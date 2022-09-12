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Оккупанты нанесли удар по Харькову. Прилеты в Основянском и Киевском районах, 1 человек погиб (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Российские оккупанты снова нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги!" - говорится в сообщении.

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Позже Синегубов уточнил, что попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова.

"К сожалению, 1 человек погиб, ранен 1 прохожий. Медики продолжают работать. Информация дополняется", - добавил Синегубов.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, произошел массированный обстрел Харькова.
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поки не почнемо завдавати ударів по території москальськой орди у відповідь, обстріли українських міст будут продовжуватись. якщо б у нас була наша, українська зброя (ракети малої та середньої дальності, РСЗВ з великою дальністю) то ми могли б наносити удари у відповідь та не питали б дозволу ні в кого. тому що заборона ударів по території орди діє виключно на західну зброю. але наша зброя давно закатана в асфальт Zеленими "слугами кремля".
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12.09.2022 13:40 Ответить
Точка-У, Смерч, Ураган?
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12.09.2022 13:50 Ответить
томогавк по мячику в москве с бомбасс арены
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12.09.2022 14:39 Ответить
Я вже сьомий місяць пишу, що треба давати відповіді по бєлгородському князівству.
Із москалями по іншому ніяк, вони розуміють лише силу.

Мені тут писали "не на часі", "нема чим", "можемо спровокувати загальну мобілізацію", "нема координат військових та інфраструктурних об'єктів" і т.п.

Нарешті Головний Редактор написав сьогодні: "Тепер Україна змушена завдати ударів у відповідь по енерго інфраструктурі на окупованих територіях та на території РФ".

Прогнозую різке збільшення коментів на користь отвєток по бєлгороду 🙂🙂🙂
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12.09.2022 13:48 Ответить
Народ, те, кто пишут, что нужно в ответ на обстрелы домов и объектов гражданской инфраструктуры делать то же самое в Белгороде и повсюду запоребриком, куда сможем дотянуться. Это тот же вопрос, что и брать пленных или расстреливать и резать как свинособак. Нам всем очень хочется убивать орков после всего, что они натворили и ответить ударами по их гражданским объектам. Мне тоже. Но давайте попробуем отключить эмоции и включить логику. Для стран Запада с их верховенством права мирного человека на жизнь кастрация пленных и выжигание их термобарическим оружием, ровно как и удары по цивильным объектам - признак варварства и преступление само по себе. Нашим западным друзьям сложно пояснить, что когда убивают твоих детей и насилуют женщин, сложно думать о праве населения рф, поддерживающего все это, на нормальную жизнь без обстрелов и смертей. Но, если мы хотим, чтобы нам продолжали помогать, мы должны выглядеть макимально светлой, цивилизованной сторой. Иначе тут же в Европе поднимут вой проплаченные шакалы путлера о том, что из предоставленного за деньги европейских налогоплательщиков оружия убивают "ни в чем не повинных гражданских жителей россии". Надеюсь, идея понятна.
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12.09.2022 13:59 Ответить
 
 