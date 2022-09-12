В армию РФ вербуют жителей Камчатки, поскольку они "адаптированы к низким температурам" и "эффективны в зимний период", - разведка

В РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для находящегося в Украине оккупационного контингента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО, официальный Кремль признал, что у него нет достаточно бюджетных средств на эти нужды.

Также стало известно, что очередная ротация рашистов будет состоять в основном из жителей дальнего востока РФ и Камчатки. По замыслу - они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат.

"Как говорят сами "новобранцы": "нам за всю жизнь столько не заработать". Впрочем, этот личный состав имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном положении дел боевых действий в Украине", - добавили в ГУР МО.

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