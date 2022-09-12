ВСУ деоккупировали 500 квадратных км в Херсонской области. Освобождены Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка, - ОК "Південь"
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Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом украинским защитникам удалось деоккупировать пять населённых пунктов.
Об этом сегодня на брифинге заявила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4 до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что некоторые населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом", - заявила она.
В частности, ВСУ деоккупировали Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Пруд и Миролюбовку.
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Сухий ставок?! Ціково.. куди далі? Давидів Брід, чи на Чкалове?
Дальше наши на Брускинское, на дорогу Т2207 до Берислава, рассекая правобережную группировку на две части, и оставляя Давыдов Брод за спиной в оперативном окружении.
А дорога, по которой идет логистика в Давыдов Брод и Александровки идет через Брускинское, а значит - вышел на дорогу - нет снабжения. А от Брускинского до Берислава - 35 км. Всё, херсонский арбуз перерезан пополам. Далі відрізаємо по скибочці.
Арбуз навпіл вже перерізаний Інгульцем, і зруйнованим мостом в Дар'ївці, з ускладненою логістикою. То ж це буде поділ орків на лівому березі Інгульця з виходом на Берислав. Та поки просувається все важко, але просувається.
Оточення Д.броду і В.Олександрівки з виходом на Берислав, чи взяття Д.Броду що призведе, скоріше всьго до втечі рашистів у Берислав, і те і те добре
Дорога Т0403 вообще не в этом районе, и к Давыдову Броду и обеим Александровкам и близко не имеет никакого логистического отношения. Так что пусть кацапы там пока сидят, и доедают свои сухпаи и намародеренные закрутки, и готовятся морально к плену.
А з Сухого Ставка до Костромки 5км - далі все дорогами. Ви кажете теж саме , так як вийти на дорогу не заходячи в Брускинське, можливо на відрізку як раз між Брускинським і Чкалове (наприклад в районі Костромки). Чекаємо гарних новин, буду радий просуванню по любому напрямку.
У Інгульця два берега, на одному з них Снігурівка, до неї Т0403 відношення не має. Якщо по т2207 вийти, наблизитись до Бериславу, то будуть контролюватися всі шляхи, в вони фактично попадуть в оточення
Ми про одне і теж говоримо.
Чи прорив на Берислав, чи взяття одного з укріпрайонів, в любому випадку похоронить угрупування на лівому березі Інгульця. В першому пості і написав що цікаво, де ж вони «просідають.
Постачання суттєво ускладнене, але воно є. Понтони, пароми, баржі. Чи ви думаєте що жодна вантажівка не перетинає Дніпро?
Из Мылового можно доехать до Алесандровок - там есть дорога через Борозенское, но на подъезде к Алесандровке весь транспорт *********** наша арта с другого берега Ингульца. Так что кацапы в Александровке просто обреченно ждут хоть какого-то исхода из той жопы, в которую они попали.
Там сложно все, очень непросто там эти метры-километры нам даются.
А и ещё, например, был период когда говорили что Антоновский все, а по нему возили БК. Так что по возможности узнавайте инфо у местных
За подробностями к Генштабу или знакомым кто там непосредственно - я с вами лично не знаком, для конкретики.
В вашей манере, абстрактно, могу ответить - на войне стреляют обе сторон ).
після невдалої спроби наступу в червні, коли ми форсували Інгулець, за ними залишився невеликий плацдарм на лівому березі Інгульц. І коштував він нам дуже дорого…
По ситуаці прямо на зараз - в районі Д.Броду «дуже гаряче». Без подробиць)
Але в нас багато поранених.