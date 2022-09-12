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Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры Харькова. Город без света и воды, - Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків,тец5

Из-за обстрела врага снова выведены из строя объекты критической инфраструктуры в Харькове. В настоящее время город остается без света и водоснабжения.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя. Это привело к обесточению в Харьковской области и в ряде других регионов.
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Топ комментарии
+38
Есть такой город Белгород...
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12.09.2022 14:25
+34
Якщо агресор не почне отримувати аналогічну відповідь по своїй території з боку України - таке чекає на всі великі міста.
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12.09.2022 14:26
+22
Пора вже давати відповідь по таких же обєктах кацапстану.
Ці тварі по іншому не розуміють
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12.09.2022 14:27
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Есть такой город Белгород...
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12.09.2022 14:25 Ответить
Да, об этом только говорят к сожалению....😠
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12.09.2022 14:53 Ответить
есть такое сыкло, которое не может принять решение, и не важно куда бить, прилетело из Белгорода, сразу ответ, и срать куда
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12.09.2022 16:54 Ответить
Якщо агресор не почне отримувати аналогічну відповідь по своїй території з боку України - таке чекає на всі великі міста.
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12.09.2022 14:26 Ответить
брудна бомба. Фура начинена вибухіакою та ядерними відходами яких у нас вдосталь, підірвана на Червоній Площі.
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12.09.2022 14:31 Ответить
Да ты я вижу кацапский провокатор.
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12.09.2022 17:30 Ответить
***** ***** на ті незручності своїх смердів.
Іншими словами% це не той вихід.

Якщо вже лупити по Белгороду та області - то по в/ч.
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12.09.2022 14:34 Ответить
единственный ответ это очередное видео вечером
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12.09.2022 14:39 Ответить
Пора вже давати відповідь по таких же обєктах кацапстану.
Ці тварі по іншому не розуміють
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12.09.2022 14:27 Ответить
так ты его так не сделаешь промышленное оборудование подстанции трасформаторы и т.п...только новое или заграничное
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12.09.2022 14:27 Ответить
Когда будут ATACMS 300km и 1000km+, разве это не повод?
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12.09.2022 14:30 Ответить
это повод выразить беспокойство и все
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12.09.2022 14:38 Ответить
Хотілося щоб по ОПУ так кацапи злегка запустили ,а наше ППО пропустила,отоб стояв сморід !
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12.09.2022 14:35 Ответить
Ви думаєте вони на поверхні??? Під урядовим кварталом мережа комфортабельних бункерів з виїздом за межі міста й купою інших виходів на території міста
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12.09.2022 14:48 Ответить
Там договорняк.... Власти не дают приказ об обстреле ракомстана, а твари не стреляют по правительственным кварталам и элитным поселкам, я так понимаю. Других объяснений я не нахожу.
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12.09.2022 15:41 Ответить
Кацапи не лише гопота, але й ідіоти. Такі обстріли пришвидшать розуміння Заходу того, що Україні не лише потрібно поставляти далекобійні засоби ураження, але й максимально пришвидшити поставки. Причому про обмеження українців щодо обстрілів кацапської території вже не йтиметься. І звичайно найвищий ідіотизм полягає в тому, що на цивільну інфраструктуру витрачаюттся гостродефіцитні заряди, які теоретично могли б спинити наступ української армії. Теоретично! І які поповнити в короткочасній перспективі не можливо. Деякі не можна буде попивнити взагалі! Це схоже на те, що при облозі захисники фортеці стріляють з луків по горобцях, щоб ті падали на готови атакуючим для їх стримання замість того, щоб вести обстріл самих атакуючих. Це ідіотизм найвищого ступеня! І саме це в усій красі показує розумові здібності кацапів.
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12.09.2022 14:35 Ответить
Я думаю тут справа в іншому - вони геть не здатні зрозуміти українців, кацапи вважають що такими обстрілами змусять українців капітулювати, вони дибіли навіть за півроку не змогли зрозуміти що реакція буде абсолютно протилежною
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12.09.2022 14:39 Ответить
не повезло Харькову с географией...
та в принципе, всей Украине не повезло...
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12.09.2022 14:36 Ответить
Насправді за картами 1918 року Харків зовсім не край України
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12.09.2022 20:19 Ответить
да... а за картами 1991 или 2022 года?
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12.09.2022 20:21 Ответить
Ось мене мучить питання - звідки у рашистських покидьків така ненависть до російськомовного Харкова?
Чи не є це наслідком того, що був договорняк з рашистами про здачу міста (адже недаремно напередодні вторгнення зеленський обмовився чи проговорився? про захоплення міста), але знайшлись люди, які стали на захист міста і зруйнували ці домовленості?
Ну нічого, колись дізнаємось і про це страшну правду.
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12.09.2022 14:38 Ответить
люта ненависть в першу чергу в них саме до російськомовних міст... бо в їх розумінні вони першими повинні були зустрічати з квітами "асвабадителей" та поповнити оркоармію для "денацифікації" іншої території... але трапився облом... тому наразі й намагаються помститись до повного знищення цих міст... ще й географічно зручне поле для обстрілу навіть зі своєї території, куди нам зась...
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12.09.2022 14:47 Ответить
Вполне возможно, как и договорняк с "КОРИДОРОМ"в Крым - Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск ,Мариуполь
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12.09.2022 15:38 Ответить
Харків - не здався, тай ***** путіним там обізвали.
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12.09.2022 15:39 Ответить
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12.09.2022 16:49 Ответить
терехов, выучи украинский язык!
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12.09.2022 14:43 Ответить
Й ти теж )
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12.09.2022 14:54 Ответить
Він взагалі вже пригнув вище своєї голови. Я думав, що він 24.02 взагалі звалить з Харкова!
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12.09.2022 14:57 Ответить
Он и так МОЛОДЕЦ‼️
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12.09.2022 15:40 Ответить
для насосів потрібні дизельні генератори електроенергії. буде шумно, неефективно і брудно, але така війна.
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12.09.2022 15:15 Ответить
хоч кордон рухай...
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12.09.2022 15:15 Ответить
Найдіть в гуглі карту України за 1918-1919 роки і побачите скільки тоді рашисти наших територій відібрали.
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12.09.2022 15:44 Ответить
гарна пропозиція!
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12.09.2022 15:38 Ответить
Терехов після 24.02 тиждень не міг визначитися за кого він.
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12.09.2022 15:47 Ответить
Судячи з мови, якою написаний в Телеграмі цей допис, Тєрєхов так і не визначився, хто йому українці, а хто кацапи.
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12.09.2022 16:56 Ответить
Як би це не дико звучало, але Харкову 3,14зда - рашисти зможуть його обсирілювати з РСЗВ зі своєї території з відстані 40 км елементарно. Ми ж відповідати не будемо, бо "путін нападьоть". Насправді, між нашими кордонами повинна бути зона відчудження в 50-70 км, з мінними полями. Тобто, Харків, Суми та інші внликі і менші міста повинні бути переміщені в глиб території. Так, ще у них є ракети, але ми їх так-сяк збиваємо, а от сгаряд РСЗВ #єр зібєш.
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12.09.2022 15:47 Ответить
Все приграничье на расстоянии 120 км и ближе от границы будет в зоне поражения Смерча. Да, ракеты ещё можно как-то сбивать. А реактивный снаряд - х..й
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12.09.2022 17:13 Ответить
Так може краще рашку посунути вглиб її теріторії на ці 100 км?
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12.09.2022 18:17 Ответить
Алексей Кучеренко

