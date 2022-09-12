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В ходе оккупации Изюма погибли по меньшей мере тысяча жителей, - депутат Стрельник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

По меньшей мере, тысяча жителей Изюма погибла в результате российских обстрелов и авиаударов, но еще больше - из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств.

Об этом заявил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Информация о жертвах оккупации нуждается в уточнении, потому что захватчики пытались скрыть свои преступления. По той информации, что у нас есть, по меньшей мере тысяча жителей города погибла в результате именно военных действий. Но еще большее количество людей, мы считаем, пострадало из-за того, что им не смогли своевременно предоставить необходимую медицинскую помощь, поскольку оккупанты еще в марте разрушили все медицинские учреждения, они не функционировали", - рассказал он.

По его словам, доступ к лекарствам был ограничен, российские оккупанты разграбили все аптеки.

"Вопрос лекарств как раз сейчас стоит остро, а также госпитализация тех жителей, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи. Эти вопросы первоочередны", - подчеркнул депутат.

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Топ комментарии
+25
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12.09.2022 15:57
+23
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12.09.2022 15:59
+16
Ну и какие после всех преступлений могут быть переговоры с рашистами? Никакие переговоры не будут для Украины положительными. Десятки тысяч убитых и околоченных, тысячи разрушенных жилых домов и предприятий. Десятки тысяч разграбленных хозяйств. Кто за все это ответит?
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12.09.2022 15:53
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Максим а где ты был в период с захвата и до освобождения Изюма
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12.09.2022 15:49 Ответить
він зараз в ЗСУ воює. Де - не сказав. Дивися опозиційні телеканали - Еспресо, Прямий, 5-тий.
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12.09.2022 18:10 Ответить
Мало данных по освобожденным населенным пунктам. Скорее всего не успевают ни военные ни нацгвардия ни полиция, как и военная администрация.
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12.09.2022 15:49 Ответить
И нечего им тут делать. Растяжки поставить или раскидать лепестки - пятиминутное дело. Конечно же это было сделано. В подвале кацап может сидеть 3 недели спокойно, как этот русский из Чечни, который на телефон снимал. Мирных жителей может держать под оружием, возьмет сына в заложники, пока его родители скажут, что дом чистый и все дела.

Скинуть людям еды и воды с дронов и дронами с камерами реалтайм видео летать по улицам на низкой высоте (нужна антенна на высоте на воздушном шаре или змее, например, притом 2-3 частот сразу на управление, телеметрию и аналоговую камеру разделить каналы, чтобы помех не было). Зачищать город надо долго. К тому же они в Чернобыле были, а там лаборатория с пробниками была разграблена. Они могли ампулу достать из контейнера и вылить в водоснабжение, например. Это смертельно опасная вещь и делается тоже за 5 минут.

Плюс надо молчать, кацапы конечно на все телеграм каналы подписаны и арта, если и она не убежала, уже наведена на площади центральные и пристреляна. Ждут команды в любой момент открыть огонь. Нужна задержка многочасовая или суточная даже.
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12.09.2022 15:59 Ответить
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12.09.2022 15:51 Ответить
Ну и какие после всех преступлений могут быть переговоры с рашистами? Никакие переговоры не будут для Украины положительными. Десятки тысяч убитых и околоченных, тысячи разрушенных жилых домов и предприятий. Десятки тысяч разграбленных хозяйств. Кто за все это ответит?
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12.09.2022 15:53 Ответить
Переговори про капітуляцію та репарації від кацапів
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12.09.2022 15:54 Ответить
Это, к сожалению, фантазии. Нет объявления войны, не будет и капитуляции. Не будет и репараций.. Параша распадется на клочки. С кого получать будем? Москали так уже неоднократно весь мир дурили Дальневосточными, закавказкими, украинско-харьковскими республиками. Кацапы, когда с голоду дохнут начнут, еще перестройку 2.0 замутят, чтобы их пожалели и покормили
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12.09.2022 16:10 Ответить
Кожен "клочок" буде відстьобувати від своїх ресурсів пропорційно до кількості населення. Щось продали на експорт - стягуватиметься спецмито, поки не погасять борг.
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12.09.2022 16:28 Ответить
Не будут. Расскажут сказку, что их Москва угнетала и грабили и что они пострадавшие. Но надо помнитьб что это будет потом, а сейчас для нас что москвичи, что рязанцы, что башкиры, что калмыки и прочие рашисты - все враги. Никакой контрибуции на десятилетия. Только моментальная конфискация всех активов, материальных и исторических ценностей
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12.09.2022 16:45 Ответить
Ну, з москви - особливі вимоги.
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12.09.2022 17:44 Ответить
ніт, вони голосували на виборах і вибирали х..ла ************, і ту тупорилу партію ублюдків, тому версія не прокатить, буть платити всі.
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12.09.2022 18:32 Ответить
ніт, немає різниці оглосили кацапи офіційно війну чи ні, вони оголосили якусь т.з сво, ну і пофіг як вони назавали, але є міжнародні договори і визначення, що таке війна, тому якщо кацапи думають, що пропетрляють, то дарма. Між іншим кацапи брехали, що німці війну не оголошували, але це не правда, оголошували, вони як останні сцикуни відмовились приймати документ. Але це не завадило стягнути з німців купу бабала і майна.
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12.09.2022 18:30 Ответить
Тільки міжнародний трибунал
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12.09.2022 21:59 Ответить
Ті, хто залишається під окупацією, самі відповідають за своє життя. Це вже іх вибір і іх проблеми
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12.09.2022 15:54 Ответить
Якщо такий вибір був... Частина населених пунктів була швидко захоплена.
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12.09.2022 15:56 Ответить
Майже пів року захоплені міста і села, але там досі залишаються люди. Вибір є завжди
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12.09.2022 16:01 Ответить
Гарний експерт. Ти порівнюєш заможних жирних киян, які завалили двори на західній Україні тойотами, і середньостатистичних українців, у яких дім чи оселя - єдина власність, і кидати нічого. Підорас, який має вибір.
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12.09.2022 17:13 Ответить
Куда им ехать? Там в регионах до войны было 20-25% алкоголиков хронических. Они не могут ничего делать, кроме как идти в магазин за водкой. Они психически не самостоятельны, где-то по диагнозу между глубочайшей депрессией и шизопатией какой-то.

