Большинство предателей выехали еще до освобождения Украиной своих территорий, бегство продолжается, - Монастырский
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Правоохранительные органы Украины проводят мероприятия по выявлению и установлению предателей на деоккупированных территориях.
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Также совместно с СБУ мы организовываем проверки и работу по розыску и установлению коллаборантов", - сказал министр.
"Как вы знаете, большинство из них выехали до освобождения территории, на подконтрольные России территории, за границу. Они бегут из тех городов, которые расположены гораздо дальше тех населенных пунктов, которые мы уже освободили. ... Эта работа проводится… Дайте нам немного времени, неделю хотя бы, и мы системно отчитаемся о том, что там увидели и установили", - добавил Монастырский.
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2. Треба ініціювати інститут НЕгромадянства,бо садити на реальні строки ~10% населеня з окупованих ... Тут адмін.порушеня + забрати право обирати та бути обраним(це єдине що відрізняє від громаденина).