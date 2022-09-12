Немецкие политики призывают Шольца предоставить Украине танки и БМП: Сейчас не время для колебаний
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Немецкие законодатели и другие политики призывают канцлера Олафа Шольца снять запрет на поставку Вооруженным Силам Украины основных боевых танков Leopard и боевых машин пехоты Marders, ведь они нужны для быстрого освобождения захваченных РФ территорий.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что "нынешнее продвижение ВСУ и первые отвоеванные районы на востоке говорят о боевой мощи Украины и безоговорочной воле вернуть захваченное Россией".
"Имеет решающее стратегическое значение, чтобы Запад сейчас и немедленно поставил Украине дополнительную военную технику и тяжелое вооружение. Сейчас не время для прокрастинации и колебаний. В этой новой фазе войны Украине нужно оружие, которое позволит ей освобождать территории", – сказала она.
Эксперт по внешней политике СДПГ Майкл Рот также высказался за скорую поддержку ВСУ новым оружием: "Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро координировать свои действия и адаптировать свои поставки к новой ситуации".
Ввиду последних успехов ВСУ лидер Партии зеленых Омид Нурипур призвал нарастить поставки немецкого оружия Киеву: "Все в правительстве знают, что можно сделать больше. Оно [вооружение] должно поставляться не только по "обмену кольцами", но и, по возможности, непосредственно со складов Бундесвера и промышленности. Мы должны сосредоточиться на потребностях Украины. Именно сейчас, пока не наступила зима, мы должны поддержать Украину в освобождении как можно большей части своей страны".
Вместе с тем Нурипур солидарен с Шольцем в том, что в отношении танков Leopard "мы должны двигаться вместе с нашими союзниками, это важнее, чем споры об отдельных системах вооружения".
Эксперт по оборонной политике фракции ХСС Флориан Хан призвал канцлера поставить ВСУ больше оружия: "Нынешнее развитие событий в Украине показывает, что при наличии необходимых средств стремление Путина к вторжению может быть успешно отражено. Берлин должен наконец отказаться от своего нежелания и поставить больше оружия".
Глава СДПГ Ларс Клингбейл призвал к быстрому пересмотру Западом дальнейших поставок оружия Украине. После деоккупации ВСУ территорий на востоке он сказал, что это "огромный успех, и это также связано с тем, что Запад, Германия, поставили невероятное количество оружия за последние недели и месяцы. И это должно продолжаться. Это будет продолжаться".
"Но, конечно, мы в западном альянсе также должны оценить: должны ли мы сейчас поставить больше оружия? И это должно произойти быстро", - сказал Клингбейл. Он также, как и Шольц, исключил, что ФРГ будет действовать самостоятельно по поставкам ОБТ: хочет координации действий с Францией и США.
С аналогичным заявлением выступил и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер: "Чтобы контрнаступление было успешным в долгосрочной перспективе и чтобы Украина вернула и отстояла свою территорию, сейчас нужна вся возможная военная поддержка. Германия могла бы немедленно поставить Marder и Leopard". Он призвал канцлера и министра обороны Кристин Ламбрехт отказаться от их осторожного подхода к поддержке Украины танками.
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Шольц поставляет много по круговому обмену(это не всегда работает, как хотят его партнеры, но тем не менее). Сейчас поставлена задача, передать по возможности все советское оружие, находящееся на вооружении стран НАТО.
А по военным поставкам Германии, вот их статистика.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
Они уже поставили не мало, а в ближайшее время поставят ещё больше. И там вещи, которые до сих пор другие союзники не поставляли, например ПВО.
пройшло пів року
Стаття в оригіналі, навіть через перекладач Гугл цікавіша - (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-09/waffenlieferungen-ukraine-marder-panzer).
Напр. США теж дали чітку позицію, це знаково -
Посол США призвал руководство Германии в Украине поддержать
Однако посольство США в Германии теперь также выступает за усиление немецкой поддержки украинской армии. Посол Эми Гутманн сказала в воскресенье вечером на ZDF, что приветствует и восхищается тем, что немцы делают для Украины. «Тем не менее, мои ожидания от Германии еще выше». США «надеются и ожидают», что Германия возьмет на себя большую руководящую роль в поддержке Украины. «Мы должны сделать все, что в наших силах», - сказала она, но когда ее несколько раз спрашивали, она не стала уточнять, должна ли Германия поставить больше тяжелого оружия.
Нурипур также оставил открытым вопрос о том, должна ли Германия поставлять танки Leopard непосредственно в Украину. «Мы должны действовать сообща с нашими союзниками. Это важнее, чем споры об отдельных системах вооружений», - сказал он.