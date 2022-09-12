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ВСУ деоккупировали 500 квадратных км в Херсонской области. Освобождены Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом украинским защитникам удалось деоккупировать пять населённых пунктов.

Об этом сегодня на брифинге заявила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4 до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что некоторые населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом", - заявила она.

В частности, ВСУ деоккупировали Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Пруд и Миролюбовку.

Также читайте: Оккупанты запасаются гражданской одеждой и готовятся к бегству на Херсонщине, - Братчук
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Топ комментарии
+18
це як слова самої найгарнішої пісні
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12.09.2022 14:10
+13
Отак, потрохи, потрохи... Севастополь, ау!
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12.09.2022 14:12
+9
Слава ЗСУ ‼️Красавчики 🙏❤️👍💙💛❤️❤️❤️❤️‼️🍀🍀🍀
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12.09.2022 14:40
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це як слова самої найгарнішої пісні
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12.09.2022 14:10 Ответить
Слава ЗСУ!
Сухий ставок?! Ціково.. куди далі? Давидів Брід, чи на Чкалове?
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12.09.2022 14:12 Ответить
а шо там нашим делать, в Давыдовом Броде? там у кацапов б\к и жратва заканчивается, и они в домах давно простыни присматривают, что бы возле моста помахать в конце недели.
Дальше наши на Брускинское, на дорогу Т2207 до Берислава, рассекая правобережную группировку на две части, и оставляя Давыдов Брод за спиной в оперативном окружении.
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12.09.2022 15:39 Ответить
Візьмуть Д.Брод , скоріш за все побіжать з В.Олександрівки. Але здається мета таки Чкалове, це і є напрямок Т2207, можна і без Брускинського вийти на Чкалове. Тому і цікаво.
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12.09.2022 19:26 Ответить
Давыдов Брод, так же ка и обе Александровки - не интересны. Там сейчас сидит обменный фонд + удобрения. Идти на Чкалово из Сухого Ставка можно только полями\грунтовками через посадки и канавы. Нахер нужны такие приключения, что бы что? Спросить у местных в Чкалово "как оно было"?
А дорога, по которой идет логистика в Давыдов Брод и Александровки идет через Брускинское, а значит - вышел на дорогу - нет снабжения. А от Брускинского до Берислава - 35 км. Всё, херсонский арбуз перерезан пополам. Далі відрізаємо по скибочці.
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12.09.2022 19:52 Ответить
З Чкалоле вийти на трасу т2207 не «штурмуючи» Брускинське. З Сухого ставку до Костромки всьго 5км. Поповнення може відбуватися і по дорозі Т0403. Крім того є ще Снігурівка, тож наш плацдарм на Інгульці також прострілюється з трьох боків, і те що закріпилися в Сухому ставку дуже добре.
Арбуз навпіл вже перерізаний Інгульцем, і зруйнованим мостом в Дар'ївці, з ускладненою логістикою. То ж це буде поділ орків на лівому березі Інгульця з виходом на Берислав. Та поки просувається все важко, але просувається.
Оточення Д.броду і В.Олександрівки з виходом на Берислав, чи взяття Д.Броду що призведе, скоріше всьго до втечі рашистів у Берислав, і те і те добре
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12.09.2022 20:34 Ответить
та нахер то Брускинское нужно, даже если там и есть до полусотни туловищ. На дорогу нужно выйти, а не месить грязюку полями до Чкалова, перетаскивая технику через канавы, ползая эти 15 км полдня, як воша по по мокрому кожуху.
Дорога Т0403 вообще не в этом районе, и к Давыдову Броду и обеим Александровкам и близко не имеет никакого логистического отношения. Так что пусть кацапы там пока сидят, и доедают свои сухпаи и намародеренные закрутки, и готовятся морально к плену.
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12.09.2022 21:08 Ответить
Т0403 як раз у тому районі, і з Милове (і не тільки) іде дорога до Олексадрівок.