1 ч ·

«Помста» Харкову з боку рашистськоі мерзоти очевидно стала наслідком прямої команди російського фюрера.

Як я розумію - він не може «пробачити» Харкову, якій вважав повністю «своїм» та який мав відкрити йому приямий шлях на захоплення всієї країни, стійку героїчну позицію Харків'ян та міського керівництва.

Питання якнайшвидшої допомоги та надійного протиракетного захисту Міста-героя Харкова та всіх населенниз пунктів Харківщини має стати зараз вкрай пріоритетним.

Звісно, це стосується і всіх українських міст, але там в Харкові дії расистів особливо звірячі та божевільні.

Розплата буде неминуче!

І для божевільного фюрера і для тих, хто виконував ці злочинні накази.

Харків'яни, ми з Вами!
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12.09.2022 16:19 Ответить
Яка "розплата"? Хто наважиться стріляти по інфраструктурним обєктам рашистів? Вони ж виставлять це, як агресію, і оголосять вже не "спецоперацию", а війну. Ми ту війну потягнемо?
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12.09.2022 16:37 Ответить
А що зміниться від зміни назви? У орків їх дохляки воскреснуть або озброєння покращіться?
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12.09.2022 18:20 Ответить
Їх - 140 млн, нас у тричі менше. Ось і уся арифметика, а назви - слова.
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12.09.2022 21:15 Ответить
Так давай капітулюємо одразу, нафіга взагалі якийсь спротив.
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12.09.2022 21:29 Ответить
Трагедия в том, что в ЗСУ признаются в невозможности эффективной защиты Харькова, по причине короткого расстояния от места пуска ракет или снарядов - ПВО не успевает среагировать. О разработке или закупке новейших систем речь почему-то совсем не идет.
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12.09.2022 20:29 Ответить
Согласен с многими: надо в ответ на каждый обстрел инфраструктуры симметрично отвечать кассабам на их территории. До Белгорода и прочих городов дострелить не так сложно. Пусть чувствуют прямую связь их личных проблем с обстрелами орками украинской территории.
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12.09.2022 16:43 Ответить
Це падло Тєрєхов продовжує писати свої висери ворожою мовою.
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12.09.2022 16:55 Ответить
рашисти будуть нищити об*єкти інфраструктури (саме в тих містах де є проросійські настрої ..щоб налаштувати російськомовних громадян проти України) поки в містах на росії не відчують нашої відповідь, або поки в них не закінчуться ракети!
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12.09.2022 17:54 Ответить
Це те місто, яке чекало і підтримувало "русский мир", а він прилетів на ракетах, на хвості яких сиділи пушкін і вбивця українців жуков.
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12.09.2022 18:11 Ответить
Харьков при такой нашей беспомощности, в смысле защиты или ответки, станет преградой для окончания войны. Какое окончание, если город разрушается ежедневно и никак нельзя обеспечить безопасность его жителей?
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12.09.2022 20:19 Ответить
 
 