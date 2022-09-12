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Немецкие политики призывают Шольца предоставить Украине танки и БМП: Сейчас не время для колебаний

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Немецкие законодатели и другие политики призывают канцлера Олафа Шольца снять запрет на поставку Вооруженным Силам Украины основных боевых танков Leopard и боевых машин пехоты Marders, ведь они нужны для быстрого освобождения захваченных РФ территорий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что "нынешнее продвижение ВСУ и первые отвоеванные районы на востоке говорят о боевой мощи Украины и безоговорочной воле вернуть захваченное Россией".

"Имеет решающее стратегическое значение, чтобы Запад сейчас и немедленно поставил Украине дополнительную военную технику и тяжелое вооружение. Сейчас не время для прокрастинации и колебаний. В этой новой фазе войны Украине нужно оружие, которое позволит ей освобождать территории", – сказала она.

Читайте: "Берлин в восторге от наступления ВСУ", - посол Германии Фельдгузен

Эксперт по внешней политике СДПГ Майкл Рот также высказался за скорую поддержку ВСУ новым оружием: "Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро координировать свои действия и адаптировать свои поставки к новой ситуации".

Ввиду последних успехов ВСУ лидер Партии зеленых Омид Нурипур призвал нарастить поставки немецкого оружия Киеву: "Все в правительстве знают, что можно сделать больше. Оно [вооружение] должно поставляться не только по "обмену кольцами", но и, по возможности, непосредственно со складов Бундесвера и промышленности. Мы должны сосредоточиться на потребностях Украины. Именно сейчас, пока не наступила зима, мы должны поддержать Украину в освобождении как можно большей части своей страны".

Вместе с тем Нурипур солидарен с Шольцем в том, что в отношении танков Leopard "мы должны двигаться вместе с нашими союзниками, это важнее, чем споры об отдельных системах вооружения".

Также читайте: Шольц оправдал отказ поставки в Украину танков соответствующей договоренностью стран G7

Эксперт по оборонной политике фракции ХСС Флориан Хан призвал канцлера поставить ВСУ больше оружия: "Нынешнее развитие событий в Украине показывает, что при наличии необходимых средств стремление Путина к вторжению может быть успешно отражено. Берлин должен наконец отказаться от своего нежелания и поставить больше оружия".

Глава СДПГ Ларс Клингбейл призвал к быстрому пересмотру Западом дальнейших поставок оружия Украине. После деоккупации ВСУ территорий на востоке он сказал, что это "огромный успех, и это также связано с тем, что Запад, Германия, поставили невероятное количество оружия за последние недели и месяцы. И это должно продолжаться. Это будет продолжаться".

"Но, конечно, мы в западном альянсе также должны оценить: должны ли мы сейчас поставить больше оружия? И это должно произойти быстро", - сказал Клингбейл. Он также, как и Шольц, исключил, что ФРГ будет действовать самостоятельно по поставкам ОБТ: хочет координации действий с Францией и США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает осенью получить первую сверхсовременную немецкую систему ПВО Iris, - Кулеба

С аналогичным заявлением выступил и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер: "Чтобы контрнаступление было успешным в долгосрочной перспективе и чтобы Украина вернула и отстояла свою территорию, сейчас нужна вся возможная военная поддержка. Германия могла бы немедленно поставить Marder и Leopard". Он призвал канцлера и министра обороны Кристин Ламбрехт отказаться от их осторожного подхода к поддержке Украины танками.
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Топ комментарии
+20
Шольц не лидер, он клерк. Сам он никогда не проявит инициативу. Он ждет первой поставки танков с США или с Великобритании. Как только первый Абрамс будет доставлен в Украину -будет эффект домино. Сразу пойдут поставки танков от всех союзников
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12.09.2022 12:53
+9
Доки Шольц у владі то буде цьому всіляко заважати відшукуючи різні дурні відмазки...
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12.09.2022 12:45
+9
Имеют право - срок аренды Восточной Пруссии уже закончился - формально рашка должна ее вернуть Германии.
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12.09.2022 12:57
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Доки Шольц у владі то буде цьому всіляко заважати відшукуючи різні дурні відмазки...
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12.09.2022 12:45 Ответить
Ага, значит немцы тоже хотят потом кусочек рашки получить, ясно , спохватились
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12.09.2022 12:48 Ответить
Имеют право - срок аренды Восточной Пруссии уже закончился - формально рашка должна ее вернуть Германии.
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12.09.2022 12:57 Ответить
Кеннгсберську волость.Я!Я! Зєр гут. Данкє шон.
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12.09.2022 13:29 Ответить
Шольц вагаєця.
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12.09.2022 12:50 Ответить
Шольц не лидер, он клерк. Сам он никогда не проявит инициативу. Он ждет первой поставки танков с США или с Великобритании. Как только первый Абрамс будет доставлен в Украину -будет эффект домино. Сразу пойдут поставки танков от всех союзников
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12.09.2022 12:53 Ответить
Це брехня. Дуже багато країн постачають Україні бронетранспортери та бронемашини. А Шольц не те що не передає бронетранспортери у вигляді допомоги, а навіть заборонив приватним компаніям продавати Україні їх за гроші.
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12.09.2022 13:11 Ответить
Действительно, не были поставлены ни бтр ни БМП немецкого производства. Но и другие союзники не поставили ни одной БМП не советского производства! Не путать с бронеавтомобилями и бронетранспортерами.
Шольц поставляет много по круговому обмену(это не всегда работает, как хотят его партнеры, но тем не менее). Сейчас поставлена задача, передать по возможности все советское оружие, находящееся на вооружении стран НАТО.
А по военным поставкам Германии, вот их статистика.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514

