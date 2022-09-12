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Украинские морпехи уничтожили 4 вражеских танка, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,танки,знищення

Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки уничтожили четыре танка и две самоходные гаубицы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Телеграм.

11 сентября воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 4 танка, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", - говорится в сообщении.

Окончательные потери врага уточняются.

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судя по фото, солдатушки, браві-пазлотушки просто до кабріолета мсту обапгрейдили. літо, жарко. зверху краденими лісапєтами от джавелінів, доща та сонця тепер тіко прикриють зверху і будут с вєтєрком дальше ганять ))
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12.09.2022 13:40 Ответить
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12.09.2022 14:02 Ответить
Наші морські котики, бережи вас Господь
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12.09.2022 14:03 Ответить
 
 