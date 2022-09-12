В армию РФ вербуют жителей Камчатки, поскольку они "адаптированы к низким температурам" и "эффективны в зимний период", - разведка
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В РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для находящегося в Украине оккупационного контингента.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО, официальный Кремль признал, что у него нет достаточно бюджетных средств на эти нужды.
Также стало известно, что очередная ротация рашистов будет состоять в основном из жителей дальнего востока РФ и Камчатки. По замыслу - они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат.
"Как говорят сами "новобранцы": "нам за всю жизнь столько не заработать". Впрочем, этот личный состав имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знает о реальном положении дел боевых действий в Украине", - добавили в ГУР МО.
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а тим часом на Херсонщині ...
Приїхав родич с московії. Поїли попили зібрався до "корефана" на автобусі.(15км) Виходить з дому, їому кажуть вдягнись на вулиці-5. Він каже "у нас москве-20, -25 и это ерунда для него, а тут ВСЕГО -5"....
Короче.... чез хвилин 30 повернувся...
Поки до зупинки... трохи часу, потім очікування автобуса трохи, трохи часу поки повертався.....
Ітог :пришов "синій") і з соплями до коліна)))
военкоматы раши, у вас просто непаханое поле потенциальных призывников
ой дебіли..
Їх вербують тому, що Камчатка - це саме зажопьє.
І про це м`ясо ніхто ніколи не згадає і не узнає.
РФ певно ще землі в аренду дасть Китаю.
На оленях будут (у него специальность по срочной в военном билете - погонщик оленей упряжки)....
Бронєпоєзд у них вже був, тепер бронєупряжка.