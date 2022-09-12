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"Азов" запретил изготавливать продукцию с изображением шевронов полка без согласования командования

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов

Полк "Азов" запретил субъектам хозяйственной деятельности изготавливать продукцию с изображением шеврона полка без согласования с командованием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в командовании полка в телеграм.

"Сообщаем следующее: отдельный отряд специального назначения "Азов", согласно приказу МВД Украины от 14.11.2014 #1235, входит в состав воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

Изображение шеврона полка "Азов" официально зарегистрировано в Украинском институте интеллектуальной собственности (УКРПАТЕНТ) как знак для товаров и услуг в Украине.

Полк "Азов" как правообладатель строго запрещает субъектам хозяйственной деятельности любой формы собственности осуществлять печать и изготовление продукции с изображением шеврона полка "Азов" или шеврона батальона "Азов" без согласования с командованием", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+12
підтримую , не можна заробляти не Героях
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12.09.2022 12:52
+8
Азов виключно повинен заробляти на цьому, кошти ************ для підтримки сімей загиблих Героїв, реабілітації поранинех, ініціативи ветеранів.
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12.09.2022 13:01
+6
Азов став модним і його шеврон ліплять куди завгодно, хоч на труси. Реклама двигун торгівлі.
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12.09.2022 12:54
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підтримую , не можна заробляти не Героях
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12.09.2022 12:52 Ответить
Азов виключно повинен заробляти на цьому, кошти ************ для підтримки сімей загиблих Героїв, реабілітації поранинех, ініціативи ветеранів.
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12.09.2022 13:01 Ответить
Азов став модним і його шеврон ліплять куди завгодно, хоч на труси. Реклама двигун торгівлі.
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12.09.2022 12:54 Ответить
Він і до того був модним.
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12.09.2022 13:26 Ответить
зелю теж ліплять, але він не забороняє ))
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12.09.2022 13:30 Ответить
не користується попитом
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12.09.2022 14:17 Ответить
кстати а что там ярош с правым сектором?....вообще в инфополе не появляеться
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12.09.2022 15:24 Ответить
Для цього є фейсбук.
А взагалі як і всі нормальні - без піару спокійно роблять свою справу.
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12.09.2022 15:42 Ответить
Ярош при справі
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12.09.2022 18:07 Ответить
Піски і т.д. героїчно боронять уже 7 місяців не пустили рашку ні на грам
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12.09.2022 20:06 Ответить
 
 