Их надо брать за шкирку и под дулом автомата выводить из деревни. При этом предоставив неплохого качества жилье, в том числе и принудительно сдав в аренду покинутые квартиры тех, кто уехал из страны, но следя за их диверсионной деятельностью. А властям надо было еще до войны в первую очередь уничтожить списки владения огнестрелом в отделениях и у тех, кто организацией охоты занимается, а также свернуть все плакаты в школах с нашими героями. Всю документацию уничтожить. До войны, спокойно, но быстро. Этого сделано не было.
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12.09.2022 16:02 Ответить
У вас невірна інформація, почитайте інтерв'ю Данілова.....
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12.09.2022 17:53 Ответить
В первую очередь виновата наша власть и наши спецслужбы. Вместо предупредить людей они успокаивали всех что все обойдется. Я три дня уговаривал своих родителей выехать пока еще не попали в окружение. Но они верили нашей власти и своим подругам у которых сыновья служили в СБУ и которые им говорили что сидите дома все скоро закончится и будет хорошо. В итоге родителей удалось уговорить когда уже над головой начали снаряды и ракеты летать
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12.09.2022 16:08 Ответить
Также и у нас. Куча идиотов верило абдрестовичу, что через две недели нас освободят.
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12.09.2022 16:16 Ответить
Понад 100 000 українців убитих зелею руками путлера .
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12.09.2022 15:55 Ответить
вкатаних у асфальт
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12.09.2022 15:57 Ответить
лечись
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12.09.2022 16:16 Ответить
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12.09.2022 15:57 Ответить
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12.09.2022 15:59 Ответить
Воїн і ********** в два вершка
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12.09.2022 16:01 Ответить
Ай молодца
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12.09.2022 16:05 Ответить
Воно мстиве як тхір.
І дурне як пень.
Можна не сумніватися, що помститься!
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12.09.2022 16:26 Ответить
САЛЬДО ВСЁ
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12.09.2022 16:08 Ответить
Так, сосальдо вже у кобздона на концерті😊
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12.09.2022 16:13 Ответить
Та он давно уже всё. В принципе все знали, но только сейчас опубликовали.
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12.09.2022 16:17 Ответить
да и хер с ним!
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12.09.2022 16:16 Ответить
"Русня" сначала написала кучу новостей о том, что якобы коллаборант Сальдо подох, но потом почему-то все удалила", - написал Стерненко.

Он добавил, что сообщение о смерти Сальдо также удалил и другой херсонский коллаборант - Кирилл Стремоусов.

"Стремоусов тоже удалил сообщение. Почему?", - спросил украинский активист.
12.09.22 14.22
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12.09.2022 16:18 Ответить
Стрельник Максим Андреевич с 2009 г. по 2014 г. учился в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина. Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности «История». С 2011 г. по 2013 г. учился в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Получил военно-учетную специальность «062700» и воинское звание «младший лейтенант», одновременно в 2 вузах?

Вундеркинд?
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12.09.2022 16:15 Ответить
Не хуже абрестовича
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12.09.2022 16:32 Ответить
Ви не знаєте , що таке військова кафедра?
І не знаєте, що студенти ВНЗ, в яких ВК відсутня, можуть навчатись в інших ВНЗ, в яких вона є, на платній основі?
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12.09.2022 16:33 Ответить
Мене цікавить як склалася терниста доля молодого офіцера, боронить Україну чи десь далеко від Ізюма переживає за Батьківщину.
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12.09.2022 17:24 Ответить
Ще в березні біженка з Харкова сказала,що Ізюм знищили,нічого живого не залишилось. Я не розумію,чому там продовжували сидіти люди по хатах,блін. Один вибух у населеному пункті - привід для евакуації.
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12.09.2022 16:23 Ответить
До чого тут гроші? Ви бачили як з Бучі викатували на тачках з супермаркету? Хочеш жити,кидай все,всі свої консерви і картоплю і тікати! В нас люди інертні,як показала евакуація.
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13.09.2022 01:15 Ответить
Росіяни побили біженок з Ізюма через українську музику, - віцепрезидент Об'єднання українців у Франції Volodymyr Kogutyak / Facebook

У неділю ввечері у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен на південному сході Франції росіяни побили двох біженок із міста Ізюм. Повідомляється, що жінок побили за те, що ті слухали українську музику.
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12.09.2022 18:13 Ответить
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12.09.2022 18:49 Ответить
 
 