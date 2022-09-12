В ходе оккупации Изюма погибли по меньшей мере тысяча жителей, - депутат Стрельник

По меньшей мере, тысяча жителей Изюма погибла в результате российских обстрелов и авиаударов, но еще больше - из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств.

Об этом заявил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Информация о жертвах оккупации нуждается в уточнении, потому что захватчики пытались скрыть свои преступления. По той информации, что у нас есть, по меньшей мере тысяча жителей города погибла в результате именно военных действий. Но еще большее количество людей, мы считаем, пострадало из-за того, что им не смогли своевременно предоставить необходимую медицинскую помощь, поскольку оккупанты еще в марте разрушили все медицинские учреждения, они не функционировали", - рассказал он.

По его словам, доступ к лекарствам был ограничен, российские оккупанты разграбили все аптеки.

"Вопрос лекарств как раз сейчас стоит остро, а также госпитализация тех жителей, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи. Эти вопросы первоочередны", - подчеркнул депутат.

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