Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры Харькова. Город без света и воды, - Терехов
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Из-за обстрела врага снова выведены из строя объекты критической инфраструктуры в Харькове. В настоящее время город остается без света и водоснабжения.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя. Это привело к обесточению в Харьковской области и в ряде других регионов.
Пожалуйста, подождите...
Іншими словами% це не той вихід.
Якщо вже лупити по Белгороду та області - то по в/ч.
Ці тварі по іншому не розуміють
та в принципе, всей Украине не повезло...
Чи не є це наслідком того, що був договорняк з рашистами про здачу міста (адже недаремно напередодні вторгнення зеленський обмовився чи проговорився? про захоплення міста), але знайшлись люди, які стали на захист міста і зруйнували ці домовленості?
Ну нічого, колись дізнаємось і про це страшну правду.
1 ч ·
«Помста» Харкову з боку рашистськоі мерзоти очевидно стала наслідком прямої команди російського фюрера.
Як я розумію - він не може «пробачити» Харкову, якій вважав повністю «своїм» та який мав відкрити йому приямий шлях на захоплення всієї країни, стійку героїчну позицію Харків'ян та міського керівництва.
Питання якнайшвидшої допомоги та надійного протиракетного захисту Міста-героя Харкова та всіх населенниз пунктів Харківщини має стати зараз вкрай пріоритетним.
Звісно, це стосується і всіх українських міст, але там в Харкові дії расистів особливо звірячі та божевільні.
Розплата буде неминуче!
І для божевільного фюрера і для тих, хто виконував ці злочинні накази.
Харків'яни, ми з Вами!