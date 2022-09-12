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Украинские морпехи уничтожили 4 вражеских танка, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", - ВМС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки уничтожили четыре танка и две самоходные гаубицы РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Телеграм.
11 сентября воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.
"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 4 танка, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", - говорится в сообщении.
Окончательные потери врага уточняются.
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Fjall_Raven
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Вася Шевченко f77d76ba
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Чайка Київ
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