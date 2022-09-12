В ходе оккупации Изюма погибли по меньшей мере тысяча жителей, - депутат Стрельник
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По меньшей мере, тысяча жителей Изюма погибла в результате российских обстрелов и авиаударов, но еще больше - из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств.
Об этом заявил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Информация о жертвах оккупации нуждается в уточнении, потому что захватчики пытались скрыть свои преступления. По той информации, что у нас есть, по меньшей мере тысяча жителей города погибла в результате именно военных действий. Но еще большее количество людей, мы считаем, пострадало из-за того, что им не смогли своевременно предоставить необходимую медицинскую помощь, поскольку оккупанты еще в марте разрушили все медицинские учреждения, они не функционировали", - рассказал он.
По его словам, доступ к лекарствам был ограничен, российские оккупанты разграбили все аптеки.
"Вопрос лекарств как раз сейчас стоит остро, а также госпитализация тех жителей, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи. Эти вопросы первоочередны", - подчеркнул депутат.
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Скинуть людям еды и воды с дронов и дронами с камерами реалтайм видео летать по улицам на низкой высоте (нужна антенна на высоте на воздушном шаре или змее, например, притом 2-3 частот сразу на управление, телеметрию и аналоговую камеру разделить каналы, чтобы помех не было). Зачищать город надо долго. К тому же они в Чернобыле были, а там лаборатория с пробниками была разграблена. Они могли ампулу достать из контейнера и вылить в водоснабжение, например. Это смертельно опасная вещь и делается тоже за 5 минут.
Плюс надо молчать, кацапы конечно на все телеграм каналы подписаны и арта, если и она не убежала, уже наведена на площади центральные и пристреляна. Ждут команды в любой момент открыть огонь. Нужна задержка многочасовая или суточная даже.
Их надо брать за шкирку и под дулом автомата выводить из деревни. При этом предоставив неплохого качества жилье, в том числе и принудительно сдав в аренду покинутые квартиры тех, кто уехал из страны, но следя за их диверсионной деятельностью. А властям надо было еще до войны в первую очередь уничтожить списки владения огнестрелом в отделениях и у тех, кто организацией охоты занимается, а также свернуть все плакаты в школах с нашими героями. Всю документацию уничтожить. До войны, спокойно, но быстро. Этого сделано не было.
І дурне як пень.
Можна не сумніватися, що помститься!
Он добавил, что сообщение о смерти Сальдо также удалил и другой херсонский коллаборант - Кирилл Стремоусов.
"Стремоусов тоже удалил сообщение. Почему?", - спросил украинский активист.
12.09.22 14.22
Вундеркинд?
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