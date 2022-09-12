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В армию РФ вербуют жителей Камчатки, поскольку они "адаптированы к низким температурам" и "эффективны в зимний период", - разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

окупанти

В РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для находящегося в Украине оккупационного контингента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО, официальный Кремль признал, что у него нет достаточно бюджетных средств на эти нужды.

Также стало известно, что очередная ротация рашистов будет состоять в основном из жителей дальнего востока РФ и Камчатки. По замыслу - они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат.

"Как говорят сами "новобранцы": "нам за всю жизнь столько не заработать". Впрочем, этот личный состав имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном положении дел боевых действий в Украине", - добавили в ГУР МО.

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Топ комментарии
+25
ух який хітрий план,навіщо давати ватніки війсковим нехай в бій ідуть моржі та закальонніі кацапи
а тим часом на Херсонщині ...
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12.09.2022 14:10
+14
ну еще неплохо к низким температурам адаптированы пингвины и белые медведи.
военкоматы раши, у вас просто непаханое поле потенциальных призывников
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12.09.2022 14:12
+13
кацапи вважають, що в військовому ділі найважливіше, це бути адаптованим до низьких температур і де вони низьки температури знайдуть в Україні?
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12.09.2022 14:12
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ух який хітрий план,навіщо давати ватніки війсковим нехай в бій ідуть моржі та закальонніі кацапи
а тим часом на Херсонщині ...
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12.09.2022 14:10 Ответить
кацапи вважають, що в військовому ділі найважливіше, це бути адаптованим до низьких температур і де вони низьки температури знайдуть в Україні?
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12.09.2022 14:12 Ответить
чіому ти смієшся,вони відверто вірять що їм допоможе приславутий генерал Мороз
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12.09.2022 14:15 Ответить
Сміяться при слові "лопата" - коли служив строкову ("учебка" на Вінничині) то у нас цілу зиму санчастина була забита "сопливими" сибіряками Навіть узбеків і таджиків було менше!
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12.09.2022 14:18 Ответить
А хіба буряти не адаптовані до низьких температур. Коли я служив в Заб.ВО 1980-1982 Онохой Бурятия, то подекуди морози були під - 50
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12.09.2022 14:30 Ответить
Напевно вже закiнчилiсь?
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12.09.2022 14:57 Ответить
морг ,, така сама температура для касаба
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12.09.2022 15:13 Ответить
А хто ж тоді Аляску забирати буде?
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12.09.2022 15:58 Ответить
Ще Олександрівка, мабуть сьогодні повідомлять
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12.09.2022 16:51 Ответить
про адаптацию бред у нас -7 как у них -40
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12.09.2022 14:10 Ответить
у нас скорее зимой +15! люди, привыкшие жить при -40 будут себя чувствовать как на сковородке
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12.09.2022 14:19 Ответить
Історія одного знаїмого:
Приїхав родич с московії. Поїли попили зібрався до "корефана" на автобусі.(15км) Виходить з дому, їому кажуть вдягнись на вулиці-5. Він каже "у нас москве-20, -25 и это ерунда для него, а тут ВСЕГО -5"....
Короче.... чез хвилин 30 повернувся...
Поки до зупинки... трохи часу, потім очікування автобуса трохи, трохи часу поки повертався.....
Ітог :пришов "синій") і з соплями до коліна)))
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12.09.2022 18:14 Ответить
Они тупые, для них слишком сложно что температура воздуха не единственный параметр влияющий на охлаждение организма.
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13.09.2022 00:08 Ответить
россіяни найтупіші створіння на цій планеті! я так розумію, вони хочуть довести ситуацію до того, що всі просто підуть нищити фізично саму рассєю
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12.09.2022 14:11 Ответить
Ох, до Камчатки гроби довго йтимуть...
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12.09.2022 14:11 Ответить
гробы)))) пакеты типа мусорные...
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12.09.2022 14:13 Ответить
