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Оккупанты отказались от проведения псевдореферендума на оккупированных территориях, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Российские захватчики отказываются проводить псевдореферендум даже для картинки российских СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом инфрмирует городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Телеграмм-канале.

По его словам, среди основных причин - это удачное наступление ВСУ и деоккупация населенных пунктов в Харьковской области, а также постоянная атака сил сопротивления на вражеские военные базы, штабы оккупантов и участников организации псевдореферендума.

"Оккупанты чувствовали тотальное сопротивление населения временно оккупированных территорий. Сегодня мы четко понимаем - псевдореферендум не произойдет никогда", - отметил Федоров.

Предварительно оккупанты провозглашали, что псевдореферендум состоится 11 сентября. Именно на эту дату вербовали коллаборантов и удерживали предателей.

Также читайте: Россия отказалась от намерения проводить "референдумы" на оккупированных территориях из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине, - росСМИ
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Топ комментарии
+10
какая битва там уже паспорта Украины достали постирали и отгладили накрахмали также и вышиванки.... виршы Шевченко и Гимн Украины наскоро учат или повторяют... пишут уже доносы в СБУ себя выгораживая мол по принуждению я---- а вот Иванов Петров Васечкин и еще 1000 мудаколв сами добровольно сотрудничали с Рашкой.. ох и намаемся мы с даунецким быдло ското базой..
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12.09.2022 14:08
+5
причина отказа "- да у них рехверендум не той системы" (С)
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12.09.2022 14:00
+4
а что случилось?
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12.09.2022 13:58
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а что случилось?
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12.09.2022 13:58 Ответить
причина отказа "- да у них рехверендум не той системы" (С)
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12.09.2022 14:00 Ответить
Лугандонія в печалі
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12.09.2022 14:03 Ответить
какая битва там уже паспорта Украины достали постирали и отгладили накрахмали также и вышиванки.... виршы Шевченко и Гимн Украины наскоро учат или повторяют... пишут уже доносы в СБУ себя выгораживая мол по принуждению я---- а вот Иванов Петров Васечкин и еще 1000 мудаколв сами добровольно сотрудничали с Рашкой.. ох и намаемся мы с даунецким быдло ското базой..
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12.09.2022 14:08 Ответить
Пусть лучше ищет свои утерянные украинские паспорта. Мда, украинской администрации для отлова коллаборантов придётся произвести полную фильтрацию тех кто жил в оккупации.
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12.09.2022 14:22 Ответить
правильно.. пора референдумы на раССеи проводить..
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12.09.2022 14:05 Ответить
100% одобряю. В 7 ноября с целю разделения рашки.
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12.09.2022 14:23 Ответить
"Дебіли, ...ля"
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12.09.2022 14:06 Ответить
Просто если провести "референдум", а потом придут ВСУ, то будет гораздо сложнее лепить ****** для свиноты. Кстати, заметили, как кацапня копирует украинское информпространство? Свое бегство они оправдывают "выравниванием фронта" и "мобильной обороной". Понимаете, как работает мозг свиноты? "Мы обосрались и бежим. Как преподнести это скоту? А что говорили украинцы, когда мы ещё могли идти вперед? Вот это же самое и говорите!".
Да только разница в том, что ВСУ действительно вели мобильную оборону, пока наступательный потенциал кацапни не сточился. А кацапы хавают любое переобувание. То они с придристровьем собрались объединяться, то уже "могильную оборону" ведут. Но всё равно всё идет по плану, суть которого до сих пор четко не сформирована и менялась уже с десяток раз.
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12.09.2022 14:07 Ответить
Ну, а могли бы сделать "красивый жест доброй воли" -- на референдуме присоединение к россии поддержало 15% населения. Мы идём навстречу желаниям народа и съ...ем. А так приходится с позором убегать
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12.09.2022 14:15 Ответить
нє, так нізя. бо тоді і інші частини кацапії такі ж референдуми проведуть
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12.09.2022 14:32 Ответить
 
 