Они уже поставили не мало, а в ближайшее время поставят ещё больше. И там вещи, которые до сих пор другие союзники не поставляли, например ПВО.
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12.09.2022 13:24 Ответить
Ось і вся відповідь - допомагають тому, хто воює, а не тому, хто шукає миру в очах загарбника.
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12.09.2022 12:54 Ответить
Шольц і далі "валяєшольца"!
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12.09.2022 13:00 Ответить
тупые отмазки шмольца и всячиское препятствие поставок вооружения и военной техники в Украину только подтверждают страх завербованного агента перед ****** ...
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12.09.2022 13:08 Ответить
Якби всі допомагали як німці то ми б давно програли.
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12.09.2022 13:09 Ответить
навипередки тепер біжать з допомогою....
пройшло пів року
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12.09.2022 13:11 Ответить
їх виборці спитають..--а чи був ти причетний до перемоги України? вони за свою дупу на виборах переживають
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12.09.2022 13:14 Ответить
Nemci mogli bi dat novyje svoji tanki leopard 2a7.Onii kak kacapskije armati no realnyje dvizetsia bez pomoci traktora
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12.09.2022 13:14 Ответить
Немцы даже испанцам запретили поставлять Украине Леопарды, хотя испанцы хотели...
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12.09.2022 13:20 Ответить
Ja znaju,no eti ispanskije tanki oni byli zacytoj tanka 80 godov.Vy nedumajete sto nemci xotiat vam ploxogo,.Teperesneje ix vlast eto ne Merkel banda
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12.09.2022 13:25 Ответить
Танки 80х годов нам тоже не помешают - мы и более древним оружием воюем. Да и рашисты уже Т-62 применяют - а это танки 60-70х годов.
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12.09.2022 13:41 Ответить
Так чего они дрыпается? Пусть присылает вместе с вермахтом в командировке.
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12.09.2022 13:43 Ответить
фюнфь минутс алезз гемахтен натюрлих
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12.09.2022 14:23 Ответить
Ну як, "ефект метелика" від Гете спрацював?) Почалася розмова по суті потреб.
Стаття в оригіналі, навіть через перекладач Гугл цікавіша - (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-09/waffenlieferungen-ukraine-marder-panzer).

Напр. США теж дали чітку позицію, це знаково -

Посол США призвал руководство Германии в Украине поддержать

Однако посольство США в Германии теперь также выступает за усиление немецкой поддержки украинской армии. Посол Эми Гутманн сказала в воскресенье вечером на ZDF, что приветствует и восхищается тем, что немцы делают для Украины. «Тем не менее, мои ожидания от Германии еще выше». США «надеются и ожидают», что Германия возьмет на себя большую руководящую роль в поддержке Украины. «Мы должны сделать все, что в наших силах», - сказала она, но когда ее несколько раз спрашивали, она не стала уточнять, должна ли Германия поставить больше тяжелого оружия.

Нурипур также оставил открытым вопрос о том, должна ли Германия поставлять танки Leopard непосредственно в Украину. «Мы должны действовать сообща с нашими союзниками. Это важнее, чем споры об отдельных системах вооружений», - сказал он.
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12.09.2022 13:50 Ответить
раз, два, взяли ! кацапам гуртом наваляли !
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12.09.2022 14:16 Ответить
какая выживаемость у техники от пападаний ватных гронотомьотов)????????????????????????????????????????????????????????
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12.09.2022 14:22 Ответить
Чим більше Україна буде ************* кацапів, тим більше буде допомога. Подивіться, скільки країн оголосили війну Німеччині в березні-травні 1945
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12.09.2022 14:37 Ответить
ой что же х@йло скажет если дадим танки
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12.09.2022 15:37 Ответить
 
 