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Оккупанты нанесли удар по Харькову. Прилеты в Основянском и Киевском районах, 1 человек погиб (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты снова нанесли удар по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги!" - говорится в сообщении.
Позже Синегубов уточнил, что попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова.
"К сожалению, 1 человек погиб, ранен 1 прохожий. Медики продолжают работать. Информация дополняется", - добавил Синегубов.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, произошел массированный обстрел Харькова.
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Із москалями по іншому ніяк, вони розуміють лише силу.
Мені тут писали "не на часі", "нема чим", "можемо спровокувати загальну мобілізацію", "нема координат військових та інфраструктурних об'єктів" і т.п.
Нарешті Головний Редактор написав сьогодні: "Тепер Україна змушена завдати ударів у відповідь по енерго інфраструктурі на окупованих територіях та на території РФ".
Прогнозую різке збільшення коментів на користь отвєток по бєлгороду 🙂🙂🙂