину самі боєздатні частини, що мали. Їх там велика концентрація. Відповідно і тактика інша. Без постачання вперед не підуть, на інших напрямках не нашкодять і з часом виздихають.
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12.09.2022 12:51 Ответить
.Kovalcuk eto 80 brigadojon rukovodil ja znaju,eto odna iz lucix vasix,.Sirski on s NATO sistemoj uze s 2013 goda kazetsia poznokolisia.Ja tolko smotriu na rezultat,ponimaju Cherson mozet i zobrali blizkrikom jesli do etogo bi presa molcala i kacapi nepodveli lucyje svoji brigadi.No kak bi xotelos ego vzgliada imeno Sirskogo
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12.09.2022 13:01 Ответить
Ти не думав, що кричали про наступ саме для того, щоб їх там зібрати і відрізати?
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12.09.2022 13:34 Ответить
Алчевськ UA @AlchevskUA
Добрі новини з Півдня. російські підрозділи шукають контакти з українськими для проведення перемовин щодо здачі, - Наталія Гуменюк, начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил Оборони «Південь».
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12.09.2022 13:25 Ответить
 
 