А з Сухого Ставка до Костромки 5км - далі все дорогами. Ви кажете теж саме , так як вийти на дорогу не заходячи в Брускинське, можливо на відрізку як раз між Брускинським і Чкалове (наприклад в районі Костромки). Чекаємо гарних новин, буду радий просуванню по любому напрямку.
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12.09.2022 21:25 Ответить
Т0403 идет по самому берегу Днепра из Днепропетровской области, и к логистике кацапских подразделений на берегу Ингульца никакого отношения не имеет. Собственно, как и для нас в оперативно-тактическом плане тоже.
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12.09.2022 21:36 Ответить
Т0403 йде від самого Бериславу до Нікополя, і з неї до Олександрівок (Д.Брід) недалеко. Це не найкоротший шлях, та він робочий.
У Інгульця два берега, на одному з них Снігурівка, до неї Т0403 відношення не має. Якщо по т2207 вийти, наблизитись до Бериславу, то будуть контролюватися всі шляхи, в вони фактично попадуть в оточення
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12.09.2022 22:21 Ответить
для нас дорога "прижатая" к берегу Днепра никакой оперативно-тактической пользы абсолютно не несёт.
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12.09.2022 22:28 Ответить
Вона згадувалась в контексті використання орками для поповнення.
Ми про одне і теж говоримо.
Чи прорив на Берислав, чи взяття одного з укріпрайонів, в любому випадку похоронить угрупування на лівому березі Інгульця. В першому пості і написав що цікаво, де ж вони «просідають.
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12.09.2022 22:40 Ответить
Для пополнения откуда? из Никополя хавчик и б\к везут?
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12.09.2022 22:48 Ответить
З Бериславу, козацького, Львово - при потребі
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12.09.2022 23:00 Ответить
из Берислава по этой дороге что везут? б\к? Так там его уже нихуя нету. И потом - куда? кому? в Никополь, что ли?
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12.09.2022 23:29 Ответить
Блін, ви знущаєтесь, з козацько і Львово він може потрапити в Берислав? Якщо їхати по цій трасі, звертаєте біля Милового і їдетена Олександрівки.
Постачання суттєво ускладнене, але воно є. Понтони, пароми, баржі. Чи ви думаєте що жодна вантажівка не перетинає Дніпро?
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12.09.2022 23:36 Ответить
вдоль правого берега Днепра по этой дороге они сейчас взад-вперед только пижженые друг у друга лодки возят. Снабжение там сейчас такое, что им только гомеопатическими дозами б\к на правый берег забрасывают, а жрут они то, что у местных *******, ну и сухпай, если подвезут. Грузовики Днепр не пересекают - ящики грузят на мелкие плавсредства, и ночью буксируют на правый берег.
Из Мылового можно доехать до Алесандровок - там есть дорога через Борозенское, но на подъезде к Алесандровке весь транспорт *********** наша арта с другого берега Ингульца. Так что кацапы в Александровке просто обреченно ждут хоть какого-то исхода из той жопы, в которую они попали.
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13.09.2022 00:06 Ответить
Ладно я не буду вас переубеждать, только за вчера «уничтожено» 2 переправы, которые они сегодня восстановят или уже. По херсонской объездной ночью проходят даже небольшими колонами (товарищ непосредственно там живет). Грузовики и технику перевозят на понтонах, паромах, баржах. Никто бк лодками не возит. Да, прилетает по местам переправ регулярно, да склады с бк уничтожаются, но это существенно ограниченное снабжение, а не отсутствие или вручную лодками.
Там сложно все, очень непросто там эти метры-километры нам даются.
