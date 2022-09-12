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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ликвидация (1954) Новая Каховка (147) государственная измена (950) Гура (3)

Россияне показали по ТВ предателя Гуру из Новой Каховки. Раньше думали, что он умер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Заместитель главы администрации" Виталий Гура говорит, что его "смерть" якобы инсценировала ФСБ. И обещает вернуться.

Гуру показал российский государственный "Первый канал", сообщает Цензор.НЕТ.

Предатель утверждает, что его "смерть" 6 августа была якобы инсценирована российской ФСБ, получившей информацию о подготовке покушения.

"В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня готовят покушение, предоставили запись, что хотят меня убить", - рассказал он.

Гура заявил, что он якобы вернется в Новую Каховку и будет заниматься своей деятельностью дальше.

Россияне показали по ТВ предателя Гуру из Новой Каховки. Раньше думали, что он умер 01

Виталий Гура

Также российское пропагандистское телевидение назвало инсценировкой убийство так называемого "заместителя начальника полиции" оккупированной россиянами Новой Каховки Сергея Томко, о котором сообщалось в июле. Коллаборант Томко тоже появился в эфире.

Россияне показали по ТВ предателя Гуру из Новой Каховки. Раньше думали, что он умер 02

Сергей Томко

Напомним, о ликвидации предателя Гуры стало известно 6 августа. Тогда сообщалось, что в него стреляли из пистолета Макарова в частном доме. Затем пытались доставить с ранением в Крым, но Гура якобы умер во время транспортировки.

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Топ комментарии
+23
здохнут по любому. просто это "отложенный запуск" ))
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12.09.2022 13:36
+19
Треба виправляти недопрацювання.
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12.09.2022 13:36
+7
СООБЩИЛИ--- САЛЬДО ПОМЕР В МОСКВЕ БОЛЬНИЧКЕ СКЛИФОСОВСКОГО РЕАНИМАЦИЯ....
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12.09.2022 13:48
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здохнут по любому. просто это "отложенный запуск" ))
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12.09.2022 13:36 Ответить
СООБЩИЛИ--- САЛЬДО ПОМЕР В МОСКВЕ БОЛЬНИЧКЕ СКЛИФОСОВСКОГО РЕАНИМАЦИЯ....
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12.09.2022 13:48 Ответить
Скловату під сраку
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12.09.2022 13:53 Ответить
если это подтвердиться (пока не гуглиться шо подох) то последними его словами были "не хочу уезжать из склифа. здесь так было уютно, по домашнему....."
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12.09.2022 13:57 Ответить
Треба виправляти недопрацювання.
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12.09.2022 13:36 Ответить
Це прекрасно. Тепер не спи. Очікуй. І в цей раз буде довго, боляче і безальтернативно
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12.09.2022 15:25 Ответить
Отрицательный взлет СУ-25 в Криму
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12.09.2022 13:38 Ответить
Нехай помріє... поки живий, адже недовго йому залишилось.
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12.09.2022 13:38 Ответить
как всем известно сказка становится былью...
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12.09.2022 13:39 Ответить
Ну так если они живы и у них все хорошо, что ж они обратно не едут справляться со своими обязанностями? Ляжки? Языками чесать легче?
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12.09.2022 13:41 Ответить
Прiждайте воскреслi мудаки,вас чекають з нетерпiнням!
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12.09.2022 13:45 Ответить
*****. Вже не жилець шо перший шо другий.
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12.09.2022 13:47 Ответить
Чогось він мені на кобзона схожий)) Туди його на концерт.
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12.09.2022 13:48 Ответить
Мінус одне життя.
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12.09.2022 13:54 Ответить
Гура - позашлюбний брат чи невдала косметична операція Януковича?
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12.09.2022 13:54 Ответить
Так. І цепяру насунув як в бригадних з 90х.
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12.09.2022 14:00 Ответить
А може то дубльори? Кацапи могли поштукатурити якогось актьоришку і видати по ЗМІ "тіпа от какіє ми маладци, плани хахлов раскриваєм, сваих в абиду не дадім". Досвід великий у них в цьому є: мутін вже ніби давно подох, а дубльори світяться.
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12.09.2022 14:05 Ответить
Замість швидої смерть буде довга в колонії. На розборі завалів та вібдбудові зруйнованого. Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже
Скільки в святу землю впало зерен жита -
Стільки РАЗІВ буде тебе, враже ВБИТО

Скільки зробиш, враже, кроків по Вкраїні -
Стільки ТВОГО ляже РОДУ в домовині
Боже прости, але вони не заслуговують на твою опіку
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12.09.2022 14:12 Ответить
"Гура заявив, що він нібито повернеться до Нової Каховки і займатиметься своєю діяльністю далі." (с)
Т.е. готовится к сьемке новая серия ужастика " Пункт назначения" ....
"Завітайте, "люди добрі",
Завше будуть раді вам. " (с)
Встретят - обнимут - в лоб поцелуют ...
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12.09.2022 14:19 Ответить
дупа кабина шо морда в экран 19 не влазе...
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12.09.2022 14:37 Ответить
утонченно издеваются рашисты над мудаками, - со вкусом =)
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12.09.2022 14:37 Ответить
Цой жив ?
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12.09.2022 16:58 Ответить
 
 