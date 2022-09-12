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В Харьковской области нацгвардейцы уничтожили вражеские Су-25, "Уралы", БТРы и взяли в плен оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак,авіація,російська,підбитий

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили вражеский самолет, а также взяли в плен до десяти военнослужащих российских оккупационных войск вблизи Купянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Гвардейский расчет ПЗРК "Стингер" уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25. Уже через несколько часов минометчики-спецназовцы обнаружили и нанесли огневоепоражение по скоплению техники противника. В результате уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, один боевой и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семерых оккупантов.

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"Таким образом, украинские защитники пополнили так называемый "обменный фонд". Кроме того, гвардейцы, захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии, и поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный "адресный ленд-лиз" для своего подразделения", - добавили в Нацгвардии.
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Слава ЗСУ !!
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12.09.2022 14:06 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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12.09.2022 14:11 Ответить
Вопрос.Вчера Жданов рассказа,что раша собирает Совбез ООН на тему,внимание,"наступление Украины нелегитимно и захваченную технику надо вернуть")Мне кажется,что такая хня даже для раши перебор.Кто об этом еще слышал?
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12.09.2022 14:13 Ответить
Жданов, конечно, не профессор, но такой дурни даже он сказать не мог.
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12.09.2022 14:23 Ответить
Вчера было
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12.09.2022 14:37 Ответить
Павло Жданов це оголошував та сперся на офіційніу заяву Недзелі представника раші в ООН.
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12.09.2022 15:15 Ответить
Треба дати посмоктати тій Недзелі, а потім посадити його на пляшку від французького шампанського. Щоб до горла недзелі донедзеліло.
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12.09.2022 15:40 Ответить
Пайку взятым в плен чмонюкам нарезать минимальную. Хлеб. Вода. Кубик сахара для радости раз в неделю. Нечего жировать. Страна превращена в руины.
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12.09.2022 14:21 Ответить
ну вот ответ тем, кто спрашивает где стингеры, почему только иглами сбивают. Потому что на 20 игл приходится один стингер.
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12.09.2022 16:06 Ответить
 
 