А и ещё, например, был период когда говорили что Антоновский все, а по нему возили БК. Так что по возможности узнавайте инфо у местных
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13.09.2022 08:51 Ответить
Все таки Давидів Брід! Олександрівка приготуватись/чи хоча б приготувати кеди)
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13.09.2022 19:28 Ответить
Это такая деза. Сидит там сотня туловищ росгвардии по хатам местных (шоб не прилетало), нахер никому не нужна. Они уже в оперативном окружении. Когда морально созреют и смирятся с неизбежным - пусть выходят с простынями в район моста в указанное время. Бежать полями на Борозенское - опасно: БПЛА может арту навести, если группа будет больше пяти или на технике.
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13.09.2022 23:09 Ответить
Там нормальные укрепрайоны у них. И прорыв на Д.Броде очень хороший перспективный результат. Вы вообще в курсе сколько наших полегло в первой попытке в июне? Тот плацдарм небольшой дорого обошёлся. И сейчас не прогулка далеко.
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13.09.2022 23:17 Ответить
не надо ничего "прорывать". Пусть там сидят в давыдовбродовском "укрепрайоне" по хатам и сараям. Когда закончится сухпай, то начнут ******* картофан из погребов. Сдаваться придут, когда связи с командирами не станет. Не захотят сейчас перейти Ингулец с наволочками на палках, значит сдадутся позже, когда наши ССО внезапна на рассвете на "доброе утро" придут с восточного направления. Правда, тогда не у всех будут шансы сдаться.
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14.09.2022 03:07 Ответить
Поговорите с кем-то, с того направления. У вас «немного» искаженное представление о том что там происходит. Мягко говоря.
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14.09.2022 08:24 Ответить
А что вам рассказывают? наши войска в Давыдовом Броде каждый день под артобстрелами пытаются навести понтонную переправу через Ингулец?
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14.09.2022 09:38 Ответить
Выше все написал. Двигаемся, но совсем не легко. Нужно пробиться «внутрь» - Снигиревка, д.брод, александровка, кисилевка - все подойдёт. Снабжение орковсущественно осложнено, но есть.
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14.09.2022 09:59 Ответить
я задал вам конкретный вопрос насчёт Давыдова Брода, а вы мне снова пытаетесь какую-то ссанину в уши лить.
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14.09.2022 10:04 Ответить
Ссанину, и сказки про белые тряпки, отсутствие сухпая, что БК лодками возят, что трасса т0403 не используется капами для снабжения и т.д., льёте тут Вы.
За подробностями к Генштабу или знакомым кто там непосредственно - я с вами лично не знаком, для конкретики.
В вашей манере, абстрактно, могу ответить - на войне стреляют обе сторон ).
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14.09.2022 10:24 Ответить
вот и не надо мне рассказывать про какой-то мифический плацдарм в Давыдовом Броде. За подробносями - к ГШ, а знакомиться здесь с "новым призывом" я как-то вообще не намерен.
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14.09.2022 10:29 Ответить
Ви зовсім не володієте ситуацією, по тому напрямку(
після невдалої спроби наступу в червні, коли ми форсували Інгулець, за ними залишився невеликий плацдарм на лівому березі Інгульц. І коштував він нам дуже дорого…
По ситуаці прямо на зараз - в районі Д.Броду «дуже гаряче». Без подробиць)
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14.09.2022 11:04 Ответить
Отак, потрохи, потрохи... Севастополь, ау!
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12.09.2022 14:12 Ответить
Ці інородні тіла треба виносити.
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12.09.2022 14:14 Ответить
Слава ЗСУ ‼️Красавчики 🙏❤️👍💙💛❤️❤️❤️❤️‼️🍀🍀🍀
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12.09.2022 14:40 Ответить
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12.09.2022 15:53 Ответить
Сухой Пруд - это мощно. Даже на советских топокартах носит название Сухой Ставок.
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12.09.2022 16:41 Ответить
Миролюбовка ,если верить карте Deep State и до наступления не была оккупирована
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12.09.2022 17:20 Ответить
Чудово.
Але в нас багато поранених.
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12.09.2022 18:31 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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12.09.2022 21:31 Ответить
 
 