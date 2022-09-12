Россияне показали по ТВ предателя Гуру из Новой Каховки. Раньше думали, что он умер
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"Заместитель главы администрации" Виталий Гура говорит, что его "смерть" якобы инсценировала ФСБ. И обещает вернуться.
Гуру показал российский государственный "Первый канал", сообщает Цензор.НЕТ.
Предатель утверждает, что его "смерть" 6 августа была якобы инсценирована российской ФСБ, получившей информацию о подготовке покушения.
"В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня готовят покушение, предоставили запись, что хотят меня убить", - рассказал он.
Гура заявил, что он якобы вернется в Новую Каховку и будет заниматься своей деятельностью дальше.
Виталий Гура
Также российское пропагандистское телевидение назвало инсценировкой убийство так называемого "заместителя начальника полиции" оккупированной россиянами Новой Каховки Сергея Томко, о котором сообщалось в июле. Коллаборант Томко тоже появился в эфире.
Сергей Томко
Напомним, о ликвидации предателя Гуры стало известно 6 августа. Тогда сообщалось, что в него стреляли из пистолета Макарова в частном доме. Затем пытались доставить с ранением в Крым, но Гура якобы умер во время транспортировки.
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