они скорее в Армию Самообороны Японии пойдут....
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12.09.2022 14:11 Ответить
У нас ягель не растет пусть идут на йух.
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12.09.2022 14:12 Ответить
Росте у нас ягель Тільки мало І в основному - на стовбурах хвойних дерев (з північного боку) А ще - на бідних піщаних грунтах на Поліссі (у хирлявих сосняках)
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12.09.2022 17:41 Ответить
а як вони переносять зливи в взимку..а потім -5 відразу? і вітруганом?))
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12.09.2022 14:12 Ответить
ну еще неплохо к низким температурам адаптированы пингвины и белые медведи.
военкоматы раши, у вас просто непаханое поле потенциальных призывников
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12.09.2022 14:12 Ответить
А оленів там скільки. В першу чергу, двоногих.
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12.09.2022 20:35 Ответить
Всё таки пропаганда и безмозглость позволяет делать грандиозные вещи. Будь у народов Камчатки хоть пригоршнь мозгов, то они бы воевали против кацапни. У них есть полезные ископаемые, которые можно нон стоп менять на оружие, деньги, еду. Но зачем быть хозяином на своей земле, когда можно хавать вяличие из зомбоящика и радоваться костям с барского стола?!
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12.09.2022 14:13 Ответить
Хазяїн своєї землі, ''на своей земле'' совкове ні про що (жванецький, знаєте такого? )
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12.09.2022 16:59 Ответить
жванецкий идет за хрюске кораблем. Как другехрюске и прочая шобла.
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12.09.2022 17:04 Ответить
Так він вже там, що по суті: на землі чи землі?
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12.09.2022 17:13 Ответить
монголів курва вербуйте, жовтий колір морди буде маскувальним елементом в степах херсонщини.
ой дебіли..
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12.09.2022 14:13 Ответить
Монголи сказали РФ віддати данину за 300 років.
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12.09.2022 15:39 Ответить
немає значення для бандеропечей - тепловіддача та сама...
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12.09.2022 14:14 Ответить
Це просто новий бренд.Камчатське добриво.
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12.09.2022 14:16 Ответить
Ні.
Їх вербують тому, що Камчатка - це саме зажопьє.
І про це м`ясо ніхто ніколи не згадає і не узнає.
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12.09.2022 14:17 Ответить
Кончится репродуктивность населения Дальнего Востока, Камчатки, Чукотки. И осядут там китайцы .
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12.09.2022 14:17 Ответить
Китай передає зброю РФ через Північну Корею,там ніхто нічого не вияснить і Китай там не спіймаєш,скажуть,що зброю передавали Північній Кореї,а Північній Кореї ніхто нічого не зробить.
РФ певно ще землі в аренду дасть Китаю.
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12.09.2022 15:46 Ответить
ну-ну...тогда уж их сразу крым защищать... для типа закалки (холод-жара-морг)
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12.09.2022 14:17 Ответить
мабуть, тіла жителів камчатки довше лежатимуть
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12.09.2022 14:18 Ответить
А шо буряти вже кончились.
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12.09.2022 14:22 Ответить
*********** не понимают, какая разница между низкими температурами на Камчатке и в Украине. Да и не хватит ли им одного оленевода по военно-учётной специальности из Тувы, а по диплому золотарю-ассенизатору, что у них в министрах обороны ходит?
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12.09.2022 14:23 Ответить
Тю. Мастіть іх кожен день землею та нехай сплять в чорних пакетах. Для кращої адаптації
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12.09.2022 14:26 Ответить
Тоді ясно, чому пуйло та лошара літом у спеку біля африканських вождів з бубнами танцювали. До ротації готувалися
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12.09.2022 14:31 Ответить
Дибіли в нас вологість та вітри інші, пам'ятаю приїздив один родич з Сахаліну - зуб на зуб не попадав при мінус п'ять, казав в них -25 не так холодно
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12.09.2022 14:31 Ответить
Аналогично. Из Уренгоя приезжали. В Одессе 0, но мряка с ветром. У них сопли и простуда. Говорят, при -20 там холод меньше ощущается. Болели.
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12.09.2022 14:45 Ответить
не заробили стільки за все життя й не зароблять. життя закінчилось підписом контракта )))
