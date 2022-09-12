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Большинство предателей выехали еще до освобождения Украиной своих территорий, бегство продолжается, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка,деокупація

Правоохранительные органы Украины проводят мероприятия по выявлению и установлению предателей на деоккупированных территориях.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Также совместно с СБУ мы организовываем проверки и работу по розыску и установлению коллаборантов", - сказал министр.

"Как вы знаете, большинство из них выехали до освобождения территории, на подконтрольные России территории, за границу. Они бегут из тех городов, которые расположены гораздо дальше тех населенных пунктов, которые мы уже освободили. ... Эта работа проводится… Дайте нам немного времени, неделю хотя бы, и мы системно отчитаемся о том, что там увидели и установили", - добавил Монастырский.

Читайте: Предатели бегут с юга Украины быстрее российских войск, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+18
Это они временно выехали. Через месяц с помощью своих родственников из слуг народа приедут обратно и будут первыми на получение компенсаций.
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12.09.2022 14:41
+13
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12.09.2022 14:51
+11
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12.09.2022 14:56
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В Україні мають намір вести переговори з свинособаками лише після виходу на кордон України 1991 року Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.
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12.09.2022 14:39 Ответить
А может ты?Вот скажи,что именно тебе в этом посте не понравилось?
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12.09.2022 14:46 Ответить
да стоит ли с мудаком вообще общатся придлурок коих увы еще навалом эта гнилда в Украине сидит и переживает что ****** нему не добралось утырок таких вешать надо или расстреливать а то что по новости так чуйка у врагов и предателей редко подводила и тем не менее сколько не бегатьа бабах под жопой будет..
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12.09.2022 14:54 Ответить
Методичка из Кремля. Регится в украинских пабликах и сталкивать нас лбами!
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12.09.2022 15:00 Ответить
Может им регулировщиков поставить что-бы быстрее сваливали.
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12.09.2022 14:39 Ответить
Це що, Монастирський вже відмазку зліпив, чому зрадники не сидітимуть у в'язниці?
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12.09.2022 14:41 Ответить
Думаю еще о таксе с судейскими не договорились
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12.09.2022 14:46 Ответить
Это они временно выехали. Через месяц с помощью своих родственников из слуг народа приедут обратно и будут первыми на получение компенсаций.
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12.09.2022 14:41 Ответить
А ОПУ, не на часі?
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12.09.2022 14:43 Ответить
А що це абревіатура така ? Офіс Продажних Українців.
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12.09.2022 16:31 Ответить
О, заступник татарова обізвався!
А портнов та його син втекли, не дочекавшись окупації! А єрмак і не тікає нікуди!
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12.09.2022 14:43 Ответить
Моня таке саме чмо як і всі СН. Не свістів би.
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12.09.2022 17:08 Ответить
цікаво а де пушилін та аксьонаф з ківаловими та бужанськими з мураєвими....?
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12.09.2022 14:44 Ответить
Слуги уроди ще , далеко , не всі покинули Украіну
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12.09.2022 14:45 Ответить
Петушарій за своїх безголових хвилюєтся.





Анатолий Шарий

В оставленном российскими войсками Волчанске неизвестные начали помечать буквой Z дома и квартиры тех, кто сотрудничал с Россией.

Дальнейшая судьба этих людей понятна

249.5Kviews11:54
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12.09.2022 14:45 Ответить
Ніхера собі в них чуика.
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12.09.2022 14:46 Ответить
1. МВС треба співпрацювати з країнами ЄС та інтерполом,бо через рашу безперешкодно їдуть як укрбіженці!
2. Треба ініціювати інститут НЕгромадянства,бо садити на реальні строки ~10% населеня з окупованих ... Тут адмін.порушеня + забрати право обирати та бути обраним(це єдине що відрізняє від громаденина).
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12.09.2022 14:48 Ответить
сагласєн 1000% тут таких "бєжынцев" панаєхала лапотних, аж в очах рябить, тачки на данєцких номерах, а какова фуя, в кацапіі не сиділось, там - сваі і вайны нет???? анулювати укр паспорти тварям!!!!
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12.09.2022 14:55 Ответить
Ви вже відзвітували. Звинуваченнчми волонтерів. Це в вас справді чудово виходить. Значни краще, ніж боротьба з колаборантами. На них просто часу нема через волонтерів. Нє?
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12.09.2022 14:48 Ответить
вони погано вчили історію... або взагалі не вчили... таки першими йдуть під ніж **************...
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12.09.2022 14:49 Ответить
а многие просто "тихо ушли в лес". как уляжется - выдут. слуги будут очень рады снова их видеть и принять в свои обьятья.
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12.09.2022 14:50 Ответить
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12.09.2022 14:51 Ответить
ніяого дивного - майже єдиний, СПРАВЖНІЙ украінець, в кацапопейсатому фсбшному шоблі!!!!
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12.09.2022 14:59 Ответить
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12.09.2022 14:56 Ответить
особливу увагу приділи своїм колегам ментам - вони як і 2014-го перші зрадили і зрадили масово
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12.09.2022 14:59 Ответить
А предатели бегут не только с оккупированной территории. Соседи, он с Кавказа, она с Татарстана. Вроде как бежали от обстрелов в Польшу, а оказались в Уфе . Теперь подали документы на руцькие аусвайсы. Конечно, каждый волен в своем выборе. Но переезд в страну оккупант говорит о многом.
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12.09.2022 15:44 Ответить
 
 