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12.09.2022 14:34 Ответить
При великому морозі низька вологість і тому мороз відчувається не так сильно, а в Україні навпаки помірні морози та висока вологість , яка пробирає набагато сильніше морозу. Тому головну війну ці камчадали будуть вести не із ЗСУ, а з соплями та шмарклями.
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12.09.2022 14:39 Ответить
Не видавайте військову таємницю кацапськи єнєралам.
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12.09.2022 14:58 Ответить
Хороша ілюстрація до новини.
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12.09.2022 14:39 Ответить
Просто тіла зберігаються довше
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12.09.2022 14:40 Ответить
Тупая и глупая сруцьня. Если сибиряки приезжают зимой в Одессу, они болеют и на климат жалуются.
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12.09.2022 14:41 Ответить
Наши собаки не разделяют куски мяса на камчатское и бурятское.
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12.09.2022 14:41 Ответить
Господи, какой херней занимается лювоник Гоги... Позорище=)
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12.09.2022 14:42 Ответить
Причём тут адаптация . Бред.Значит лимит в других бедных регионах выбран до критического. Дальше могут быть брожения , возможны нежелательные (для нас желательные) процессы.
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12.09.2022 14:46 Ответить
Именной батальйон Шойгу.
На оленях будут (у него специальность по срочной в военном билете - погонщик оленей упряжки)....
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12.09.2022 14:49 Ответить
Всі ховайтесь!
Бронєпоєзд у них вже був, тепер бронєупряжка.
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12.09.2022 15:00 Ответить
Известно, что трупы жителей Камчатки не нуждаются в рефрижераторах, они более экологичны по отношению к природе, чем тушки остальных разновидностей московитов. Но до середины Днепра также не доплывают.
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12.09.2022 14:54 Ответить
Камчатка или нет, а дохнуть они будет одинаково.
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12.09.2022 15:00 Ответить
Этих?
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12.09.2022 15:06 Ответить
вони просто хочуть з'єкономити на формі...
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12.09.2022 15:10 Ответить
шо і на оленях приїдуть воювати
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12.09.2022 15:23 Ответить
Тим дебілам треба розказати, що на Камчатці 60% - це етнічні українці, виселені під час репресій та ті які добровільно переїхали туди на заробітки під час сересере
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12.09.2022 15:38 Ответить
Тут ну таке, Кубань теж заселяли чорноморськими козаками, тільки зараз вони про це не знають
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12.09.2022 17:04 Ответить
Не кожен кацап доживе до морозів в Україні.
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12.09.2022 15:52 Ответить
Думаю, дело в другом - чем он будет дальше от дома, тем меньше риск его дезертирства. Одно дело оккупант белгородский или курский - он же почти рядом с домом и может сорваться в бега в любой момент. А этим надо через всю страну без денег добираться, сто раз подумает перед побегом. Да и украинцы для них совсем чужой народ, в отличие от тех, кто по соседству живёт.
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12.09.2022 15:59 Ответить
жил на Камчатке 3 года, 90% жителей там проживают в Питере.. температура ниже 10-12 там реже чем в Нью-Йорке(США), там прожил 5 лет.. камчадалы просто сдохнут от донецких морозов.. Велкам ту хелл)
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12.09.2022 17:04 Ответить
/они "адаптированы к низким температурам"/ ... Их же жарить ВСУ будут! Опять не угадали))
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12.09.2022 18:14 Ответить
ага ага, я також колись вважав приехавши в 96 на батькивщину с дальнего востока...але ж ни х.я, -40 там то то ерунда, а наших -15 то то *****..ць...)))
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12.09.2022 19:02 Ответить
Утеплені домовини закуповуватимуть.
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12.09.2022 20:29 Ответить
А як будуть доправляти ? Якщо морем до Совгавані а далі тягничком, до своєчасно не доберуться ! А якщо візьмуть місцевих камчадалів, то навряд чи етап буде спроможний вибратись через проблеми з алкоголем.
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12.09.2022 21:54 Ответить
Нет ума - считай кацап
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13.09.2022 00:10 Ответить
 
 